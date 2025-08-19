Nga vạch lằn ranh đỏ với NATO

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: TASS).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 18/8 tuyên bố: “Chúng tôi một lần nữa nhắc lại lập trường đã nhiều lần được nêu rõ rằng chúng tôi kiên quyết bác bỏ bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc triển khai một lực lượng quân sự ở Ukraine có sự tham gia của các quốc gia NATO”.

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cũng cảnh báo việc NATO đưa quân đến Ukraine có thể châm ngòi cho Thế chiến thứ ba.

Vào tháng 3, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố thành lập một “Liên minh tự nguyện” nhằm triển khai lực lượng bộ binh và không quân để giám sát, nếu Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình.

Cuối tuần qua, sau cuộc họp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer, đồng chủ tịch “Liên minh tự nguyện” cho biết liên minh này sẵn sàng triển khai lực lượng an ninh tại Ukraine ngay sau khi giao tranh kết thúc, nhằm hỗ trợ bảo vệ không phận và vùng biển của Ukraine, cũng như tái thiết lực lượng vũ trang Ukraine.

“Các nhà lãnh đạo cũng ca ngợi cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc sẵn sàng cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, trong đó Liên minh tự nguyện sẽ đóng vai trò then chốt thông qua lực lượng đa quốc gia Ukraine cùng các biện pháp khác”, tuyên bố nêu.

Tuy nhiên, theo hãng tin RT, Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Italy, Romania và Croatia đều từ chối cam kết đưa quân nhân của mình tham gia.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump hôm qua tuyên bố Mỹ sẽ hỗ trợ châu Âu trong việc cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

“Họ là tuyến phòng thủ đầu tiên, bởi vì họ, châu Âu, ở ngay đó. Nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ họ. Chúng tôi cũng sẽ tham gia”, ông nói.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc hội đàm ngày 18/8 của các lãnh đạo châu Âu với Tổng thống Trump tại Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết, hiện chưa có gì rõ ràng về sự tham gia của Mỹ vào các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Chi tiết các đảm bảo an ninh sẽ được làm rõ trong khoảng tuần tới.

Đảm bảo an ninh được coi là vấn đề quan trọng đối với bất cứ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào giữa Nga và Ukraine.

Về phía Nga, Đại sứ tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov ngày 18/8 cho hay Nga đồng ý để Ukraine được đảm bảo an ninh như một phần thỏa thuận hòa bình trong tương lai, nhưng Moscow cũng cần sự đảm bảo cho riêng mình.

“Nhiều nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh rằng thỏa thuận hòa bình trong tương lai phải mang lại những bảo đảm an ninh đáng tin cậy cho Ukraine. Nga đồng ý với điều này. Nhưng Moscow cũng có toàn quyền mong đợi sẽ nhận được những bảo đảm an ninh hiệu quả”, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov, viết trên kênh Telegram ngày 17/8.

Theo ông Ulyanov, phương Tây đang mắc sai lầm khi chưa bắt đầu thảo luận về bước đi này đối với Nga.