Xe bọc thép cực hiếm của Ukraine xuất trận

Xe bọc thép Ovod "Ruồi trâu" của Ukraine (Ảnh: Defense Express).

Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Telegram cho thấy quân đội Ukraine đã đưa một xe bọc thép Ovod ra tiền tuyến. Trong tiếng Nga, "Ovod" có nghĩa là "Ruồi trâu".

"Ruồi trâu" là một loại xe bọc thép vô cùng hiếm do chúng không được đưa vào sản xuất đại trà và chỉ có một phiên bản thử nghiệm được chế tạo. Lý do của sự thiếu phổ biến của xe bọc thép "Ruồi trâu" là do buồng lái quá nhỏ, dẫn đến sự thiếu tiện nghi cho kíp lái.

Xe bọc thép này được đặt trên khung gầm cơ sở của xe tải Gaz-66, một loại xe tải quân sự nổi tiếng được chế tạo từ những năm 1960 dưới thời Liên Xô. Năm 2015, các kỹ sư tại nhà máy tăng thiết giáp Zhytomyr đã bắt đầu tân trang lại phiên bản thử nghiệm của xe bọc thép này và đặt cho nó cái tên "Ruồi trâu" vì kích thước nhỏ gọn nhưng có khả năng hoạt động tương đối mạnh mẽ.

Buồng lái nhỏ, gây ra sự thiếu tiện nghi cho "Ruồi trâu" (Ảnh: Defense Express).

"Ruồi trâu" được trang bị một lớp giáp bảo vệ mỏng có thể chịu được hỏa lực hạng nhẹ của đối phương. Với khả năng chuyên chở khoảng 12 binh sĩ cùng 2 thành viên kíp lái, xe bọc thép này có thể được sử dụng để vận chuyển bộ binh Ukraine tại các vùng chiến sự. Một khẩu súng máy 12,7mm cũng đã được lắp đặt nhằm tăng cường sức mạnh tấn công cho xe bọc thép hiếm gặp này.

Theo giới phân tích, việc phải đưa một phương tiện chiến đấu đã tương đối lỗi thời và thiếu tiện nghi như "Ruồi trâu" ra tiền tuyến cho thấy một lượng lớn xe bọc thép chở quân của quân đội Ukraine đã bị tiêu diệt trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Một số chuyên gia nhận định số lượng xe bọc thép của Ukraine bị thiệt hại sau những cuộc giao tranh với Nga lớn đến mức các phương tiện chiến đấu sản xuất trong nước hoặc được phương Tây viện trợ không thể bù đắp được. Điều này dẫn tới việc quân đội Ukraine buộc phải sử dụng "Ruồi trâu" như một giải pháp tình thế.