Vùng sát thương dày đặc, dàn thiết giáp "mất thiêng" ở Ukraine

Binh sĩ Ukraine điều khiển UAV (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Các đợt tiến công cơ giới quy mô lớn với xe tăng và thiết giáp trên địa hình mở gần như đã biến mất dọc tuyến tiền tuyến Ukraine, theo ông Ruslan Muzychuk, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Thay vào đó là một thực tế mới với các vùng sát thương rộng lớn hình thành và không ngừng mở rộng do 2 bên tăng cường sử dụng UAV trên quy mô lớn.

Theo ông, các hoạt động tác chiến hiện đại hiện nay là sự kết hợp giữa không kích, pháo binh và hoạt động UAV cường độ cao ở cả hai phía chiến tuyến.

“Chúng tôi nói đến các vùng sát thương bởi vì không còn những đợt tiến công cơ giới ồ ạt ở khu vực trống trải nữa. Những gì chúng ta thấy hiện nay là sự kết hợp của không kích, pháo binh và tác chiến UAV ở cả hai bên tiền tuyến”, ông giải thích.

Người phát ngôn Ukraine nhấn mạnh rằng vùng sát thương không còn là một dải hẹp giữa các vị trí đối lập, mà đã phát triển thành một khu vực phá hủy rộng hơn rất nhiều.

“Vùng sát thương không chỉ là khu vực giữa các vị trí của chúng tôi và Nga. Nó có thể mở rộng vượt ra ngoài tuyến phòng thủ, và phải được tính toán theo cả hai hướng", ông nói.

Theo đánh giá của lực lượng Vệ binh Quốc gia, độ sâu của các vùng sát thương này có thể đạt tới 30km, chủ yếu do cả Nga và Lực lượng Phòng vệ Ukraine đều sử dụng UAV rất tích cực.

“Nó có thể lên tới 30km vì binh sĩ Nga sử dụng UAV, và từ phía chúng tôi khu vực này cũng được bao phủ”, ông Muzychuk nhấn mạnh.

Những vùng như vậy đã được ghi nhận trên nhiều hướng tác chiến có ý nghĩa quan trọng.

“Hiện nay, trên các hướng Kupiansk, Pokrovsk và tại khu vực Dobropillia, vùng sát thương xuất hiện gần như ở khắp nơi”, người phát ngôn Ukraine cho biết.

Ông nói thêm rằng khu vực giao tranh dữ dội nhất nằm trong khoảng 5-10 km, nhưng các đòn đánh thường xuyên được ghi nhận ở độ sâu lớn hơn nhiều.

“Chúng tôi đã thấy các đòn tấn công nhằm vào cả những khu vực ở khoảng cách lên tới 30km”, ông Muzychuk kết luận.

Chiến trường ở Ukraine ngày càng ghi nhận sự xuất hiện dày đặc của UAV, biến những vùng đất rộng lớn thành những vùng sát thương.

Ở những khu vực này, UAV của Nga và Ukraine tìm kiếm binh sĩ hoặc thiết bị quân sự để tập kích. Ở một số vùng, các khu vực do UAV giám sát khiến không có binh sĩ nào có thể hoạt động hiệu quả.

Tình thế đã thúc đẩy cả hai bên tìm kiếm các công nghệ mới có khả năng đối phó với mối đe dọa từ UAV. Cụ thể, Ukraine và Nga dường như đều đang chuyển sang sử dụng phương tiện mặt đất không người lái (UGV) như đội quân thay thế để di chuyển và tranh chấp các khu vực đó mà không gây nguy hiểm cho binh sĩ.

Chúng được xem như đội quân "mình đồng, da sắt" khi được triển khai ở tiền tuyến nguy hiểm, nhận nhiệm vụ đầy thách thức mà binh sĩ bình thường khó thực hiện, cũng như giảm thiểu tối đa nguy cơ thương vong mà binh sĩ phải đối mặt.