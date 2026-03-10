Người đàn ông Ukraine lái máy bay sang Romania để trốn nhập ngũ

Chiếc máy bay được sử dụng để vượt biên (Ảnh: News Bucovina).

Theo Cảnh sát Biên phòng Romania, người này đã vượt biên tại khu vực núi ở miền bắc Romania, hạ cánh xuống một cánh đồng gần làng Fratautii Vechi thuộc hạt Suceava vào ngày 8/3.

Các bức ảnh do truyền thông Romania đăng tải cho thấy người này sử dụng Ikarus Comco C22, một loại máy bay siêu nhẹ 2 chỗ ngồi, cánh cao, càng 3 bánh do Đức sản xuất. Người dân phát hiện chiếc máy bay đã báo cho lực lượng khẩn cấp, khiến cảnh sát địa phương và lực lượng biên phòng được điều động tới hiện trường.

Các sĩ quan xác định người này là một công dân Ukraine 31 tuổi, và kiểm tra cơ sở dữ liệu cho thấy anh ta không nhập cảnh Romania một cách hợp pháp. Người này được đưa tới trụ sở cảnh sát biên phòng địa phương, nơi anh ta nộp đơn xin tị nạn, nói rằng đang trốn lệnh động viên nhập ngũ tại Ukraine.

Cảnh sát cho biết đơn xin tị nạn của anh sẽ được Tổng Thanh tra Di trú xem xét, và anh có thể ở lại Romania cho đến khi có quyết định. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã mở vụ án hình sự đối với anh vì vượt biên trái phép và điều khiển máy bay không được chứng nhận. Cơ quan biên phòng Ukraine cũng đã được thông báo về vụ việc.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang đối mặt với thách thức về việc huy động nhân lực.

Tháng 1 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Mykhailo Fedorov, cho biết 2 triệu người Ukraine đang bị truy nã vì trốn tránh nghĩa vụ động viên, và thêm 200.000 binh sĩ vắng mặt không phép (AWOL).

Vấn đề về nguồn nhân lực đã làm giảm hiệu quả tác chiến của Ukraine trong thời gian qua, khiến Nga đạt được đà tiến tại nhiều khu vực trên chiến trường.

Kiệt sức sau gần 4 năm giao tranh và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, không ít binh sĩ đã lựa chọn bỏ đơn vị không phép hoặc đào ngũ, những hành vi phạm tội hình sự có thể bị phạt tù từ 5 đến 12 năm trong thời chiến.

Theo Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine, Romania là điểm đến hàng đầu của những người trốn nghĩa vụ quân sự. Cảnh sát Biên phòng Romania cho biết 31.600 nam giới Ukraine đã vượt biên trái phép vào nước này từ tháng 2/2022 đến tháng 2/2026, thường phải đối mặt với điều kiện cực kỳ khắc nghiệt khi cố gắng tiếp cận biên giới, do các tuyến đường đi qua địa hình núi cao và sông Tisa.

Mặc dù việc vượt biên là bất hợp pháp, luật Romania thường coi những người này là người xin tị nạn. Sau khi bị bắt giữ, gần như tất cả đều xin bảo hộ tạm thời. Theo quy định của EU và Romania, họ không bị trục xuất về Ukraine trong thời gian đơn xin tị nạn đang được xem xét.

Năm ngoái, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR), ông Kirill Budanov thừa nhận nước này chưa thành công trong chiến dịch huy động quân tham gia cuộc xung đột với Nga do những sai lầm của Kiev.

Ông Budanov, người đã trở thành Chánh văn phòng Tổng thống, cho rằng “sai lầm lớn nhất của Ukraine là chiến dịch truyền thông hoàn toàn không thành công, mà nói cách khác, đã khiến vấn đề huy động trở nên căng thẳng”.