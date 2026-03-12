Binh sĩ Ukraine ngoài chiến tuyến (Ảnh minh họa: Sky news).

Ukraine tập kích quy mô lớn vào lãnh thổ Nga

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) đã phát động một đợt tấn công quy mô lớn vào Bryansk bằng tên lửa hành trình, làm hư hại một nhà máy quân sự sản xuất linh kiện cho hệ thống phòng không của Nga.

Ukraine tập kích tên lửa vào thành phố Bryansk của Nga, gây thiệt hại nặng (Video: Telegram).

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhận định cơ hội thành công trong ngoại giao với Nga không lớn. Vòng đàm phán dự kiến ​​ở Abu Dhabi cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể nào. Ukraine kiên quyết yêu cầu ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại, trong khi Nga không tỏ ra sẵn sàng thỏa hiệp.

Trên chiến tuyến ở Ukraine, quân đội Nga (RFAF) lại bắt đầu tiến công mạnh mẽ về hướng Dobropilia và có những bước tiến mới, với hình ảnh chứng minh.

Sau một thời gian dài, video định vị địa lý từ Kupyansk lại xuất hiện, xác nhận những thắng lợi về lãnh thổ của Ukraine ở phía bắc thành phố. Giao tranh vẫn tiếp diễn dữ dội.

Ukraine cấp tốc triển khai quân dự bị ở Dobropillia

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã buộc Bộ chỉ huy Kiev phải triển khai lực lượng dự bị tới khu vực Dobropillia (tây bắc cụm đô thị Pokrovsk - Mirnograd), điều này đe dọa làm trầm trọng thêm tình hình của Ukraine trong tương lai.

Hai tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ RFAF đang tiến hành các hoạt động mạnh ở Dobropillia, nhằm mục đích vượt qua vành đai phòng thủ rộng lớn của đối phương bao phủ các tuyến liên lạc giữa Sloviansk (Slavyansk) và Kramatorsk.

Vành đai này bao gồm một hệ thống công sự dã chiến phức tạp bao phủ toàn bộ khu vực giữa thị trấn Dobropillia và làng Grishino. Lực lượng Kiev đang kháng cự cực kỳ quyết liệt, nhưng bất chấp nỗ lực tối đa của họ, nguy cơ khủng hoảng tác chiến ngày càng trầm trọng.

Điều này dẫn đến việc Trung đoàn xung kích độc lập 425 AFU không thể giành lại dù chỉ một phần Grishino. Giờ đây, khi ngôi làng đã được giải tỏa, nó đang trở thành "điểm phòng thủ" cho các đơn vị xung kích Moscow, vốn đã bắt đầu thăm dò tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía bắc và phía tây.

Xa hơn về phía bắc, tình hình của Kiev thậm chí còn tồi tệ hơn. Nhóm đồn trú AFU ở Belitske đã sụp đổ và không thể ngăn chặn sự mở rộng quyền kiểm soát của Nga vào khu vực tư nhân ở phía đông thành phố.

Tình hình đang diễn ra đe dọa trực tiếp toàn bộ tuyến phòng thủ của Ukraine, được xây dựng theo một đường thẳng tắp trên trục đông - tây dọc các con phố có nhiều chung cư ở trung tâm thành phố.

Lữ đoàn cơ giới độc lập 155 AFU, có sự hỗ trợ bởi Lữ đoàn dù 25 và đang trấn giữ tuyến phòng thủ này, có nguy cơ bị bao vây. Tuy nhiên, bất chấp mọi rủi ro, Bộ chỉ huy Kiev không vội vàng từ bỏ Belitske. Điều này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của mặt trận phía tây và tây nam thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Dobropillia phía bắc Pokrovsk ngày 11/3. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, giành thắng lợi, buộc Kiev phải cấp tốc triển khai quân dự bị (Ảnh: Readovka).

Hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu vực chủ yếu được cấu trúc với mặt trận hướng về phía nam - đông nam. Việc mất Belitske sẽ tự động làm giảm giá trị của một số vị trí quan trọng khiến lực lượng Moscow sẽ dễ dàng vượt qua chúng.

Đồng thời, một tình huống tương tự đang xảy ra ngay sát Grishino. Giống như Belitske, nó đóng vai trò là "tấm vé" vào vành đai phòng thủ của quân đội Ukraine. Một số công sự cũng sẽ mất giá trị nếu RFAF chọc thủng các khu định cư nói trên. Điều này giải thích sự kiên quyết của AFU trong phòng thủ, bất kể tổn thất.

Hơi chếch về phía bắc, lực lượng Kiev, với Lữ đoàn Đặc nhiệm số 12 thuộc Vệ binh Quốc gia "Azov", Lữ đoàn Cơ giới số 44 - cũng đóng quân ở Konstantinovka (Kostiantynivka) - được hỗ trợ bởi các đơn vị khác, đang đột kích xung quanh Novy Donbas, nơi đã bị quân đội Nga chiếm giữ vào đầu tháng 3.

Mục tiêu của Kiev là ngăn chặn RFAF tiếp cận mỏ Belitskaya và bãi thải của nó, bảo vệ con đường trải nhựa còn lại từ ​​Belitske, dọc theo đó quân đồn trú của Ukraine có thể rút lui về khu dân cư nông thôn phía tây thành phố.

Không có lý do gì để tin rằng mặt trận của Ukraine sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn và RFAF có thể nhanh chóng tiến đến Dobropillia. Kiev đã tái bố trí một phần các đơn vị xung kích từ khu vực Zaporizhia và cũng đã điều động lực lượng dự bị từ Quân đoàn 1 thuộc Vệ binh Quốc gia.

Tuy nhiên, cần lưu ý là điều này chỉ làm trì hoãn xu hướng không thể tránh khỏi đối với Kiev. Một khi lực lượng có khả năng cơ động bị suy yếu, họ sẽ không thể kiềm chế được quân đội Nga. Phòng thủ thụ động chính là "tai họa" đối với họ.

Kênh Rybar xác nhận tình thế khó khăn của lực lượng Kiev ở Grishino và Udachny, nằm về phía tây bắc cụm đô thị Pokrovsk - Mirnograd.

Ngay cả trong điều kiện hiện tại, lực lượng Moscow vẫn đang cố gắng tiến công vào một số khu vực thuộc vùng Dobropillia. Bằng chứng khách quan đã xuất hiện về những trận giao tranh ở khu vực trung tâm và phía bắc Grishino, nơi lính xung kích Nga đang di chuyển trong địa giới ngôi làng, có sự hỗ trợ bởi không quân chiến thuật.

Việc tiếp tế cho các nhóm trong làng và vùng lân cận vẫn chủ yếu được AFU thực hiện bằng phương tiện không người lái. UAV Nga hoạt động liên tục đôi khi buộc binh sĩ Ukraine phải ở trong tầng hầm và hầm trú ẩn suốt nhiều tháng nhưng không có đủ tiếp tế hoặc luân chuyển.

Đợt rét đậm hồi tháng 2 đã dẫn đến một số lượng lớn các trường hợp bị tê cóng. Hôm 10/3, một câu chuyện đầy ý nghĩa đã được người đứng đầu Donetsk do Moscow bổ nhiệm chia sẻ khi gặp Tổng thống Vladimir Putin. Ông cho biết, một người lính Nga đã giữ vững vị trí một mình trong 68 ngày, và sau khi được sơ tán, cả 2 chân của anh đều phải bị cắt cụt.

Việc Ukraine sử dụng UAV hạng nặng có thể giải quyết một phần vấn đề hậu cần tiền tuyến. Tuy nhiên, số lượng UAV Berdysh và các loại tương tự trên tiền tuyến vẫn còn rất ít.

Ngoài ra, trong vài ngày qua, đã có báo cáo về các cuộc tấn công của lực lượng Moscow ở phía bắc Udachny. Những báo cáo này gần đây đã được xác nhận bằng một số đoạn phim giám sát khách quan: trong khu vực này, các chiến binh Nga đang tiến về Sergeyevka, nằm gần đường cao tốc M-30 dẫn đến Grishino.

Cuộc đột phá của Nga vào Sergeyevka có thể nhằm mục đích vòng tránh Grishino từ phía tây. Đồng thời, điều này sẽ cho phép họ sử dụng một trong những con đường mà phía Ukraine sử dụng để vận chuyển tiếp tế cho lực lượng mắc kẹt trong "vòng vây" đã hình thành ở phía đông.

Kênh Suriyakmaps cung cấp thêm thông tin về tình hình mặt trận Pokrovsk và Udachny. Trong 5 ngày qua, quân đội Nga thực tế đã chiếm được khu vực Grishino (nơi các hoạt động truy quét vẫn đang tiếp diễn) sau khi đẩy lùi Ukraine và mở rộng hoạt động ra xa hơn, thậm chí vượt qua Novooleksandrivka và Tretii Yar theo hướng Matyasheve.

Những thành công gần đây cũng cho phép lực lượng Moscow chiếm giữ một loạt vị trí phía bắc các trang trại nuôi lợn, giúp tiền tuyến tiến xa hơn khỏi các khu nhà nghỉ phía bắc của thành phố Pokrovsk.

Về phía tây Rodinske, quân đội Nga tiếp tục mở rộng vùng đệm xung quanh thị trấn này và tiếp tục tiến công xung quanh tàn tích của mỏ Zaporozhskaya.

Hơn nữa, sau khi chiếm được bãi thải của mỏ Zapadnaya số 1 trong 2 tuần qua, binh sĩ Nga tiếp tục tiến về phía bắc và đang tiến gần đến những ngôi nhà đầu tiên của Serhiivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại tây bắc Pokrovsk ngày 11/3. Lực lượng Moscow đánh bật đối phương, giành thêm hàng loạt vị trí mới (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine tiếp tục phản công dữ dội ở Zaporizhia

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở phía đông Zaporizhia. Lực lượng Kiev đang nỗ lực tiến công vào vùng Dnipropetrovsk và đánh bật đối phương khỏi vùng ngoại ô phía nam, kênh Rybar cho hay.

Một lực lượng đông đảo của AFU được quan sát thấy trên tuyến Andriyivka - Otradnoye, nơi họ dường như đang cố gắng củng cố vị trí ở phía bắc Andriyivka và một trong những khu vực phòng thủ liền kề. Lực lượng Kiev đang sử dụng UAV ở các khu dân cư xa hơn về phía nam.

Phía bắc làng Gai, Ukraine đã phát động tấn công quy mô khá lớn, nhưng bị lực lượng không người lái và pháo binh từ Cụm tác chiến phía Đông RFAF đẩy lùi. Trong khi đó, các nhóm AFU trước đây bị bỏ lại vẫn đang hoạt động ở vùng lân cận Vyshneve.

Đụng độ dữ dội cũng đang diễn ra ở phía tây sông Gaichur. Quân đội Ukraine đang cố gắng đánh bật lực lượng Moscow khỏi Rozhdestvenskoye và đột phá từ Vozdvizhevka về phía Pryluky. Trước đó, các đơn vị Kiev vượt sông ở đó và cố gắng đột phá vào hậu phương của Nga.

Hoạt động của các nhóm nhỏ AFU cũng được quan sát thấy ở khu vực Huliaipole. Rõ ràng, "vùng xám" phía đông đường sắt vẫn còn tồn tại, và từ đó, lực lượng Kiev thỉnh thoảng cố gắng triển khai các toán lính xung kích vào ngoại ô thành phố.

Bất chấp việc tấn công liên tục, khả năng duy trì tốc độ tiến công hiện tại của Ukraine ngày càng trở nên khó khăn. Việc điều động lại các trung đoàn xung kích có năng lực sẵn sàng chiến đấu nhất chỉ tạm thời làm chậm bước tiến của "tàu tốc hành phương Đông" ở hầu hết khu vực.

Và bước tiến của lực lượng Kiev ở sườn phía bắc đang bị chặn đứng nhờ UAV và bộ binh Nga. Các nhóm xung kích Moscow liên tục tiến lên để loại bỏ những binh sĩ Ukraine còn sót lại sau cuộc đổ bộ, ngăn chặn sự xâm nhập sâu hơn vào hậu phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 11/3. Kiev tiếp tục nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành ngăn chặn bước tiến của đối phương (Ảnh: Rybar).

Kênh Suriyakmaps cập nhật tình hình ở phía đông Zaporizhia, cho biết, trong 5 ngày qua, Ukraine đã thực hiện một đợt phản công mới sau khi nhận được quân tiếp viện từ Pokrovsk, Seversk (Siversk) và Konstantinovka.

Kết quả là, lực lượng Kiev đã tái chiếm được Nechaivka và “kết nối” với khu vực xâm nhập phía đông sông Gaichur, điều này sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên hậu phương của quân đội Nga tại đó, cũng như các vị trí dọc theo sông Yanchur, nơi RFAF tiếp tục kiểm soát một phần Danylivka.

Xa hơn về phía đông, tại nam Vishneve, có một khu vực "cài răng lược", nơi binh sĩ Ukraine và Nga đang giao tranh giành các vị trí từ Pryvillya đến Novohryhorivka. Trong khi đó, RFAF đã tái chiếm được một số vị trí và phần lớn Verbove sau một loạt nỗ lực phản công.

Gần biên giới với tỉnh Donetsk, tình hình hầu như không thay đổi. Quân đội Nga lại bắt đầu giao tranh giành Ternove, trong khi Ukraine tiếp tục cố gắng củng cố vị trí của họ ở Berezove.

Xung quanh Huliaipole, RFAF tiếp tục tiến dọc theo tiền tuyến phía tây thị trấn. Tuy nhiên, các hành động tấn công của họ đã giảm bớt sau khi quân tiếp viện Ukraine đến, và lực lượng này đã bắt đầu phản công ở phía đông Tsvitkove và Olenokostiantynivka.

Mặc dù AFU vẫn tiếp tục thành công, nhưng khoảng 270km2 thuộc tỉnh Dnipropetrovsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, bác bỏ tuyên bố của Ukraine rằng toàn bộ tỉnh này đã được giải tỏa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại ngã ba Zaporizhia, Dnipropetrovsk và Donetsk ngày 11/3. Lực lượng Kiev giành thắng lợi, chiếm lại nhiều diện tích. Moscow tiếp tục ngăn chặn đối phương, mở rộng một số vị trí (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga mở rộng vùng kiểm soát ở Sumy

Kênh Rybar đưa tin, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đang cố gắng đột phá vào một khu vực khác ở biên giới. Cách đây không lâu, lính xung kích Moscow lại tấn công một trong những tuyến phòng thủ của đối phương ở vùng Sumy.

Binh sĩ Nga đã vượt biên giới và đẩy lùi AFU khỏi Krasnaya Zarya. Các nhóm tiên phong cũng đã dọn sạch một số vành đai rừng trong đống đổ nát của Bobylivka cũ. Trước đó, trong khu vực này, lực lượng Moscow đã chiếm một dải rừng rộng từ Kharkivka đến Sidorovka, đẩy lùi đối phương về các vị trí phòng thủ yếu liền kề Ulanovo.

Xa hơn về phía bắc, các nhóm xung kích nhỏ đã tiến hành một số đòn tấn công từ Nekislitsa, giao tranh nhằm chiếm làng Sopych. Hiện tại, cả hai bên đều chưa kiểm soát chắc chắn ngôi làng, nhưng AFU đã tuyên bố thất thủ. Dân thường trong khu vực đã được sơ tán sang lãnh thổ Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy và Kharkov ngày 11/3. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, hiện thực hóa ý đồ thiết lập "vùng đệm an ninh" dọc biên giới (Ảnh: Rybar).

Do mạng lưới đường sá kém phát triển trong khu vực này, Bộ chỉ huy Kiev buộc phải vận chuyển quân và tiếp tế qua các cánh đồng trống. Điều đó ngăn cản họ nhanh chóng tập trung lực lượng trong khu vực và phát động các đòn phản công.

Trong tương lai gần, có thể dự đoán những nỗ lực của RFAF nhằm thiết lập quyền kiểm soát cửa khẩu Bachevsk, điều này sẽ mở ra khả năng tập trung lực lượng dự bị ở vùng lân cận và tiến về phía tây dọc theo đường cao tốc M-02. Trong trường hợp đó, lính xung kích Nga sẽ có thể kiểm soát hỏa lực tại cửa khẩu Tolstodubovo trong những tuần tới, đe dọa cô lập nhóm Ukraine ở phía đông sông Loknya.