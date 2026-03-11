EU viện trợ 225 tỷ USD cho Ukraine trong 4 năm xung đột

Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas (Ảnh: AFP).

“Cho đến nay, Liên minh châu Âu (EU) là nhà hỗ trợ số một của Ukraine, với 195 tỷ euro (225 tỷ USD) kể từ năm 2022”, bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, cho biết hôm 10/3 trong bài phát biểu chính tại Hội nghị Đại sứ EU ở Brussels.

Bà cho biết con số này chưa bao gồm khoản hỗ trợ cho vay 90 tỷ euro (105 tỷ USD) đang được chuẩn bị.

Khoản vay này đang đối mặt với tương lai không chắc chắn, khi Hungary tháng trước đã phản đối trong bối cảnh căng thẳng về việc Kiev ngừng nguồn cung dầu Nga qua đường ống Druzhba.

Đường ống Druzhba, tuyến vận chuyển dầu thô của Nga tới Hungary và Slovakia, đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 1 sau khi một cuộc tấn công được cho là của Nga làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền Tây Ukraine. Tuy nhiên, Hungary và Slovakia cáo buộc Ukraine cố ý ngừng trung chuyển.

Trong khi đó, Hungary đã có thêm các biện pháp đáp trả trong những tuần gần đây, bao gồm phủ quyết gói trừng phạt thứ 20 của EU đối với Nga vào ngày 23/2 và chặn khoản vay 90 tỷ euro do EU hậu thuẫn dành cho Kiev.

Slovakia cũng phát tín hiệu có thể phủ quyết khoản vay, Thủ tướng Robert Fico cho rằng đây thực chất là một “món quà” mà Kiev sẽ không phải hoàn trả.