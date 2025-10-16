Nga cảnh báo đòn giáng nghiêm trọng nếu Mỹ cấp Tomahawk cho Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Tass).

"Trong loạt tuyên bố về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk, Tổng thống Donald Trump đã đề cập rằng ông không muốn leo thang căng thẳng. Cần nhận thức rằng đây sẽ là sự leo thang rất nghiêm trọng”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu hôm 15/10, đề cập đến khả năng Mỹ cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

"Điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào triển vọng bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Mỹ, cũng như triển vọng phá vỡ thế bế tắc hoàn toàn mà chính quyền (Tổng thống Joe) Biden đã đẩy mối quan hệ này vào”, ông Lavrov nói thêm.

Đầu tuần này, báo Financial Times cho hay thông tin tình báo của Mỹ được chia sẻ với chính quyền Kiev đã giúp Ukraine thực hiện những cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu năng lượng của Nga.

Bình luận về vấn đề này, Ngoại trưởng Lavrov cho biết: “Chúng tôi đã chú ý đến những báo cáo này. Tôi đã chỉ đạo cho nhân viên của mình yêu cầu Mỹ bình luận về những báo cáo của Financial Times".

Ông Lavrov cho biết Nga và Mỹ vẫn chưa có kế hoạch cho bất kỳ cuộc tiếp xúc cấp cao nào.

"Chúng tôi vẫn mong đợi phản hồi cụ thể về kết quả các cuộc đàm phán ở Alaska. Tổng thống Trump nói rằng ông cần tham vấn với các đồng minh của mình. Quá trình tham vấn dường như đang diễn ra”, ông Lavrov nói, đề cập đến cuộc gặp thượng đỉnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska hồi tháng 8.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cảnh báo Ukraine đang công khai lên kế hoạch sử dụng tên lửa tầm xa Tomahawk do Mỹ cung cấp để thực hiện các cuộc tấn công vào Nga.

"Chính quyền Kiev không che giấu việc chuẩn bị các cuộc tấn công mới vào đất nước chúng tôi nhằm leo thang xung đột", bà Zakharova nói.

Bà nói thêm rằng "rõ ràng" những kế hoạch này được vạch ra dựa trên khả năng Tomahawk sẽ được chuyển đến.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích EU. Theo bà Zakharova, EU đang kéo dài cuộc xung đột và cho thấy "hoàn toàn thiếu ý chí chính trị vì hòa bình" khi tìm cách tạo điều kiện để chuyển giao Tomahawk cho Kiev.

Tháng trước, các quan chức Mỹ cho biết Washington đang cân nhắc cung cấp tên lửa Tomahawk - có tầm bắn khoảng 2.500km - cho Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó xác nhận ông đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi ông Trump nói với các phóng viên rằng ông có thể phê duyệt việc chuyển giao tên lửa cho Kiev nếu ông quyết định rằng "cuộc chiến này sẽ không thể kết thúc".

Moscow đã cảnh báo về việc chuyển giao vũ khí, cho rằng chúng sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng và gây bất lợi cho mối quan hệ Mỹ - Nga vốn đang có những dấu hiệu cải thiện.

Đầu tháng này, Tổng thống Zelensky tuyên bố đã phê duyệt "các biện pháp đáp trả" đối với Nga do các cơ quan đặc nhiệm của Kiev thực hiện. Ông cũng đe dọa sẽ tấn công các khu vực biên giới Belgorod và Kursk của Nga để gây mất điện, đồng thời cảnh báo Ukraine có thể cố gắng gây ra tình trạng mất điện hoàn toàn ở Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng việc chuyển giao Tomahawk sẽ mở ra một "giai đoạn leo thang mới", đồng thời nói thêm rằng việc sử dụng vũ khí này "mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là điều bất khả thi".

Theo báo New York Times, việc cung cấp Tomahawk sẽ gặp khó khăn về mặt kỹ thuật do Ukraine thiếu các bệ phóng trên biển hoặc trên bộ cần thiết. Mặc dù Mỹ có thể cung cấp cho Kiev hệ thống Typhon trên bộ, có khả năng phóng các tên lửa, nhưng động thái này có nguy cơ đẩy Washington đến gần hơn với cuộc đối đầu trực tiếp với Moscow.