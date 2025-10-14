Viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine sụt giảm mạnh

Các binh sĩ Đức và Ukraine đứng trước hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại một khu huấn luyện quân sự (Ảnh: Kyiv Independent).

Tổ chức nghiên cứu Viện Kiel có trụ sở ở Đức ngày 14/10 công bố một báo cáo cho biết viện trợ quân sự cho Ukraine đã sụt giảm mạnh trong những tháng gần đây.

Theo báo cáo, viện trợ quân sự cho Ukraine giảm trong tháng 7 và 8, mặc dù đã phương Tây đã triển khai chương trình “Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine” (PURL), cơ chế cho phép các đồng minh châu Âu trong NATO mua vũ khí của Mỹ để chuyển cho Kiev.

Lô thiết bị quân sự đầu tiên trong khuôn khổ chương trình PURL đã đến Ukraine một tháng trước đó, theo hãng Suspilne.

“Việc sụt giảm viện trợ quân sự trong tháng 7 và 8 thật đáng ngạc nhiên. Dù có sáng kiến NATO PURL, châu Âu vẫn đang thu hẹp mức hỗ trợ quân sự tổng thể. Điều then chốt bây giờ là các con số sẽ biến động thế nào vào mùa thu", ông Christoph Trebesch, Giám đốc Nghiên cứu của Viện Kiel và là người phụ trách dự án Ukraine Support Tracker, nhận định.

Mặc dù thỏa thuận PURL giữa Mỹ và NATO được ký ngày 14/7, lượng viện trợ quân sự chuyển giao cho Ukraine trong mùa hè lại tiếp tục giảm. Phần lớn viện trợ quân sự mà Ukraine nhận được nằm trong khuôn khổ sáng kiến mới này, nhưng vẫn không đạt mức như các tháng trước đó.

Trong tháng 7 và 8, tổng viện trợ quân sự cho Ukraine giảm 43% so với lượng nhận được trong nửa đầu năm.

Đầu năm nay, khi Mỹ ngừng gửi các gói viện trợ quân sự mới, các đồng minh châu Âu của Ukraine đã tăng cường bù đắp khoảng trống này. Kiev tiếp tục nhận được nguồn hỗ trợ ổn định trong nửa đầu năm 2025, thậm chí cao hơn so với những năm trước, theo Viện Kiel.

Tuy nhiên, viện trợ quân sự từ châu Âu cho Ukraine đã giảm 57% trong tháng 7 và 8, dù các nước châu Âu vẫn đóng góp thông qua chương trình PURL của NATO.

Dù viện trợ quân sự giảm trong các tháng gần đây, viện trợ tài chính và nhân đạo cho Ukraine vẫn duy trì ổn định.

“Mức độ tổng thể của viện trợ tài chính và nhân đạo vẫn tương đối ổn định, ngay cả khi không có đóng góp từ Mỹ. Giờ đây điều quan trọng là sự ổn định này phải được mở rộng sang lĩnh vực viện trợ quân sự, vì Ukraine phụ thuộc vào nó để duy trì nỗ lực phòng thủ trên chiến trường", ông Trebesch nói.

Nhiều quốc gia châu Âu đã cam kết hỗ trợ Ukraine thông qua sáng kiến PURL gồm, Đan Mạch (khoảng 90 triệu USD), Thụy Điển (275 triệu USD), Na Uy (135 triệu USD), Hà Lan (590 triệu USD), Đức (500 triệu USD).

Trong vài tháng qua, Mỹ nhiều lần khẳng định họ không còn trực tiếp viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ngày 14/7, Tổng thống Trump tuyên bố Washington quyết định tiếp tục cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Kiev với điều kiện châu Âu trả chi phí cho các đợt chuyển giao đó. NATO sẽ điều phối quá trình này.

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Caller hôm 30/8, Tổng thống Donald Trump cho biết các nước châu Âu sẽ chủ yếu đảm bảo an ninh cho Ukraine, trong khi Mỹ sẵn sàng hỗ trợ họ.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố cuộc xung đột ở Ukraine "không phải là một cuộc chiến của Mỹ" và ông “thừa hưởng” nó từ người tiền nhiệm tại Nhà Trắng.