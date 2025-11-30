Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh minh họa: Sky News).

Ngoại trưởng Mỹ sẽ tham gia hội đàm với phái đoàn Ukraine ở Florida

Reuters, trích dẫn phát biểu của một quan chức Mỹ cấp cao cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ tham gia hội đàm với phái đoàn Ukraine tại Florida vào ngày 30/11, cùng với ông Steve Witkoff, Đặc phái viên Tổng thống Donald Trump và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump.

Reuters lưu ý rằng Kiev đang chịu áp lực đáng kể từ Washington để đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận hòa bình, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang ở trong bối cảnh khó khăn nhất cả về chính trị lẫn quân sự.

Trước đó, Bloomberg đưa tin rằng phái đoàn Ukraine sẽ có mặt tại Florida, nơi họ dự kiến có cuộc họp với Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump.

Ông Zelensky tin rằng việc hoàn tất các bước đi với phía Mỹ trong những ngày tới để đạt được một kết thúc chiến tranh trong danh dự là hoàn toàn khả thi.

Ukraine tuyên bố bẻ gãy hầu hết các nỗ lực xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 29/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, có 260 trận chiến nổ ra, với việc Nga đang tấn công cùng lúc trên 4 mặt trận Pokrovsk, Aleksandrovsky, Konstantinovka và Liman".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Huliaipole và Orekhov. Trên hướng Pokrovsk, Nga thực hiện 76 cuộc tấn công nhưng bất thành và chịu tổn thất tới 142 binh sĩ, trong đó 108 người thiệt mạng.

"Hạm đội bóng tối" của Nga bị tấn công

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky mất đi đồng minh và người trung thành nhất của mình, Andriy Yermak, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine kể từ khi chiến tranh nổ ra. Nhân vật quyền lực này từ chức trong bối cảnh các vụ bê bối tham nhũng gây chấn động. Ông cũng bị cấm tham gia vào quá trình đàm phán giữa Mỹ, Nga và Ukraine.

Đêm 28, rạng sáng 29/11, quân đội Nga (RFAF) phát động một cuộc tấn công lớn vào nước láng giềng bằng hàng trăm UAV và tên lửa. Các vụ nổ và thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine được báo cáo ở Kiev, Zhitomir và Dnipropetrovsk.

Theo kênh Monitoring War, 36 tên lửa và 600 UAV được phóng vào Ukraine. Mục tiêu chính một lần nữa là các cơ sở năng lượng ở Kiev và khu vực lân cận.

Bộ Năng lượng Ukraine tuyên bố rằng hậu quả của các cuộc tấn công là 500.000 người ở Kiev và chừng 8.000 người ở khu vực Kharkov bị mất điện.

Bản đồ mô tả đường bay của các loại UAV và tên lửa Nga tập kích Ukraine đêm 28, rạng sáng 29/11. Trong đó, đường màu vàng là UAV và các đường màu hồng, xanh lá và tím thể hiện quỹ đạo bay của tên lửa (Ảnh: Military Analytics).

Cũng có báo cáo rằng một số tàu, dường như thuộc "Hạm đội Bóng tối" của Nga, bị tấn công bằng xuồng không người lái ở Biển Đen gây hư hại nghiêm trọng.

Xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu dầu được cho là thuộc "Hạm đội Bóng tối" của Nga trên Biển Đen (Video: Telegram).

Kênh Rybar nhận định, tại Biển Đen, vụ tấn công của xuồng không người lái Ukraine nhằm vào tàu chở dầu Nga trên vùng biển quốc tế là một thách thức đối với Moscow. Các cuộc tấn công tương tự đã diễn ra trước đó vào năm 2023.

Vị trí các tàu chở dầu được cho là thuộc "Hạm đội bóng tối" của Nga bị xuồng không người lái Ukraine tập kích ở phía nam Biển Đen (Ảnh: Rybar).

Diễn biến xấu với Ukraine ở Pokrovsk - Mirnograd

Tình hình ở Mirnograd vẫn bấp bênh đối với quân đội Ukraine (AFU), và cuộc bao vây vẫn tiếp diễn. Làng Rodinske, nơi tạo điều kiện cho cuộc bao vây ban đầu của RFAF, vẫn đang bị tranh giành giữa đôi bên. Các cuộc đột kích được báo cáo theo hướng Bilytske. Việc Nga chiếm được ngôi làng này sẽ khiến tình hình trở nên khó khăn hơn đối với lực lượng Kiev tại Rodinske, theo kênh Military Summary.

Quân đội Nga cũng vẫn hoạt động tại Konstantinovka. Các hình ảnh định vị địa lý tiếp theo hiện cũng xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Nga tại nhà ga.

Trên sông Oskil, RFAF đang áp sát Borova khi nhiều binh sĩ của họ được nhìn thấy tại tuyến phòng thủ đầu tiên.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Borova ngày 29/11. Moscow tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, tiến về phía khu định cư. Kiev tăng cường lực lượng phòng thủ theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Kênh ZOV Military cho biết, ở sườn tây Pokrovsk, các đơn vị xung kích RFAF tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát ở phía bắc Kotlino. Trong khi đó, vòng vây Pokrovsk - Mirnograd ngày một siết chặt, lực lượng Moscow giành quyền kiểm soát một phần phía đông thành phố, đồng thời tiến vào khu vực phía nam gần đường Soborna.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 29/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng nhạt là nơi họ mới giành được và chính thức khép chặt vòng vây, đang tiếp tục phát triển theo những mũi tên vàng (Ảnh: Rybar).

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Evgenyi Lisitsyn xác nhận, trên hướng Pokrovsk, lực lượng Moscow đang tiến về Grishino, giữ vững các vị trí ở làng Zaporizhia, và tiếp tục càn quét ở Mirnograd, bao gồm cả khu vực mỏ Trung tâm. Tại Rodinske, họ đang xóa sổ nhóm binh sĩ Ukraine bị bao vây. Phần phía tây Shakhove được kiểm soát, và RFAF đang gây áp lực lên Sofiyivka từ phía nam và phía đông.

Tuy nhiên, bất chấp những kết quả tích cực do Moscow công bố, nhà phân tích George Barros cho rằng, thành công của RFAF vẫn chưa tương xứng với nỗ lực mà họ bỏ ra. Cụ thể, quân đội Nga mất 20 tháng để tiến 25 dặm (39km) từ Avdiivka đến Pokrovsk. Họ vẫn chưa chiếm được hoàn toàn thành phố mặc dù trải qua gần 5 tháng giao tranh trong đô thị.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Donetsk tính đến tháng 11. Moscow mất tới 20 tháng để tiến được 39km sau khi giành được Avdiivka hồi đầu năm ngoái (Ảnh: ISW).

Ngược lại, chuyên gia người Đức Julian Röpcke (thuộc báo Bild) cho rằng, xa hơn một chút về phía nam, trong 12 tháng qua, RFAF tiến khá nhanh, phát triển được thêm 50 dặm (80km), phần lớn là ở tỉnh Donetsk, một kết quả không tệ. Tốc độ đột phá kể trên không chỉ phụ thuộc vào khả năng tấn công nội tại mà còn phụ thuộc vào khả năng phòng thủ của phía Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở nam Donetsk tính đến tháng 11. Moscow tiến được hơn 80km sau khi giành được Avdiivka hồi đầu năm ngoái (Ảnh: Julian Röpcke).

Ukraine phản công, bắt giữ 19 binh sĩ Nga ở Ivanovka

Kênh Petrenko của Ukraine dẫn nguồn từ DeepState, dự án phân tích có mối liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, trên hướng Novopavlovsk, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 37 AFU giành lại được Ivanovka và kiểm soát một khu vực rộng 10,1km².

Trong các cuộc phản công kể trên, họ đã bắt giữ 19 lính xung kích Nga. Trước đó, lực lượng Moscow xâm nhập vào phía tây Ivanovka, nhưng họ không thể củng cố vị trí.

Bản đồ chiến sự Nga- Ukraine tại Novopavlovsk thuộc vùng Dnipropetrovsk ngày 29/11. Trong đó, lực lượng Kiev giành lại quyền kiểm soát làng Ivanovka, bắt giữ một số binh sĩ Nga (Ảnh: Petrenko).

Nga tăng tốc, áp sát Sloviansk

Quân đội Nga thực hiện một cuộc đột kích bọc sườn, phát triển về phía nam Liman (Lyman) và kiểm soát một phần đáng kể khu định cư Dibrova. Kể từ đầu ngày 29/11, họ tiến thêm được 2,5km. Điều này cho phép họ tiếp cận Sloviansk từ phía đông bắc. Hiện tại, cự ly từ các vị trí tiền tiêu của RFAF đến ranh giới thành phố là chừng 12,5km, kênh ZOV Military cho hay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 29/11. Sau những thành công gần đây, lực lượng Moscow chỉ còn cách đại đô thị này chừng 12,5km (Ảnh: ZOV Military).

Theo kênh Petrenko, trên hướng Borovsk, RFAF đang cố gắng tiến về phía sông Oskol và khu định cư Borova. Tại khu vực này, bộ binh Nga cũng đang nỗ lực cải thiện vị trí chiến thuật, nhưng các hoạt động chiến đấu giành giật vị trí nói chung vẫn đang diễn ra.

Trên hướng Liman, lực lượng Moscow đang tấn công về phía nam khu định cư Kolodezi, tại khu vực Yampol, vùng ngoại ô phía đông Liman và trong "Dãy núi Thánh", mở rộng vùng xám.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Borova ngày 29/11. Các vị trí được đánh dấu là nơi binh sĩ Nga hiện diện và bị lực lượng Kiev ngăn chặn (Ảnh: Petrenko).

Nga gặp khó khăn ở Kupyansk

Kênh Military Chronicles nhận định, khó khăn chính với lực lượng Moscow trong cuộc giao tranh quanh khu vực Kupyansk là quân đội Ukraine nhận thức được mối đe dọa đột phá của đối phương và đang cố gắng hết sức để giữ vững khu vực.

Một khi quân đội Nga tiến công từ phía nam, nỗ lực này có thể làm thay đổi cán cân theo hướng có lợi cho họ, giống như những gì họ đã làm ở khu vực Kursk hoặc trong đợt tấn công của Cụm tác chiến phương Đông RFAF tại Velikaya Novosyolka, khi các khu vực rộng lớn bị cắt đứt chỉ trong một đòn duy nhất.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 29/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát trong bối cảnh lực lượng Kiev phản công quyết liệt (Ảnh: Military Chronicles).

Để lặp lại thành công đó, lực lượng Moscow trước tiên phải tước đi khả năng của AFU vượt qua các giao lộ gần Kupyansk - Uzlovaya và dọn sạch khu vực Zagryzovo - Podliman cách đó 20-40km về phía nam.

Nếu điều này được thực hiện nhanh chóng, quân đội Nga có thể khai thác thành công bằng cách sử dụng kịch bản giống đầu cầu Dvorechensk. Về lý thuyết, diễn biến thuận lợi sẽ cho phép RFAF đột phá thần tốc về phía Chuguev và Velykyi Burluk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 29/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, coi như đã chiếm giữ hoàn toàn thành phố (Ảnh: Evgeniy Lisitsyn).

Diễn biến đáng chú ý trên một số mặt trận khác

Trên hướng Konstantinovka, RFAF đang tấn công phía bắc Ivanopol. Giao tranh tiếp diễn tại nhà kho đường sắt ở thành phố. Quân đội Ukraine ghi nhận sự tập trung lực lượng Moscow tại khu vực Konstantinovka và áp lực lên thành phố ngày càng gia tăng từ phía nam, kênh Military Analytics của Ukraine cho hay.

Theo hướng Huliaipole, lực lượng Moscow đã khép chặt vòng vây phía tây Vysoke và tiến về trung tâm thành phố trên diện tích 8,45km². Sương mù dày đặc được báo cáo trên mặt trận, do đó dự kiến ​​quân đội Nga sẽ tập trung lực lượng và gia tăng áp lực, bao gồm các khu vực Pokrovsk, Mirnograd, Seversk, Konstantinovka và Kupyansk. Tại Kupyansk, AFU cũng đang lợi dụng sương mù dày đặc để phản công cục bộ, theo kênh Petrenko.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 29/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, bắt đầu xâm nhập vào trung tâm thành phố (Ảnh: Evgeniy Lisitsyn).

Theo hướng Sumy, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đang sử dụng máy bay và hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS Solntsepek trong các cuộc giao tranh. Pháo binh và UAV tấn công của Nga đã tập kích các nhóm binh sĩ Ukraine tại các khu vực Pavlovka và Ryzhevka, kênh Rybar đưa tin.

Theo hướng Kharkov, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đang tiến quân vào Vovchansk và các làng lân cận. Giao tranh ác liệt kéo dài vẫn đang diễn ra.