Nga phóng hơn 600 UAV, tên lửa vào Ukraine

Ô tô bốc cháy ở Kiev sau cuộc tập kích của Nga sáng 29/11 (Ảnh: Kyiv Independent).

Rạng sáng 29/11, Nga đã không kích quy mô lớn vào Ukraine, sử dụng 36 tên lửa các loại và 596 máy bay không người lái (UAV), nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, chủ yếu ở khu vực Kiev. Trong số đó có 5 tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal, 23 tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K.

Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ phần lớn mục tiêu, trong đó có 558 UAV loại Shahed và Gerbera, 1 tên lửa Kh-47M2 Kinzhal, 12 tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K.

Theo Không quân Ukraine, các UAV và tên lửa còn lại đã đánh trúng 22 địa điểm, trong khi mảnh vỡ từ các mục tiêu bị bắn hạ rơi xuống 17 khu vực khác.

Vùng Kiev chịu thiệt hại nặng nề nhất, ghi nhận cả thương vong và thiệt hại về cơ sở vật chất. Một số khu vực ở Kiev bị mất điện sau cuộc tấn công. Thành phố Fastiv thuộc vùng Kiev cũng bị cắt điện.

Ngoài ra, một tòa nhà chung cư nhiều tầng và một ngôi nhà riêng ở Brovary bị hư hại, khiến 3 người bị thương.

Nga còn tập kích hạ tầng năng lượng tại Chernihiv bằng UAV, kéo theo hỏa hoạn.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cuộc tập kích khiến 3 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần phải tăng cường nỗ lực "để bảo đảm có đủ tên lửa cho các hệ thống phòng không và bảo đảm mọi thứ cần thiết cho việc bảo vệ đất nước cũng như gây sức ép lên Nga".

Ông nói thêm: "Đã đến lúc châu Âu phải đưa ra quyết định về số tài sản Nga bị phong tỏa nếu Moscow vẫn từ chối ngừng các cuộc tập kích. Và chúng ta chắc chắn phải thảo luận với tất cả các đối tác về những bước đi cần thiết để chấm dứt cuộc chiến này”.

Nga và Ukraine tiếp tục tập kích lẫn nhau bất chấp chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy các bên ngồi vào bàn đàm phán.

Tổng thống Zelensky hôm nay đã phê duyệt thành phần phái đoàn mới đến Mỹ để thảo luận về kế hoạch hòa bình do Wasshington đề xuất. Theo đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov sẽ dẫn đầu phái đoàn.

“Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, ông Rustem Umierov, cùng phái đoàn đã lên đường sang Mỹ. Ông Rustem hôm nay đã trình bày báo cáo, và nhiệm vụ đã được xác định rõ: nhanh chóng và thực chất xây dựng các bước cần thiết để chấm dứt xung đột”, ông Zelensky cho hay.

Ông cho biết thêm: “Ukraine tiếp tục hợp tác với Mỹ theo cách thức mang tính xây dựng nhất, và kỳ vọng rằng kết quả các cuộc họp tại Geneva sẽ được hoàn thiện tại Mỹ”. Ông hy vọng nhận được báo cáo của phái đoàn sau khi kết thúc công việc vào ngày 30/11.

Sau cuộc hội đàm trên, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff dự kiến đến Moscow vào tuần tới để thảo luận về kế hoạch hòa bình.