Mỹ có thể chậm bàn giao vũ khí cho Ukraine do chính phủ đóng cửa một phần

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt lô viện trợ mới đầu tiên cho Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

“Mối lo ngại chính là chúng tôi đang có rất nhiều cuộc thảo luận về các lô vũ khí trong tương lai… Tất cả các dự án sắp tới đều bị ảnh hưởng phần nào vì nhân sự từ Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng không thể gặp gỡ, và chúng tôi đang mất thời gian do tình trạng đóng cửa này”, báo Telegraph dẫn nguồn tin từ chính phủ Ukraine cho biết ngày 2/10.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt các gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine được tài trợ bởi các đồng minh NATO theo một cơ chế tài chính mới.

Các gói viện trợ này sẽ sử dụng “Danh sách ưu tiên nhu cầu của Ukraine” (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL), cơ chế do Mỹ và NATO thiết lập nhằm phối hợp và đáp ứng nhu cầu cấp bách nhất trên chiến trường của Kiev.

Động thái này đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách của chính quyền Tổng thống Trump đối với Ukraine. Kể từ khi nhậm chức vào đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Trump về cơ bản chỉ chuyển giao cho Ukraine các lô hàng được chính quyền tiền nhiệm Joe Biden phê duyệt.

Telegraph cũng cho hay, các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Mỹ về một thỏa thuận tiềm năng chuyển giao công nghệ sản xuất máy bay không người lái hiện bị bỏ lửng. Các phái đoàn Ukraine dự kiến tới Mỹ trong vài tuần tới cũng đang cân nhắc lại kế hoạch.

Trước đó, Wall Street Journal đưa tin một phái đoàn Ukraine đã tới Washington trong tuần này để làm việc với giới chức Mỹ về các thỏa thuận liên quan đến máy bay không người lái. Theo báo này, quá trình hoàn tất các thỏa thuận có thể mất vài tháng.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ, Kiev đã đưa ra một khuôn khổ hợp tác 5 năm trị giá 50 tỷ USD. Theo đó Ukraine có thể sản xuất tới 10 triệu máy bay không người lái mỗi năm. Tuy nhiên, chương trình này chỉ dự kiến được triển khai sau khi xung đột với Nga kết thúc.

Hiện chưa rõ thỏa thuận về máy bay không người lái có phải là một phần trong trao đổi để đổi lấy vũ khí từ Mỹ, hay nằm trong một hình thức thỏa thuận khác.

Trong khi đó, quân đội Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm các loại máy bay không người lái tấn công tầm xa do Ukraine phát triển.