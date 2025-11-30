Nga biến các sản phẩm dân sự thành vũ khí trang bị thế nào?

Tiêm kích bom Su-34 Nga mang bom dẫn đường UMPK trong một chuyến xuất kích (Ảnh: Fighter Bomber).

Radar phát hiện lợn rừng trở thành radar chống UAV

Theo trang thông tin khoa học VSLUKH của Nga, gần đây, quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng các thiết bị dân sự, không liên quan đến chiến tranh như radar chuyên dùng cho phát hiện và xua đuổi lợn rừng để phát hiện máy bay không người lái (UAV). Dường như chúng đang chứng minh được hiệu quả.

Hệ thống radar này hoạt động ở băng tần Ka (tần số 24-26 GHz), có thể phát hiện bất kỳ chuyển động nào trong bán kính 150m, với trường nhìn 120 độ.

Ban đầu, các radar như vậy được sử dụng để phát hiện động vật hoang dã, tuy nhiên, người Nga sớm nhận ra rằng tiềm năng kỹ thuật của thiết bị này có thể rộng lớn hơn nhiều và tỏ ra ưa thích vì nó có thể xác định gần như ngay lập tức đối tượng xâm nhập, không phân biệt lợn rừng, người hay UAV của đối phương.

Băng tần Ka hiện được sử dụng trên radar ở sân bay hay trong các thiết bị của cảnh sát giao thông, nhà khí tượng học, hay thậm chí cả các nhà sinh vật học.

Một ưu điểm khác của các thiết bị này là sử dụng tần số tín hiệu cao. Nhờ đó, các thiết bị băng tần Ka có thể được chế tạo khá gọn nhưng dễ dàng phát hiện những chuyển động nhỏ nhất.

Phương Tây đang sản xuất các hệ thống phòng không đắt tiền với khả năng phát hiện, theo dõi mục tiêu toàn diện và cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, do bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt, lại muốn đạt được mục tiêu với nỗ lực tối thiểu, nên Nga chủ yếu dựa vào sự ứng biến bất ngờ. Và phải nói rằng, họ đang gặt hái kết quả tích cực.

Các radar được thiết kế cho mục đích nông nghiệp, không chỉ được Nga tích hợp nhanh chóng vào hệ thống quân sự của họ, mà còn được tối ưu hóa cho phù hợp với đặc thù của cuộc xung đột.

Radar phát hiện lợn rừng được sử dụng vào việc chống UAV có hoạt động khá đơn giản, chúng phát hiện mục tiêu bay thấp, ngay lập tức nhận dạng đối tượng xâm nhập và truyền tọa độ đến các UAV tấn công để vô hiệu hóa.

Do đó, những thiết bị nhỏ có vẻ khiêm tốn và không đáng chú ý này, đã trở thành mối đe dọa mạnh mẽ đối với các thiết bị đắt tiền của đối phương. Bằng cách kết hợp radar với UAV tấn công, quân đội Nga đã giành được thế chủ động ở một số khu vực nhất định của mặt trận ngày càng mở rộng.

Radar dùng để phát hiện và xua đuổi lợn rừng được Nga sử dụng để chống UAV Ukraine (Ảnh Sohu).

Bom lượn tăng tầm sử dụng động cơ phản lực dân dụng

Khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Không quân Nga vẫn sử dụng phần lớn bom thả rơi tự do (FAB), buộc phi công phải bay trên đầu mục tiêu để cắt bom và như vậy dễ dàng trở thành mục tiêu cho các loại hỏa lực phòng không của Ukraine, trang thông tin quân sự tổng hợp Topwar cho biết.

Kết quả là nhiều máy bay chiến đấu hiện đại của Nga như Su-34, Su-35 đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, khiến không quân chiến thuật Nga rơi vào khủng hoảng trong một khoảng thời gian nhất định.

Đầu năm 2023, Nga phát triển thành công mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát (UMPK). Thiết bị này được gắn trên FAB, biến nó thành một loại bom có điều khiển (KAB), hay còn gọi là bom thông minh.

Các biến thể UMPK đầu tiên đã tăng tầm bay của bom FAB-500 lên 40-50km, những cải tiến sau đó được tăng lên 50-70km. Vũ khí này đã chứng tỏ được hiệu quả cao và được sử dụng rộng rãi trên chiến trường.

Chưa dừng lại ở đó, gần đây Nga đưa vào một loại bom mới, được trang bị động cơ phản lực phụ trợ, nâng tầm bay lên tới 200km, tương đương với một tên lửa hành trình hoặc đạn đạo tầm ngắn, nhưng có giá thành rẻ, chỉ bằng 5-10%.

Vào ngày 21/10, kênh Aviahub đã công bố một bức ảnh kỳ lạ cho thấy hai quả bom FAB nặng 500kg với mô-đun UMPK cải tiến, giúp chúng có thể bay xa hơn 100km. Chưa dừng lại ở đó, gần đây, một thiết bị tương tự với động cơ phản lực nhỏ đã được lắp vào bom, giúp tăng tầm bay đến 200km.

Một bức ảnh về động cơ và các mảnh vỡ của bom lượn tầm xa nói trên đã được chuyên gia quân sự Serhiy Flesch của Ukraine đăng tải trên mạng xã hội. Văn phòng công tố Ukraine cho biết, một quả bom lượn như vậy đã bay tới tận vùng Poltava.

Theo bức ảnh, phía Nga đang lắp động cơ turbine phản lực SW800Pro-Y vào quả bom lượn tầm xa này. Động cơ nói trên được thiết kế để sử dụng trên UAV và máy bay mô hình cỡ lớn.

Lực đẩy tối đa của động cơ (ở tốc độ 65.000 vòng/phút) là 80kgf, trọng lượng của động cơ chỉ 10kg. Sản phẩm có thể được mua tại nhiều trang web bán hàng trực tuyến khác nhau với giá cả cạnh tranh.

Các nhà phân tích giải thích: "Việc bổ sung động cơ phản lực vào bom lượn sẽ làm tăng đáng kể phạm vi sử dụng của chúng và giúp máy bay chiến đấu Nga tránh được tầm hoạt động của phần lớn các hệ thống phòng không mà Ukraine hiện có".

Bom lượn FAB-500 phiên bản mới của Nga lắp động cơ phản lực (Ảnh: Aviahub).

Không chỉ lắp trên bom lượn siêu xa UMPB-5R mới, Nga cũng sử dụng động cơ phản lực SW800Pro-Y trên tên lửa hành trình S8000 Banderol của họ.

Vào tháng 5, Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GRU) tiết lộ rằng Nga đang sử dụng một loại tên lửa hành trình mới có tên S8000 Banderol.

Theo GUR, Banderol linh hoạt hơn các tên lửa hành trình khác của Nga, nó được thiết kế để sử dụng các cấu hình bay có khả năng né tránh hệ thống phòng không Ukraine tốt hơn trong khi chi phí thấp và dễ sản xuất.

Tên lửa Banderol chủ yếu được phóng từ UAV hạng nặng Orion, ngoài ra nó có thể phóng đi từ trực thăng vũ trang Mi-28 Havoc.

Những ứng dụng như vậy cho thấy "cái khó ló cái khôn" của các nhà sản xuất vũ khí Nga.

Họ đã tích hợp thành công những sản phẩm dân sự có bán rộng rãi trên các nền tảng thương mại điện tử, với giá cả phải chăng và có thể mua với số lượng lớn, để tích hợp vào vũ khí công nghệ cao, góp phần hạ giá thành sản phẩm, rút ngắn thời gian phát triển, đáp ứng yêu cầu của một cuộc chiến tranh tiêu hao cường độ cao và kéo dài như cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay.