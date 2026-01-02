Venezuela phát tín hiệu sẵn sàng thảo luận với Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho biết ông sẵn sàng tiến hành đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề chống nạn buôn bán ma túy cũng như về trữ lượng dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ.

“Chính phủ Mỹ biết rõ, bởi chúng tôi đã nói với nhiều người phát ngôn của họ, rằng nếu họ muốn nghiêm túc thảo luận về một thỏa thuận chống buôn bán ma túy, chúng tôi sẵn sàng”, ông Maduro nói trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Tây Ban Nha Ignacio Ramonet.

“Nếu họ muốn dầu mỏ, Venezuela sẵn sàng chào đón đầu tư từ Mỹ, như trường hợp của Chevron, bất cứ khi nào họ muốn, ở đâu họ muốn và theo cách họ muốn", ông nhấn mạnh.

Chevron hiện là công ty dầu mỏ duy nhất của Mỹ xuất khẩu dầu Venezuela sang Mỹ.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép đối với nhà lãnh đạo Venezuela, bao gồm việc thiết lập sự hiện diện quân sự quy mô lớn tại khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (Southcom), liên tục phá hủy các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng Caribe và phía đông Thái Bình Dương, đồng thời áp đặt phong tỏa hải quân đối với các tàu chở dầu ra vào Venezuela.

Kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã phá hủy các tàu bị nghi buôn lậu ma túy ở cả vùng Caribe và Thái Bình Dương, tiến hành ít nhất 35 cuộc tấn công vào tàu thuyền và khiến ít nhất 115 người mà Mỹ gọi là “đối tượng khủng bố ma túy” thiệt mạng. Chính quyền Mỹ cho rằng đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp trong khu vực.

Chiến dịch gần nhất diễn ra cuối năm ngoái, khi quân đội Mỹ đánh chìm 2 tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy và khiến 5 người thiệt mạng. Chính quyền Mỹ lập luận rằng các cuộc tấn công này là hợp pháp và Mỹ đang tham gia vào một “xung đột vũ trang” với các băng đảng ma túy xuyên quốc gia.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Maduro đã nhiều lần chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ ở Caribe, đồng thời phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới các băng nhóm buôn bán ma túy.