Mỹ lần đầu tấn công cơ sở trên đất liền Venezuela

Lực lượng Tuần duyên Mỹ áp tải một tàu dầu ngoài khơi Venezuela hôm 20/12 (Ảnh: X).

"Đã có một vụ nổ lớn ở khu vực bến cảng nơi họ đưa ma túy lên tàu", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 29/12.

Ông Trump cho biết cuộc tấn công nhằm vào khu vực bị nghi bốc dỡ ma túy lên tàu ở Venezuela, nhưng không tiết lộ chi tiết.

"Chúng tôi đã tấn công tất cả các tàu, và bây giờ chúng tôi đã tấn công khu vực đó... Đó là nơi họ phân phối, và khu vực đó không còn tồn tại nữa”, ông Trump nói thêm.

Khi được hỏi liệu Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) có phải là đơn vị tiến hành vụ tấn công hay không, ông Trump trả lời: “Tôi không muốn nói điều đó. Tôi biết chính xác đó là ai nhưng tôi không muốn tiết lộ”.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật ở Venezuela.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 26/12, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ đã "phá hủy" một "cơ sở lớn" ở Venezuela, khi ông khen ngợi nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm ngăn chặn nạn buôn bán ma túy từ khu vực này, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào các tàu nghi chở ma túy.

Cuộc tấn công này đánh dấu lần đầu tiên Mỹ tiến hành hoạt động trên bộ nhằm vào mục tiêu nghi liên quan tới ma túy ở Venezuela kể từ khi Tổng thống Trump phát động chiến dịch trấn áp ma túy trong khu vực.

Tổng thống Trump ngày 12/12 tuyên bố Mỹ sẽ sớm "bắt đầu" các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các hoạt động buôn bán ma túy ở Mỹ Latinh.

Ông Trump cảnh báo bất kỳ quốc gia nào đưa ma túy bất hợp pháp vào Mỹ đều có thể bị tấn công.

Vào cuối tháng 11, ông Trump cũng cho biết Mỹ đang chuẩn bị tiến hành hành động mới nhằm vào "các mạng lưới buôn bán ma túy" ở Venezuela.

Tổng thống Trump từng cảnh báo vùng trời phía trên và xung quanh Venezuela có thể sẽ bị đóng hoàn toàn và ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu ra vào nước này.

Chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo Venezuela sẽ phải đối mặt với “hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ”. Ông không loại trừ khả năng hành động quân sự bằng đường không hoặc đường bộ.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố ông sẵn sàng phát động các cuộc tập kích vào các mục tiêu ở Mexico nếu hành động đó là cần thiết để ngăn chặn việc buôn lậu ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ ở Caribe, đồng thời phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới các băng nhóm buôn bán ma túy.

Kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các tàu nghi vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Trong những tuần qua, quân đội Mỹ đã tập trung hơn 10 tàu chiến và 15.000 binh sĩ trong khu vực như một phần của chiến dịch mà Lầu Năm Góc gọi là “Chiến dịch Southern Spear” nhằm đối phó với hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Gần đây, Mỹ liên tiếp bắt giữ tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela. Vụ bắt giữ có thể báo hiệu những nỗ lực gia tăng của Mỹ nhằm vào nguồn dầu mỏ của Venezuela. Dầu mỏ cũng là nguồn thu chính của Venezuela.