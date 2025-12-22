Mỹ tiếp tục chặn bắt tàu dầu ngoài khơi Venezuela

Mỹ tiếp tục chặn bắt tàu dầu bị trừng phạt ngoài khơi Venezuela (Ảnh: RBC).

Theo một nguồn tin của RBC, tàu bị bắt giữ là Bella 1, hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Con tàu mang cờ Panama này được cho là đang trên đường tới Venezuela để vận chuyển dầu.

Các quan chức Mỹ cho rằng con tàu treo cờ giả, là một phần của "đội tàu trong bóng tối của Venezuela" được sử dụng để tránh các lệnh trừng phạt đơn phương của Washington. Con tàu này bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ vì nghi từng vận chuyển dầu Iran.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ chặn bắt tàu chở dầu Centuries rạng sáng 20/12 sau khi con tàu vừa rời cảng ở Venezuela.

Đây là vụ bắt giữ tàu chở dầu thứ ba ngoài khơi Venezuela trong vòng chưa đầy 2 tuần. Trước đó, một tàu khác mang tên Skipper cũng bị lực lượng mỹ chặn giữ hôm 10/12.

Các hoạt động chặn bắt trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp đặt một lệnh phong tỏa “toàn diện và hoàn toàn” đối với các tàu chở dầu nằm trong diện trừng phạt của Mỹ ra vào Venezuela. Ông cũng tuyên bố không loại trừ khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự trong tương lai nhằm vào Venezuela.

Đây là một phần trong chiến dịch gây sức ép rộng lớn hơn của Tổng thống Trump nhằm vào chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, bao gồm việc Mỹ tăng cường đáng kể hiện diện quân sự trong khu vực và tiến hành hàng chục cuộc không kích nhằm vào các tàu bị cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy kể từ tháng 9.

Venezuela đã lên án các hành động này và cảnh báo rằng việc thu giữ tàu tương đương với một cuộc chiến tranh kinh tế nhằm bóp nghẹt nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ của Venezuela.

Các chuyên gia trong ngành dầu mỏ cảnh báo rằng nếu Venezuela không thể xuất khẩu dầu, các kho chứa sẽ nhanh chóng đầy ắp lượng dầu không bán được, buộc tập đoàn dầu khí nhà nước Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) phải bắt đầu đóng cửa các giếng dầu.

Nga và Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế.