Nga hoàn toàn ủng hộ Venezuela

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil (Ảnh: AFP).

Trong cuộc điện đàm ngày 22/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil đã chỉ trích việc Mỹ triển khai lực lượng quân sự lớn ở Caribe và thực hiện chiến dịch phong tỏa các tàu dầu bị trừng phạt ra, vào Venezuela.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, 2 Ngoại trưởng cảnh báo các hành động này “có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng đối với khu vực và hoạt động hàng hải quốc tế”.

“Phía Nga tái khẳng định sự ủng hộ và đoàn kết hoàn toàn với ban lãnh đạo và nhân dân Venezuela trong bối cảnh hiện nay”, thông cáo nêu rõ.

Thông cáo cho biết thêm: “Hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục hợp tác song phương chặt chẽ và phối hợp hành động trên trường quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, nhằm bảo đảm tôn trọng chủ quyền quốc gia và nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ”.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ họp vào ngày 23/12 để thảo luận về cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng giữa Venezuela và Mỹ, sau đề nghị của Caracas với sự hậu thuẫn của Trung Quốc và Nga.

Trên Telegram, ông Gil cho biết ông và ông Lavrov đã thảo luận về những hành động của Mỹ ở vùng biển Caribe gồm các cuộc tập kích vào tàu thuyền.

Ông Gil nhấn mạnh, ông Lavrov đã khẳng định “sự ủng hộ hoàn toàn” của Nga dành cho Venezuela.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã bày tỏ “sự đoàn kết với nhân dân Venezuela và tái khẳng định sự ủng hộ của ông đối với quyết tâm của chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền trước sức ép từ bên ngoài”.

Đại sứ Nga tại Venezuela Sergey Malik-Bagdasarov cho biết, Moscow sẵn sàng xem xét yêu cầu mở rộng hỗ trợ nếu Venezuela đưa ra đề nghị.

“Chúng tôi đã và đang ủng hộ Venezuela bất kể họ có bị tấn công hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Venezuela có chủ quyền và chính phủ của nước này”, Đại sứ Nga tại Venezuela Sergey Malik-Bagdasarov phát biểu mới đây khi được hỏi về khả năng Nga hỗ trợ Venezuela trong trường hợp Venezuela bị tập kích.

Ông nhấn mạnh: "Ở giai đoạn này, các đối tác của chúng tôi trước hết trông đợi sự hỗ trợ chính trị, và chúng tôi cung cấp điều đó trên mọi phương diện. Nếu cần bất kỳ hình thức hỗ trợ nào khác, chúng tôi sẽ xem xét”.

Kể từ tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tập kích vào những con tàu mà Washington cho là tham gia buôn bán ma túy ở biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương, nhưng không đưa ra bằng chứng. Hơn 100 người có thể đã thiệt mạng.

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Ông cũng tuyên bố không loại trừ khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự trong tương lai nhằm vào Venezuela.

Trong vòng 2 tuần qua, Mỹ đã bắt giữ 2 tàu chở dầu từ Venezuela và truy đuổi một tàu khác.