Báo Mỹ: Washington tăng cường quân sự gần Venezuela

Nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R Ford của Hải quân Mỹ di chuyển về phía biển Caribe (Ảnh: Reuters).

Báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và dữ liệu theo dõi chuyến bay công khai ngày 22/12 cho biết, Mỹ đã triển khai máy bay tác chiến đặc biệt và máy bay vận tải quân sự đến vùng biển Caribe gần Venezuela.

Theo Wall Street Journal, việc triển khai này nhằm cung cấp cho Washington thêm các lựa chọn để hành động chống lại Venezuela, mặc dù chưa có chiến dịch cụ thể nào được công bố công khai.

Các nguồn tin tiết lộ ít nhất 10 máy bay CV-22 Osprey thuộc các đơn vị tác chiến đặc biệt của Mỹ đã bay đến vùng biển Caribe từ các căn cứ ở lục địa Mỹ. Một số máy bay vận tải C-17 được cho là đã vận chuyển binh lính và thiết bị đến Puerto Rico hôm 21/12.

Động thái tăng cường lực lượng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực lên Venezuela, ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu ra vào nước này.

Tổng thống Trump cáo buộc Venezuela chiếm đoạt tài sản và hạ tầng năng lượng của Mỹ, trong khi Venezuela bác bỏ cáo buộc này.

Chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo Venezuela sẽ phải đối mặt với “hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ”. Ông không loại trừ khả năng hành động quân sự bằng đường không hoặc đường bộ.

Trong tuần qua, Mỹ đã bắt giữ 2 tàu chở dầu của Venezuela trên vùng biển quốc tế, tuyên bố các tàu này hoạt động vi phạm lệnh trừng phạt của Washington. Chính quyền Venezuela đã lên án các vụ bắt giữ này, cáo buộc Mỹ tìm cách giành quyền kiểm soát trữ lượng dầu mỏ của Venezuela.

Các hành động của Washington đã vấp phải sự phản đối của một số nước, trong đó có Nga và Trung Quốc.

Moscow chỉ trích việc bắt giữ tàu chở dầu và việc Mỹ phong tỏa Venezuela bằng hải quân, cảnh báo “hậu quả thảm khốc” đối với sự ổn định khu vực và an ninh hàng hải. Bắc Kinh cũng kêu gọi Washington kiềm chế.

Mặc dù sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới, Venezuela trong những năm gần đây vẫn phải đối mặt với các hạn chế nghiêm ngặt đối với xuất khẩu dưới các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Những tháng gần đây, chính quyền Tổng thống Trump liên tục gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cáo buộc Venezuela hành động không đủ để ngăn chặn hoạt động buôn ma túy.

Washington đã triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn ngoài khơi bờ biển Venezuela trong một chiến dịch được cho là nhằm chống hoạt động buôn lậu ma túy.

Các cuộc tập kích của quân đội Mỹ nhằm vào hàng chục tàu thuyền bị nghi liên quan đến hoạt động buôn ma túy ở khu vực phía Đông Thái Bình Dương và biển Caribe gần Venezuela đã khiến hơn 100 người thiệt mạng kể từ tháng 9.