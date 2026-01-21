Venezuela nhận khoản tiền đầu tiên sau khi chuyển 50 triệu thùng dầu cho Mỹ

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez (Ảnh: Reuters).

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết vào ngày 20/1 rằng nước này đã nhận được 300 triệu USD từ doanh thu bán dầu, là khoản thu đầu tiên từ thỏa thuận cung cấp 50 triệu thùng dầu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố với Caracas, sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị Washington bắt giữ vào đầu tháng.

Bà Rodriguez nói rằng số tiền này đến từ việc bán dầu, và trong 500 triệu USD đầu tiên, Venezuela đã nhận được 300 triệu USD. Những khoản tiền đầu tiên này sẽ được sử dụng thông qua thị trường ngoại hối ở Venezuela bởi các ngân hàng quốc gia và ngân hàng trung ương để củng cố và ổn định thị trường, đồng thời bảo vệ thu nhập và sức mua của người lao động.

Vào ngày 9/1, ông Trump cho biết Venezuela đã đồng ý để Mỹ “ngay lập tức bắt đầu tinh chế và bán tới 50 triệu thùng dầu thô của Venezuela, và việc này sẽ tiếp tục vô thời hạn”. Tới ngày 12/1, ông Trump nói số dầu này đang trên đường tới Mỹ.

Một quan chức Mỹ ngày 14/1 cho biết, Washington đã hoàn tất đợt bán dầu đầu tiên của Venezuela trong khuôn khổ thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD đạt được hồi đầu tháng. Theo quan chức này, doanh thu từ đợt bán dầu dầu tiên này ước khoảng 500 triệu USD và đang được giữ trong các tài khoản ngân hàng do chính phủ Mỹ kiểm soát căn cứ theo một sắc lệnh được ban hành tuần trước.

Tổng thống Trump tuyên bố vào ngày 20/1 rằng Mỹ đã nhận 50 triệu thùng dầu từ Venezuela và đang bán một phần trong số đó trên thị trường mở.

Cùng ngày 20/1, nghị sĩ Jorge Rodriguez, cho biết việc sửa đổi chính sách của luật dầu mỏ sẽ được đưa ra tranh luận lần đầu trong tuần này, và sẽ dựa trên một cấu trúc đối tác đã được giới thiệu từ khi ông Maduro còn nắm quyền.

Tổng thống lâm thời Rodriguez trước đó đã nói với các nhà lập pháp rằng chính phủ ủng hộ các thay đổi đối với luật về nhiên liệu hóa thạch để thúc đẩy đầu tư nước ngoài. Luật hiện có một mẫu hợp đồng duy nhất cho các liên doanh do công ty nhà nước PDVSA kiểm soát, nhưng trong những năm gần đây Venezuela đã đưa vào sử dụng các hợp đồng “tham gia sản xuất” cho các quan hệ đối tác mới. Ông Jorge Rodriguez nói rằng các hợp đồng đó sẽ là một yếu tố cơ bản được thể hiện trong quá trình cải cách luật.

Trước đó, ông Trump tuyên bố Mỹ có kế hoạch kiểm soát các nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela trong thời gian dài, nhằm tái thiết ngành dầu khí đang xuống cấp của nước này thông qua một kế hoạch trị giá 100 tỷ USD.

Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ cho biết họ đã bắt giữ một tàu chở dầu nghi có liên quan đến Venezuela vào ngày 20/1 tại vùng Caribe, đánh dấu vụ bắt giữ thứ 7 kể từ khi Tổng thống Donald Trump khởi động chiến dịch đột kích vào quốc gia Nam Mỹ.

Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Mỹ, đơn vị đang chỉ huy gần một chục tàu chiến và hàng nghìn binh sĩ tại Caribe, cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã bắt giữ tàu Sagitta mà không xảy ra sự cố.

Mỹ cho biết, họ quyết tâm "bảo đảm rằng lượng dầu duy nhất rời khỏi Venezuela là lượng dầu được điều phối một cách đúng quy trình".

Theo quân đội Mỹ, các tàu từng bị chặn bắt trước đây nằm trong diện trừng phạt của Mỹ, hoặc thuộc về “hạm đội bóng tối", những con tàu che giấu nguồn gốc để vận chuyển dầu từ các quốc gia sản xuất lớn đang bị trừng phạt.