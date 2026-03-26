Cuộc sống hơn 80 ngày trong nhà tù Mỹ của Tổng thống Venezuela

Khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chuẩn bị cho phiên điều trần tiếp theo tại Mỹ, con trai ông đang thể hiện một hình ảnh lạc quan và đầy thách thức về cách cha mẹ mình đối phó với cuộc sống sau song sắt. Tuy nhiên, những người có quyền tiếp cận nhà tù khét tiếng ở Brooklyn, nơi ông bị giam giữ lại mô tả một bức tranh kém tươi sáng hơn nhiều về thực tế cuộc sống tại đây.

Vợ chồng Tổng thống Venezuela bị bắt giữ và bị chuyển tới New York vào tháng 1. Trong phiên tòa đầu tiên, họ đã tuyên bố không nhận tội đối với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy, rửa tiền và tham nhũng.

Cả 2 hiện bị giam tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan (MDC) ở Brooklyn, New York, một cơ sở nổi tiếng với điều kiện khắc nghiệt.

Con trai ông Maduro, nghị sĩ Venezuela Nicolas Maduro Guerra, đầu tuần này cho biết cha ông vẫn “tinh thần rất tốt” và “rất mạnh mẽ,” tập thể dục mỗi ngày và có thể xuất hiện trở lại với vẻ “gầy hơn, săn chắc hơn”.

Ông gọi mẹ mình là một “chiến binh tuyến đầu, kiên định và tỉnh táo” trước những thách thức pháp lý.

Những ngày bị cô lập

Cuộc sống bên trong cơ sở giam giữ liên bang này nổi tiếng là rất khắc nghiệt.

Trong nhiều năm, nhà tù này đã bị chỉ trích vì điều kiện giam giữ, thường được mô tả là nguy hiểm và vô nhân đạo. Một số luật sư và người bị giam thậm chí còn gọi đây là “địa ngục trần gian,” viện dẫn tình trạng mất vệ sinh, thiếu an ninh và sự cô lập kéo dài.

Ông Maduro có khả năng phải đối mặt với nhiều hạn chế hơn so với các tù nhân khác, vì những nhân vật nổi bật thường bị tách khỏi khu giam chung vì lý do an ninh.

“Tôi cho rằng lịch sinh hoạt của họ sẽ là 23 giờ mỗi ngày trong biệt giam”, ông Cameron Lindsay, cựu giám đốc cơ sở này, giải thích. Điều đó đồng nghĩa với việc gần như bị giam hoàn toàn trong phòng, thức ăn được đưa qua khe cửa, rất ít hoặc không có tiếp xúc với tù nhân khác, và thời gian giải trí hạn chế, thường là một mình.

Cục Nhà tù Liên bang không xác nhận ông Maduro đang ở khu cụ thể nào hoặc cung cấp chi tiết về điều kiện giam giữ. Tuy nhiên, các chuyên gia và luật sư cho biết những tù nhân có hồ sơ như vậy thường bị giam tại Khu Nhà ở Đặc biệt.

“Đây là mức hạn chế cao nhất trong cơ sở”, luật sư hình sự Daniel McGuinness giải thích. Tại đó, người bị giam dành gần như cả ngày một mình trong phòng, và khi ra ngoài thì luôn bị giám sát chặt chẽ, với khả năng giao tiếp rất hạn chế.

Mặc dù có vẻ như là một hình phạt, nhưng mục đích của hình thức giam giữ này là để bảo vệ người bị giam và nhân viên nhà tù.

Ngay cả khi không bị biệt giam, ông Maduro cũng không thể gặp vợ. Tại nhà tù này, nam và nữ được giam ở các khu riêng biệt, kể cả khi họ là vợ chồng. Ngoài ra, trong các vụ án liên bang như trường hợp này, các bị cáo thường bị cấm liên lạc với nhau.

Theo hệ thống liên bang, tòa án có thể áp đặt lệnh “không liên lạc” nhằm ngăn chặn việc thông đồng, can thiệp nhân chứng hoặc cản trở quá trình xét xử.

Điều này có nghĩa là, ngay cả khi ở cùng một trung tâm giam giữ, vợ chồng ông Maduro có thể không được gặp nhau hoặc liên lạc trực tiếp, ngoài các cuộc gặp có kiểm soát dưới sự hiện diện của luật sư.

Mọi liên lạc khác với bên ngoài đều có khả năng thực hiện nhưng bị hạn chế, giám sát và tuân theo quy định nghiêm ngặt. Các cuộc thăm gặp phải được phê duyệt trước, các cuộc gọi điện ngắn, giới hạn một lần mỗi tháng, tù nhân không có quyền truy cập tự do vào internet.

Khiếu nại về thực phẩm

Ông Maduro Guerra cho rằng việc cha mình giảm cân là do kỷ luật và tập luyện. Tuy nhiên, cũng có một lời giải thích khác: chất lượng thực phẩm trong trung tâm.

Trong nhiều năm, các luật sư cáo buộc rằng tù nhân được cung cấp thực phẩm quá hạn, chưa nấu chín hoặc bị nhiễm bẩn, bao gồm thịt hỏng và sản phẩm sữa bị xuống cấp.

Các cơ quan liên bang đã bác bỏ một số cáo buộc này, khẳng định rằng trong một số trường hợp “không có bằng chứng” về thực phẩm bị nhiễm bẩn. Dù vậy, các khiếu nại vẫn tiếp tục.

Tập thể dục hạn chế

Ông Maduro Guerra cũng cho biết cha ông tập thể dục mỗi ngày. Điều này có thể xảy ra, nhưng trong những giới hạn rất nghiêm ngặt.

Theo các báo cáo của Bộ Tư pháp, trong điều kiện hạn chế, việc di chuyển của người bị giam bị giới hạn và tương tác con người là rất ít.

Trong một số trường hợp, người bị giam được phép ra khỏi phòng tối đa một giờ mỗi ngày để giải trí, nhưng các hoạt động này thường diễn ra trong không gian kín hoặc khu vực được kiểm soát chặt chẽ, mà một số luật sư và tù nhân mô tả là “lồng ngoài trời.”

Trong nhiều trường hợp, việc tập luyện diễn ra ngay trong phòng giam: chống đẩy, gập bụng hoặc đơn giản là đi lại vòng tròn.

Các luật sư cho biết những hoạt động thể chất này không chỉ giúp họ giữ gìn thể lực mà còn là một trong số ít cách để duy trì sự kiểm soát trong môi trường mà hầu như mọi thứ đều do người khác quyết định. Đây là cách để tạo cấu trúc cho ngày tháng khi thời gian dường như đứng yên.

Trong bối cảnh thiếu chăm sóc y tế và sức khỏe tâm thần đầy đủ, tập thể dục trở thành một trong số ít công cụ giúp kiểm soát căng thẳng, lo âu và sự cô lập.

Một nhà tù bị giám sát liên tục

Trung tâm Giam giữ Metropolitan là một cơ sở liên bang quy mô lớn kiểu công nghiệp. Nơi này đang giam giữ hơn 1.300 người và đã nhiều năm vướng vào bê bối và chỉ trích.

Theo Elie Honig, nhà phân tích pháp lý cấp cao từng nhiều lần vào cơ sở này, nơi đây tối tăm, đông đúc và ồn ào. Ông nói rằng dù tất cả các nhà tù đều khắc nghiệt, nhưng “Trung tâm Giam giữ Metropolitan có lẽ là nơi khắc nghiệt nhất” trong số những nơi ông từng thấy.

Một số người bị giam mô tả môi trường này là nguy hiểm, với các vụ tấn công và điều kiện đe dọa an toàn của họ.

Các báo cáo cũng chỉ ra những thiếu sót cụ thể, bao gồm vấn đề kéo dài về hệ thống sưởi và kiểm soát nhiệt độ, các phòng giam có điều kiện quá nóng hoặc quá lạnh, khó khăn trong việc đảm bảo chăm sóc y tế đầy đủ, và hạn chế trong việc tiếp cận thăm gặp và liên lạc với luật sư trong những thời điểm quan trọng.

Đáp lại các cáo buộc này, cơ quan liên bang khẳng định tình hình đã được cải thiện. Trong một báo cáo năm 2024, cơ quan quản lý nhà tù cho biết đã triển khai “Đội Hành động Khẩn cấp” để xử lý các điều kiện đáng lo ngại. Báo cáo cũng nêu bật việc tăng nhân sự quản giáo và y tế, cũng như giảm bạo lực.

Tuy nhiên, các luật sư cho rằng những cải thiện này chưa thay đổi căn bản thực tế tại trung tâm, nơi vẫn chịu áp lực do thiếu nhân lực vận hành an toàn và ổn định.

Điều gì sẽ xảy ra trong phiên tòa tiếp theo

Phiên tòa tiếp theo của vợ chồng ông Maduro dự kiến diễn ra hôm nay 26/3, được cho là một phiên điều trần về tiến độ vụ án, dù vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết mà thẩm phán có thể xem xét trước hoặc trong phiên.

Các vấn đề này bao gồm tranh chấp về việc chi trả chi phí pháp lý của bị cáo trong bối cảnh các hạn chế liên quan đến lệnh trừng phạt, và quyết định về lệnh bảo vệ liên quan đến việc xử lý chứng cứ do bên công tố đệ trình.

Từ Caracas, con trai ông Maduro mô tả đây là một “phiên điều trần thủ tục”, nơi họ hy vọng “tiếp tục làm sáng tỏ sự thật của Venezuela và sự vô tội của vợ chồng ông Maduro”.

Dù thế nào, phiên điều trần này sẽ mang lại cho công chúng cái nhìn đầu tiên về vợ chồng ông Maduro kể từ khi họ bị giam giữ, đồng thời là cơ hội để tự đưa ra đánh giá về tình trạng của họ.