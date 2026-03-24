Iran nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel

Cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, ông Mohsen Rezaei, cho biết Iran sẽ chỉ dừng cuộc xung đột hiện nay với Mỹ và Israel khi Iran nhận được bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại đã phải gánh chịu.

Trong bài phát biểu trên truyền hình phát sóng hôm 23/3, ông Rezaei cũng tuyên bố Iran sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi “tất cả các lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ, và các bảo đảm quốc tế có tính ràng buộc pháp lý được thiết lập nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ vào Iran”.

“Chúng tôi thấy rằng các lực lượng vũ trang của mình đang tiến hành các chiến dịch và hoạt động một cách mạnh mẽ. Lãnh đạo mới của chúng tôi đã nắm vững quyền điều hành”, ông Rezaei nói.

Cố vấn này cho rằng “cuộc chiến thực chất đã kết thúc” từ hơn một tuần trước và “Mỹ đã sẵn sàng dừng lại và theo đuổi một lệnh ngừng bắn”, nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu “đã thúc đẩy tiếp tục chiến dịch tấn công”.

Ông Rezaei cũng cho rằng sau ngày thứ 15, “Mỹ đã hiểu rõ rằng không có con đường dẫn đến chiến thắng trong cuộc chiến này”.

Trước đó, cùng ngày, kênh truyền hình Channel 12 đưa tin, Iran đã đưa ra một loạt yêu cầu chính thức nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu đàm phán.

Theo đó, các quan chức Iran đang tìm kiếm những bảo đảm chắc chắn rằng giao tranh sẽ không tái diễn, cùng với một thỏa thuận mới về eo biển Hormuz mà trên thực tế sẽ đặt khu vực này dưới sự kiểm soát của Iran.

Channel 12 cho biết Iran cũng đang yêu cầu đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ trên toàn khu vực và bồi thường tài chính cho những thiệt hại mà nước này phải gánh chịu trong chiến tranh.

Tuy nhiên, một bản tin riêng của Channel 12 cho thấy Tehran cũng có thể đang phát đi tín hiệu riêng tư về một số mức độ linh hoạt hạn chế trong các cuộc đàm phán, đồng thời nêu ra những gì họ cho là các lập trường đàm phán ban đầu của Iran.

Theo bản tin này, Iran có thể sẵn sàng đình chỉ chương trình tên lửa đạn đạo trong 5 năm, “giảm” mức làm giàu uranium và tham gia các cuộc thảo luận về kho dự trữ uranium làm giàu ở mức 60% của mình.

Channel 12 cho biết thêm Iran cũng có thể đồng ý cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tiến hành thanh tra các máy ly tâm còn lại và ngừng tài trợ cho các nhóm ủy nhiệm trong khu vực, bao gồm Hezbollah, Hamas và các lực lượng dân quân Iraq.

Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/3 thông báo hoãn kế hoạch tấn công hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày. Ông cho biết chính quyền của ông đang tiến hành các cuộc đàm phán hiệu quả với Iran về một “giải pháp hoàn toàn và triệt để” cho cuộc xung đột hiện nay.

Sau đó, ông cho biết các bên đang tiến gần tới một thỏa thuận, theo đó Iran sẽ đồng ý không theo đuổi vũ khí hạt nhân và từ bỏ hoạt động làm giàu uranium, đồng thời các điều khoản này sẽ khiến Israel “rất hài lòng”.

Iran phủ nhận việc các cuộc đàm phán đang diễn ra, bất chấp các báo cáo về những cuộc thương lượng gián tiếp giữa các bên.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ban đầu không đưa ra phản hồi, nhưng khoảng 5 giờ sau cho biết đã nói chuyện với ông Trump rằng Tổng thống Mỹ “tin rằng có cơ hội tận dụng những thành tựu to lớn của Israel và Mỹ để đạt được các mục tiêu thông qua một thỏa thuận bảo vệ các lợi ích sống còn của chúng ta”.