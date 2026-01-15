Mỹ bán dầu Venezuela đợt đầu tiên, thu về 500 triệu USD

Một tàu dầu ngoài khơi Venezuela (Ảnh: Reuters).

Doanh thu từ đợt bán dầu dầu tiên này ước khoảng 500 triệu USD và đang được giữ trong các tài khoản ngân hàng do chính phủ Mỹ kiểm soát căn cứ theo một sắc lệnh được ban hành tuần trước.

Vị quan chức này không nêu chi tiết về giao dịch trên, song cho biết thêm, các đợt bán bổ sung dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày và tuần tới.

Một nguồn tin trong ngành am hiểu kế hoạch này cho hay, tài khoản chính được đặt tại Qatar, quốc gia được coi là địa điểm trung lập, nơi dòng tiền có thể được luân chuyển với sự chấp thuận của Mỹ và không có nguy cơ bị tịch thu.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ bán từ 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu của Venezuela, phối hợp với các công ty dầu khí của Mỹ.

Nhà Trắng đã trình bày một chiến lược bán hàng triệu thùng dầu Venezuela đang bị trừng phạt và kiểm soát nguồn thu, dựa vào đầu tư của các công ty dầu khí Mỹ để phục hồi cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela. Theo Nhà Trắng, doanh thu từ việc bán dầu sẽ được phân chia giữa người dân Venezuela, các công ty Mỹ và chính phủ Mỹ theo quyết định của chính phủ liên bang.

Tổng thống Trump cũng cho biết toàn bộ phần doanh thu chuyển cho Venezuela sẽ chỉ được sử dụng để mua các sản phẩm sản xuất tại Mỹ.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers nói rằng Tổng thống Trump đã làm trung gian cho một “thỏa thuận năng lượng mang tính lịch sử với Venezuela” sau khi Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro. Theo Nhà Trắng, thỏa thuận này “sẽ mang lại lợi ích cho người dân Mỹ và Venezuela”.

Quan chức Nhà Trắng cho biết, đội ngũ của Tổng thống Trump đang tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận với những công ty dầu khí sẵn sàng và mong muốn thực hiện các khoản đầu tư chưa từng có tiền lệ nhằm khôi phục cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ “kiểm soát” ngành dầu mỏ của Venezuela trong vài năm tới, vạch ra kế hoạch đầy tham vọng nhằm “đưa Venezuela vĩ đại trở lại”. Tuy nhiên, các nhà phân tích tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của kế hoạch này.

Tuần trước, ông Trump đã gặp nhiều lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn dầu khí Mỹ tại Nhà Trắng để thảo luận về nhu cầu và những quan ngại của họ.

Tại cuộc gặp này, Giám đốc điều hành ExxonMobil Darren Woods nói việc quay trở lại Venezuela “sẽ đòi hỏi những thay đổi rất lớn so với những gì chúng tôi từng chứng kiến trong lịch sử cũng như so với tình trạng hiện nay”. Ông nhận định “không thể đầu tư” vào Venezuela cho đến khi hệ thống pháp lý và cấu trúc thương mại của nước này được thay đổi.

Theo một cuộc thăm dò của CBS News/YouGov, đa số người Mỹ cho rằng Mỹ nên có rất ít hoặc không nên có quyền kiểm soát đối với Venezuela sau chiến dịch bắt giữ vợ chồng ông Maduro.