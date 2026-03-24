Erbil ở Iraq, nơi có căn cứ quân sự Mỹ hứng "mưa tên lửa" (Ảnh: RT).

Ngày thứ 24 của cuộc chiến, xung đột đang diễn biến trên nhiều mặt trận. Liên quân Mỹ và Israel tiếp tục tấn công Iran, quốc gia thường đáp trả Israel, trong khi căng thẳng vẫn ở mức cao tại Li Băng và Iraq.

Bước ngoặt lớn đã đến, Mỹ và Iran đồng loạt ra tuyên bố nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với CNN rằng có 15 điểm đồng thuận giữa Mỹ và Iran sau các cuộc đàm phán cuối tuần qua.

Ông Trump ra lệnh tạm dừng các cuộc tấn công vào các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày, sau các cuộc thảo luận “rất tốt và hiệu quả” với Iran về một “giải pháp hoàn toàn và triệt để cho các xung đột” ở Trung Đông. Đây được đánh giá là một bước ngoặt rất lớn, có thể giúp xung đột Trung Đông hạ nhiệt.

Trước đó, ông Trump ra "tối hậu thư" đe dọa tấn công nếu Tehran không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, hạn chót là tối thứ hai, 23/3. Giá dầu giảm mạnh sau khi đạt mức cao nhất trong 4 năm nhờ tuyên bố của Tổng thống Mỹ, Guardian đưa tin.

Trong bối cảnh này, Washington và các phương tiện truyền thông thân cận tiếp tục giải thích lý do tại sao chiến dịch chống Iran không diễn ra theo kế hoạch.

Tuy nhiên, Iran gây bất ngờ khi kiên quyết bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump. Bộ Ngoại giao Iran cho biết không có “đối thoại” nào giữa Tehran và Washington trong 24 ngày qua, theo truyền thông nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, nói rằng “tin giả” đang được sử dụng để “thao túng” thị trường dầu mỏ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Trump, nhưng nói thêm rằng Israel sẽ tiếp tục các cuộc tấn công Iran và Li Băng.

"Ông Trump tin rằng có khả năng tận dụng những thành tựu to lớn mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và quân đội Mỹ đã đạt được, để hiện thực hóa các mục tiêu của cuộc chiến trong một thỏa thuận - một thỏa thuận sẽ bảo vệ lợi ích sống còn của chúng ta”, Thủ tướng Israel cho hay.

Israel tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công “quy mô lớn” vào Iran sáng 23/3, trong khi Tehran tiếp tục bắn tên lửa vào UAE và Ả rập Xê út. IDF cũng xác nhận tập kích trụ sở an ninh chính của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) như một phần của “làn sóng tấn công vừa hoàn thành cách đây không lâu ở trung tâm Tehran”.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 23/3 (Ảnh: Rybar).

Riêng hãng thông tấn bán chính thức Fars, trích dẫn những gì họ mô tả là các nguồn tin đáng tin cậy của Iran, cho biết các kế hoạch đang được chuẩn bị cho các hành động tiềm tàng nhắm vào Tel Aviv và một số đồng minh khu vực của Mỹ và Israel.

“Một số kế hoạch đặc biệt đang được sắp xếp trong đêm nay nhằm vào Tel Aviv và một số đồng minh khu vực của Mỹ và Israel, điều này sẽ hoàn toàn xóa bỏ mọi hy vọng đàm phán trong tâm trí của đối phương”, nguồn tin của Fars cho hay.

Cùng ngày, phát biểu với hãng thông tấn Tasnim, nguồn tin quân sự Iran cho biết: “Tehran đã chuẩn bị những bất ngờ mới cho những ngày tới của cuộc chiến đang diễn ra, việc triển khai chúng có thể tạo ra những kết quả rất lớn, khiến kết cục của cuộc chiến trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết”.

Fars nhận định, cảnh báo này là phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Iran, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về bản chất của các “kế hoạch đặc biệt” này.

Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel và các căn cứ cũng như lợi ích của Mỹ ở Trung Đông vẫn chưa dừng lại. Trong ngày 23/3, Tehran đã phát động làn sóng trả đũa thứ 78, phóng nhiều tên lửa và UAV.

Iran phát động "làn sóng tấn công" thứ 78 nhằm vào Israel và các căn cứ Mỹ ở khắp Trung Đông (Video: RT).

Song song với những tuyên bố tạm ngừng tập kích hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày, hôm 23/3, các cuộc tấn công chính của liên quân tập trung ở phía Nam Iran. Ahvaz và Sirjan hứng chịu những đợt tập kích dữ dội. Các đợt đánh phá cũng được thực hiện vào Tehran, và một tên lửa bắn trúng một tòa nhà dân cư ở Tabriz. Trong khi đó, các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ Iran được tổ chức ở nhiều thành phố trong bối cảnh leo thang căng thẳng đang diễn ra.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phô trương sự hiện diện của tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Chiến đấu cơ liên tục xuất kích tấn công các mục tiêu Iran (Video: RT/CENTCOM).

Iran tiếp tục tự đặt ra luật chơi riêng của họ ở eo biển Hormuz. Hai tàu chở khí đốt của Ấn Độ tiếp theo đi dọc bờ biển Iran và vượt qua eo biển thành công. Đồng thời, đại diện của Iran tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) tuyên bố nước này sẵn sàng hợp tác về các vấn đề an ninh hàng hải, nhưng chỉ đối với các tàu không liên kết với các quốc gia thù địch.

Một tuyên bố quan trọng từ Tehran là lời đe dọa mới nhất về việc rải thủy lôi khắp các tuyến đường thủy ở vịnh Ba Tư trong trường hợp Mỹ cố gắng chiếm giữ các cơ sở ven biển của Iran.

Đòn trả đũa của Iran vào Israel chưa dừng lại

Tại Israel, đến cuối ngày, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran lại được ghi nhận vào khu vực Gush Dan. Các nguồn tin thân Iran cũng báo cáo các vụ phóng hướng tới Jerusalem và Negev, nhưng các xác nhận chủ yếu tập trung vào hệ thống phòng thủ tên lửa và mảnh vỡ rơi xuống.

Tên lửa Iran né tránh thành công đạn đánh chặn của Israel, lao thẳng xuống mục tiêu đã định với tốc độ cao (Video: RT).

Tại Li Băng, Lực lượng phòng vệ Israel tiếp tục tiến vào các khu vực Kfar Shuba và Halta, tấn công các vùng phía Nam, và đến cuối ngày, họ đã phá hủy cầu Ad-Dalafi bắc qua sông Litani. Đáp lại, Hezbollah nã pháo vào các khu vực ở Bắc Galilee.

Một cuộc tấn công của Israel cũng nhắm vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, AFP đưa tin, vài giờ sau khi quân đội Israel ra lệnh sơ tán cư dân khu vực này. Một chương trình phát sóng trực tiếp của AFPTV cho thấy một đám khói bao phủ vùng ngoại ô phía nam đông dân cư, được coi là thành trì của Hezbollah, nơi không bị tấn công kể từ tối thứ sáu 20/3.

Hezbollah công bố đoạn phim gây chú ý cho thấy tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fatah-360 của Iran phóng vào căn cứ lực lượng đặc biệt Shayetet 13 của Hải quân Israel ở phía nam Haifa, cũng như việc phá hủy một UAV của Israel bằng tên lửa phòng không vác vai (MANPADS).

Bản đồ các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel tính đến ngày 23/3 (Ảnh: Rybar).

Một ngày tương đối yên bình ở Trung Đông?

Tại Bahrain, các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Iran đã được ghi nhận trên bầu trời Manama. Theo báo cáo, mục tiêu là các cơ sở của Mỹ, bao gồm căn cứ không quân King Salman và nhà máy xử lý nước Al-Dur.

Tại Iraq, ngày 23/3 trôi qua tương đối yên bình, được cho là nhờ các báo cáo về lệnh ngừng bắn 24 giờ xung quanh căn cứ không quân Victoria ở Baghdad. Theo các nhóm Hồi giáo Shia, lệnh ngừng bắn này do chính người Mỹ yêu cầu để cho phép rút quân an toàn khỏi căn cứ.

Nhưng đến đêm 23-24/3, bất ngờ lớn được cho là đã xảy ra. Đài RT của Nga cho biết khu vực Erbil, nơi có căn cứ không quân lớn của Mỹ tại Iraq bị tập kích hỏa lực dữ dội. Hàng loạt tên lửa mang đầu đạn chùm dội "mưa sao băng" xuống khu vực này. Tuy nhiên, không rõ quốc gia hay nhóm vũ trang nào đứng sau vụ việc và truyền thông phương Tây cũng chưa đưa tin, do vậy khó có thể kiểm chứng được mức độ xác tín của các video này.

Khu vực Erbil ở Iraq, nơi có căn cứ Mỹ dường như hứng "mưa hỏa lực" từ các tên lửa mang đầu đạn chùm. Chưa rõ nước nào hay nhóm vũ trang nào tiến hành đòn tập kích này (Video: RT/NAYAFORIRAQ).

Bộ Quốc phòng Ả rập Xê út cho biết họ đã đánh chặn và phá hủy ít nhất 5 UAV trên khu vực phía đông của vương quốc.

Đại sứ quán Mỹ tại Muscat đã dỡ bỏ lệnh trú ẩn tại chỗ đối với thành phố, nhưng lệnh này vẫn được duy trì đối với phần còn lại của Oman. Trước đó, họ đã đưa ra cảnh báo an ninh cho toàn quốc do "hoạt động đang diễn ra", nhưng không nêu rõ thêm chi tiết.

Bản đồ các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Bahrain tính đến ngày 23/3 (Ảnh: Rybar).

Một số diễn biến đáng chú ý khác

Tàu khu trục HMS Dragon của Anh đã đến phía Đông Địa Trung Hải, 3 tuần sau khi một UAV do Iran sản xuất tấn công căn cứ không quân RAF Akrotiri của Anh ở Síp, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết. London đã phải đối mặt với chỉ trích vì sự chậm trễ trong việc triển khai tàu chiến đến khu vực, sau khi Hy Lạp và Pháp tăng cường hỗ trợ hải quân cho Síp sau vụ tấn công.

Slovenia trở thành quốc gia thành viên EU đầu tiên áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu nhằm giải quyết những gián đoạn do chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel chống Iran và sự trả đũa của Tehran đối với các đồng minh ở Vùng Vịnh gây ra.