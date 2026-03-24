Nước cờ chiến thuật của Tổng thống Trump khi bất ngờ tạm dừng tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Quyết định xoay chiều phút chót

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 tuyên bố hủy kế hoạch không kích các nhà máy điện của Iran theo “tối hậu thư” 48 giờ do ông đưa ra trước đó.

Ông cho biết Mỹ sẽ tạm dừng mọi đòn tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày.

Ông nói với các phóng viên rằng Iran muốn “đạt được một thỏa thuận”, đồng thời xác nhận Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cùng con rể của ông, Jared Kushner, đã gặp một lãnh đạo Iran vào ngày 22/3.

Ông Trump cho biết việc tạm dừng các cuộc không kích “phụ thuộc vào kết quả của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra”.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Iran đang đàm phán với Mỹ.

Ông Ghalibaf đã phủ nhận việc ông hoặc bất kỳ quan chức nào của Iran đang đối thoại với Mỹ, đồng thời cho rằng ông Trump đang tìm cách giảm thiểu thiệt hại tài chính do việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz gây ra.

“Không có cuộc đàm phán nào với Mỹ”, Chủ tịch Quốc hội Iran nói thêm.

Giáo sư Maziyar Ghiabi, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Ba Tư và Iran tại Đại học Exeter, nhận định: “Đề nghị gia hạn 5 ngày để đạt thỏa thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump giúp thị trường tài chính “dễ thở” hơn. Tuy nhiên, trong khi ông Trump công bố liên lạc ngoại giao với phía Iran, không quân Israel lại tiến hành các cuộc ném bom quy mô lớn vào hạ tầng Iran”.

Theo chuyên gia, mục tiêu của Mỹ và Israel dường như khác nhau, “khi Tel Aviv đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài mà cho đến nay chỉ gây tác động hạn chế so với những gì các nước Vùng Vịnh và các căn cứ Mỹ phải chịu”.

“Câu hỏi then chốt là liệu chính quyền Mỹ có thể tách mình khỏi chiến lược của Israel hay không, hay sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến kéo dài với hệ lụy toàn cầu - cũng như không được ủng hộ trong nước - do chiến dịch quân sự của Israel. Dựa trên các tiền lệ, khó có khả năng Israel sẽ kiềm chế chiến lược hiện tại nếu không có áp lực mạnh từ Mỹ, điều mà hiện vẫn chưa thấy”, chuyên gia Ghiabi nói thêm.

Tiêm kích trên tàu sân bay Mỹ tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Tính toán của Tổng thống Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran cho rằng việc Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố về việc đàm phán với Iran và hoãn các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng có thể là cách để Mỹ “thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ cũng như thoát khỏi vũng lầy mà Mỹ và Israel đang mắc kẹt”.

Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết quyết định tạm dừng tấn công của Tổng thống Trump có thể là “một phần trong nỗ lực giảm giá năng lượng và câu giờ để thực hiện các kế hoạch quân sự của ông”.

Theo Đại sứ quán Iran tại Afghanistan, Tổng thống Trump đã “nhượng bộ” sau “cảnh báo cứng rắn” của Iran rằng nước này sẽ trả đũa các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Iran bằng cách tấn công các nhà máy điện trên khắp khu vực.

Một quan chức Iran tiết lộ Tổng thống Trump đã “xuống thang” sau khi nghe tin Iran sẽ nhắm mục tiêu vào tất cả nhà máy điện ở khu vực Tây Á.

Kể từ khi xung đột Iran bùng nổ, giá dầu tăng vọt đã trở thành một vấn đề chính trị nghiêm trọng đối với Tổng thống Trump ở trong nước. Ông Trump đang đối mặt với sức ép lớn từ người dân Mỹ về vấn đề lạm phát khi giá xăng dầu tăng vọt.

Sau khi ông Trump thông báo về việc tạm dừng tấn công hạ tầng năng lượng và đàm phán với Iran, giá dầu đã giảm mạnh. Điều này sẽ làm giảm bớt phần nào sức nóng trong làn sóng tranh luận chính trị ở Mỹ khi người dân bắt đầu cảm nhận được sự khó khăn về tài chính.

Theo phân tích của Guardian, tuyên bố về các cuộc đàm phán mới nhất với Iran có thể là cách để Tổng thống Trump kéo dài thời gian, đặc biệt trong bối cảnh thị trường dầu mỏ và năng lượng có nhiều biến động.

Ngoài ra, việc tạm dừng tấn công 5 ngày cũng cho phép Tổng thống Trump có thêm thời gian để chuẩn bị lực lượng và mở rộng lựa chọn quân sự nhằm chuẩn bị cho các hành động tiếp theo với Iran.

Lầu Năm Góc vẫn đang điều động lực lượng thủy quân lục chiến và lính dù vào vị trí ở Trung Đông. Trong những ngày tới, sau thời hạn tạm dừng tấn công 5 ngày, Mỹ có thể sẵn sàng cho một cuộc tấn công hoặc thậm chí kiểm soát các đảo hay bờ biển của Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz. Đây là phương án dự phòng có khả năng được ông Trump tính đến nếu không đạt được thắng lợi ngoại giao vào thời điểm này.

Trong khi đó, các đồng minh của Mỹ cũng đang gửi lực lượng đến khu vực Trung Đông để bảo vệ tài sản trước đòn trả đũa của Iran. Việc Mỹ tạm dừng tấn công sẽ ngăn chặn nguy cơ leo thang, tránh làm tiêu hao nguồn lực trong khi thiết bị và nhân lực mới tiếp tục được bổ sung.

Chiến thuật tạm dừng tấn công để đàm phán của Tổng thống Trump cũng có thể nhằm đẩy trách nhiệm và sức ép sang phía Iran. Tehran đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu Iran leo thang căng thẳng trong giai đoạn đàm phán, Mỹ có thể đổ lỗi cho Tehran là bên phá hoại tiến trình giải quyết xung đột.

Nếu Tổng thống Trump thực sự muốn giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao, giai đoạn tạm dừng tấn công này sẽ mở ra cho ông một lối thoát khỏi cuộc chiến mà không lo bị “mất thể diện” hay phải nhượng bộ bất kỳ điều gì.

Giới phân tích cho rằng giai đoạn tạm dừng tấn công là cơ hội để Tổng thống Trump chấm dứt một cuộc xung đột mà ông đang mất dần quyền kiểm soát, đồng thời vẫn duy trì được tiếng nói của mình.

Việc tạm dừng tấn công cũng là một cách giúp ông chủ Nhà Trắng thăm dò dư luận và phản ứng của các bên, từ đó định hình bước đi tiếp theo cho cuộc chiến với Iran.