Tổng thống Venezuela Maduro ra tòa tại Mỹ ngày 26/3

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị đưa đến Mỹ (Ảnh: GC).

Theo AFP, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ sẽ ra hầu tòa tại Manhattan, New York (Mỹ) vào ngày 26/3.

An ninh dự kiến sẽ tiếp tục được tăng cường cho phiên điều trần, với hàng rào thép bao quanh tòa án trung tâm thành phố, tương tự như lần ra tòa đầu tiên của ông vào tháng 1.

Chủ tọa vụ án là thẩm phán Alvin Hellerstein, 92 tuổi, người đã chủ trì nhiều phiên tòa trong suốt hàng thập niên làm việc của mình.

Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh Washington đang thận trọng cải thiện quan hệ với Caracas, trong đó câu hỏi ai sẽ chi trả chi phí pháp lý cho vợ chồng ông Maduro được dự đoán sẽ trở thành vấn đề trọng tâm.

Chính phủ Venezuela đang tìm cách thanh toán chi phí pháp lý cho ông Maduro, nhưng do các lệnh trừng phạt của Washington đối với Venezuela, luật sư của ông, Barry Pollack, phải xin giấy phép từ chính phủ Mỹ.

Ông Pollack lập luận trong một bản đệ trình lên tòa rằng yêu cầu về giấy phép này vi phạm quyền được đại diện pháp lý theo hiến pháp của ông Maduro, và yêu cầu bác bỏ vụ án vì lý do thủ tục.

Ông Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ tại nơi ở thuộc khu vực ngoại ô Caracas hôm 3/1.

Kể từ đó, ông bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, không được truy cập Internet hay tiếp cận báo chí.

Theo một nguồn tin thân cận với chính phủ Venezuela, ông Mauro dành thời gian trong nhà tù đọc kinh Thánh. Nguồn tin cho biết thêm, ông chỉ được phép liên lạc qua điện thoại với gia đình và luật sư, tối đa 15 phút mỗi cuộc gọi.

“Các luật sư nói với chúng tôi rằng ông ấy rất mạnh mẽ. Ông ấy bảo chúng tôi đừng buồn”, con trai duy nhất của ông, Nicolas Maduro Guerra, cho biết. Con trai nhắc lại lời cha mình rằng: “Chúng tôi vẫn ổn. Chúng tôi là những chiến binh”.

Trong phiên tòa đầu tiên hồi tháng 1, ông Maduro, 63 tuổi, đã tuyên bố không nhận tội đối với các cáo buộc buôn bán ma túy và khẳng định mình là một “tù binh chiến tranh”.

Hiện Venezuela do Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez điều hành. Chính quyền của bà Rodriguez đang làm việc chặt chẽ với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vào tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela, cho thấy dấu hiệu tan băng giữa 2 nước.

Mặt khác, bà Rodriguez khẳng định ông Maduro vẫn là tổng thống hợp pháp của Venezuela và chính quyền của bà cũng đang tìm cách để đưa ông Maduro về nước.

Nga và Trung Quốc đã hối thúc Mỹ trả tự do cho ông Maduro và phu nhân, kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp thông qua ngoại giao.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Dmitry Lyubinsky nhấn mạnh, Moscow ủng hộ mạnh mẽ việc tôn trọng chủ quyền Venezuela và giải quyết mọi khác biệt bằng biện pháp hòa bình.

