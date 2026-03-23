Phản ứng của Iran khi Mỹ tuyên bố tạm dừng tấn công hạ tầng năng lượng

Tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn nhà nước Iran Fars hôm nay 23/3 đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về "các cuộc đối thoại mang tính xây dựng" giữa hai nước.

"Không có liên lạc trực tiếp nào với ông Trump, ngay cả thông qua trung gian", Fars dẫn lời một quan chức cấp cao của Iran cho biết.

Quan chức Iran tiết lộ Tổng thống Trump đã nhượng bộ sau khi nghe tin Iran sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện ở khu vực Tây Á.

"Ông Trump đã nhượng bộ sau khi nghe tin mục tiêu mà chúng tôi nhắm đến sẽ là tất cả các nhà máy điện ở Tây Á", Fars dẫn nguồn tin cho biết thêm.

Theo hãng tin RT, Đại sứ quán Iran tại Afghanistan tuyên bố Tổng thống Trump đã “nhượng bộ” sau “cảnh báo cứng rắn” của Iran rằng nước này sẽ trả đũa các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Iran bằng cách tấn công các nhà máy điện trên khắp khu vực.

Hãng tin Mehr News dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Iran hôm nay cho biết “không có cuộc đối thoại nào giữa Tehran và Washington”.

“Đối với tất cả các yêu cầu hạ nhiệt căng thẳng, câu trả lời của chúng tôi rất rõ ràng: Chúng tôi không phải là bên khơi mào cuộc chiến này, và tất cả các yêu cầu đó nên được chuyển đến Washington”, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết các tuyên bố của Tổng thống Trump “là một phần trong nỗ lực giảm giá năng lượng và câu giờ để thực hiện các kế hoạch quân sự của ông”.

"Iran vẫn giữ vững lập trường bác bỏ mọi hình thức đàm phán trước khi đạt được các mục tiêu trong cuộc chiến", Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ.

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo Mỹ đang đàm phán với Iran để giải quyết xung đột.

"Tôi rất vui mừng thông báo rằng, trong 2 ngày qua, Mỹ và Iran đã có những cuộc đàm phán rất tốt đẹp và hiệu quả về việc giải quyết toàn diện, triệt để các hành động thù địch ở Trung Đông", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội.

"Dựa trên tinh thần và không khí của những cuộc trao đổi đó, tôi đã chỉ thị Bộ Chiến tranh hoãn tất cả các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra", ông Trump cho biết thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết các cuộc đàm phán "sâu rộng, chi tiết và mang tính xây dựng" với Iran sẽ tiếp diễn trong tuần này.

Ngày 21/3, Tổng thống Trump ra “tối hậu thư” cho Iran, dọa sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cũng không loại trừ khả năng Washington sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào một nhà máy điện hạt nhân của Iran.

Đáp lại, Iran dọa sẽ tấn công các cơ sở nước và năng lượng tại Israel và các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm cả các nhà máy điện. Quân đội Iran cho biết, họ sẽ đóng hoàn toàn eo biển Hormuz đối với tất cả các tàu, không chỉ các tàu của “đối thủ”, nếu các cơ sở năng lượng của nước này bị tấn công.

Axios cuối tuần qua dẫn các nguồn thạo tin cho biết “sau 3 tuần xung đột, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu các cuộc thảo luận ban đầu về giai đoạn tiếp theo, cũng như về việc tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Iran”.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Trump, ông Jared Kushner, được cho là tham gia vào các cuộc thảo luận ban đầu về các cuộc đàm phán tiềm năng.

Theo nguồn tin, bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột nhiều khả năng sẽ bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz và giải quyết kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran, cũng như thiết lập một khuôn khổ dài hạn bao trùm chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo và sự hỗ trợ của Tehran đối với các nhóm ủy nhiệm trong khu vực.

Ai Cập và Qatar đã thông báo với Mỹ và Israel rằng Iran quan tâm đến đàm phán, nhưng kèm theo các điều kiện nghiêm ngặt. Các điều kiện của Iran bao gồm một lệnh ngừng bắn, các đảm bảo rằng xung đột sẽ không tái diễn và khoản bồi thường chiến tranh.

Tổng thống Trump đã bác bỏ yêu cầu bồi thường, gọi đó là đề nghị “không thể chấp nhận”, dù một quan chức Mỹ cho rằng vấn đề này có thể được diễn đạt lại như việc hoàn trả các tài sản Iran bị đóng băng.

Về phía mình, Mỹ đang tìm kiếm một số cam kết từ Iran, bao gồm đình chỉ chương trình tên lửa trong 5 năm, dừng làm giàu uranium và tháo dỡ các lò phản ứng tại các cơ sở hạt nhân ở Natanz, Isfahan và Fordow, những nơi từng bị tấn công trước đó.

Mỹ cũng muốn áp dụng cơ chế giám sát quốc tế nghiêm ngặt đối với hoạt động máy ly tâm, các thỏa thuận kiểm soát vũ khí khu vực nhằm hạn chế tầm bắn tên lửa Iran, và chấm dứt việc Iran tài trợ cho các nhóm vũ trang.