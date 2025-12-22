Ukraine ước tính số tiền Nga chi cho chiến sự mỗi tuần

Binh sĩ Nga tham gia chiến sự (Ảnh: Reuters).

Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch (CCD) thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine cho biết, theo kết quả năm 2025, chi tiêu quân sự của Nga cao hơn gần 20% so với kế hoạch ban đầu.

“Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, tổng chi tiêu sẽ đạt 15.900 tỷ ruble (198,8 tỷ USD), tương đương 7,3% GDP. Con số này cao hơn 2.400 tỷ ruble (30 tỷ USD) so với dự toán ngân sách. Trung bình, Nga chi 213 tỷ ruble mỗi tuần cho chiến sự (2,7 tỷ USD). Khoản tiền này có thể tương đương ngân sách thường niên của một khu vực lớn tại Nga", thông cáo cho biết.

CCD lưu ý rằng các số liệu trên chỉ bao gồm chi tiêu thông qua Bộ Quốc phòng Nga. Theo cơ quan Ukraine, chính quyền các địa phương ở Nga còn phải chi trả thêm tiền cho binh sĩ hợp đồng, bồi thường cho gia đình người thiệt mạng, điều trị thương binh, lắp chân tay giả và chi phí mai táng.

Ngày 1/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ngân sách năm 2026, phân bổ gần 40% tổng chi tiêu cho lĩnh vực quân sự và an ninh.

Trong khi đó, ngân sách Ukraine năm 2026, đã được Quốc hội (Verkhovna Rada) thông qua, phân bổ 2.800 tỷ hryvnia (66 tỷ USD) cho chi tiêu quốc phòng, theo Thủ tướng Yulia Sviridenko.

“Năm tới, chúng tôi sẽ chi 2.800 tỷ hryvnia cho quân đội, tương đương gần 60% tổng chi ngân sách”, bà thông báo.

Trong ngân sách nhà nước năm 2025, chi tiêu quốc phòng ban đầu được ấn định ở mức 2.220 tỷ hryvnia (52,6 tỷ USD). Đến tháng 7, Quốc hội Ukraine thông qua các sửa đổi, tăng chi cho an ninh và quốc phòng thêm 412 tỷ hryvnia, lên 2.630 tỷ hryvnia (62 tỷ USD); và đến tháng 10, tiếp tục tăng thêm 325 tỷ hryvnia, lên 2.950 tỷ hryvnia (69,9 tỷ USD).

Những con số này phản ánh tác động của cuộc chiến đã kéo dài 4 năm qua lên cả Nga và Ukraine, trong bối cảnh 2 nước đang trong tiến trình đàm phán để hướng tới một giải pháp cho cuộc xung đột. Theo thời gian, những con số này có thể gây áp lực lên cả 2 bên trong một cuộc chiến tiêu hao, khi chiến sự cũng khiến cả 2 nước đối mặt với thiệt hại không nhỏ về kinh tế.