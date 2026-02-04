Chiến sự Ukraine mỗi ngày một ác liệt hơn (Ảnh minh họa: Skynews).

NATO sẽ mua 15 tỷ USD vũ khí của Mỹ cho Ukraine trong năm 2026

Kyiv Independent đưa tin, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết hôm 3/2 rằng ông tin tưởng các đồng minh sẽ phân bổ 15 tỷ USD trong năm nay theo Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).

"Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tiền sẽ có", ông Rutte nói trong một cuộc họp báo cùng với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev khi được hỏi về con số mà Ukraine yêu cầu.

Kiev dự kiến ​​sẽ nhận được khoảng 4-5 tỷ USD vào cuối năm 2025 theo sáng kiến ​​này, cho phép các thành viên NATO mua hệ thống phòng không, đạn dược và nhiều thiết bị khác cho Ukraine từ Mỹ.

"Tôi biết rằng cần nhiều hơn nữa một cách khẩn cấp", Tổng thư ký NATO nói, kêu gọi các đồng minh "khai thác kho dự trữ của họ để cung cấp bất cứ thứ gì họ có thể để đáp ứng nhu cầu của Ukraine, đặc biệt là phòng không".

Tổng thư ký NATO nhấn mạnh rằng 2/3 đồng minh NATO đang tham gia vào sáng kiến ​​này. Ông cũng kêu gọi chia sẻ gánh nặng một cách công bằng hơn, đồng thời nhấn mạnh sự đóng góp từ các quốc gia Bắc Âu, các nước Baltic, Hà Lan, Canada và Đức.

Nga không kích quy mô lớn

Kênh Military Summary đưa tin, rạng sáng 3/2, quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc tập kích đường không quy mô lớn vào Ukraine, sử dụng hơn 450 UAV và 70 tên lửa. Đây là một trong những cuộc tấn công mạnh nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương, làm trầm trọng thêm các vấn đề về nguồn cung cấp điện và tình trạng mất điện, sưởi ấm cục bộ trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Sự kiện này diễn ra chỉ một ngày trước khi nối lại các cuộc đàm phán ba bên ở Abu Dhabi, UAE.

Rạng sáng 3/2, Nga tiến hành đòn tập kích đường không quy mô lớn vào Ukraine với sự tham gia của hơn 450 UAV và 71 tên lửa các loại (Ảnh: Military Summary).

Như một biện pháp chống khủng hoảng, chính quyền Ukraine đã công bố các tài liệu về đảm bảo an ninh cho Kiev, được thỏa thuận với phương Tây.

Theo Financial Times, Ukraine, châu Âu và Mỹ đã nhất trí về một kế hoạch "thực thi lệnh ngừng bắn" với nhiều cấp độ, trong đó bất kỳ hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn nào của Moscow sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng từ phía phương Tây. NATO được cho là có thể sẽ tấn công Nga trong vòng 72 giờ, nếu Moscow vi phạm một phần của điều kiện "thực thi lệnh ngừng bắn".

Trên thực địa, hoạt động của quân đội Nga có thể được quan sát trên toàn bộ chiến tuyến. Các cuộc tấn công đang gia tăng, đặc biệt là dọc theo biên giới.

Nga tập kích chính xác phá hủy tổ hợp pháo - tên lửa HIMARS cùng khoảng 14 xe cơ giới của Ukraine ở Kharkov (Video: Telegram).

Ukraine đang "giăng bẫy" Nga ở Zaporizhia

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đã hoàn toàn chọc thủng tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU) dọc sông Gaichur.

Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 29 và 36 RFAF đạt được những kết quả đáng kể trong cuộc chiến ở phía bắc Huliaipole trên cánh đông Zaporizhia. Tuyến phòng thủ tạm thời của lực lượng Kiev dọc sông Gaichur đã bị chọc thủng, cùng với việc quân đội Nga chiếm giữ hoàn toàn làng Ternovatoye.

Lực lượng Kiev bị suy yếu nên không thể ổn định mặt trận và, ít nhất là vào lúc này, mối đe dọa đối với sườn phía đông của khu vực phòng thủ Orekhov cùng hệ thống hậu cần của nó đã bị quân đội Nga loại bỏ.

Các đơn vị đồn trú của Ukraine ở Orekhov và khu vực xung quanh có 2 lựa chọn tiếp tế: tuyến đường chính, dọc theo quốc lộ H-08 trực tiếp từ Zaporizhia, và tuyến đường thay thế Zaporizhia - Volnyansk - Pidgorodne - Omelnyk có lộ trình dài hơn.

Quốc lộ H-08 vốn đã cực kỳ nguy hiểm đối với việc vận chuyển, vì nó nằm cách tiền tuyến của lực lượng Moscow khoảng 10km. Tuyến đường thay thế nằm xa hơn "tầm kiểm soát" của các phi công điều khiển UAV Nga nhưng nếu RFAF đột phá dọc theo sông Gaichur, con đường này sẽ trở nên nguy hiểm đối với AFU.

Tuy nhiên, nếu phát triển thành công, quân đội Nga cũng có nguy cơ bị đối phương thọc sườn. Các đơn vị Kiev bị suy yếu và thiếu nhân lực đang hoạt động trên thảo nguyên phía tây sông Gaichur rất có thể sẽ tiếp tục rút lui từ làng này sang làng khác, cố gắng trì hoãn bước tiến của đối phương.

Dù vậy, kinh nghiệm chiến đấu giữa sông Yanchur và Gaichur cho thấy rằng quân đội Ukraine không thể đảm bảo sự ổn định phòng tuyến. Có rất nhiều nguyên nhân tự nhiên dẫn đến tình trạng này, cộng thêm những tính toán sai lầm trong việc tổ chức mạng lưới công sự dã chiến, vốn tỏ ra phần lớn không hiệu quả.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 3/2. Lực lượng Kiev được cho là đang chuẩn bị cho chiến dịch phản công quy mô lớn (Ảnh: Readovka).

Lực lượng Kiev có thể rút lui nhanh hơn trước. Nhưng đây lại là mối đe dọa chính đối với quân đội Nga. Việc tiến công nhanh chóng tạo ra nguy cơ một số đơn vị tiền tuyến bị tách rời khỏi hậu phương do mất liên lạc với các đơn vị liền kề, điều này có thể dẫn đến một cuộc phản công.

Bộ chỉ huy Kiev có thể đang cố tình dụ Tập đoàn quân 36 và 29 RFAF tiến sâu hơn vào phòng tuyến của mình theo "kế hoạch tinh vi", tạo tiền đề cho một cuộc phản đòn như vậy bằng lực lượng dự bị. Sự hiện diện của họ đã được ghi nhận gần Pokrovskoe và phía tây khu định cư dọc theo quốc lộ N-15.

Tuy nhiên, như Readovka lưu ý trước đó, Bộ chỉ huy Moscow nhận thức rõ về sự tập trung của đối phương ở những khu vực này.

Nga chặn hậu cần, hình thành vòng vây Liman

Theo hướng Liman (Lyman), lực lượng Moscow tiếp tục đột phá thành công ở một số khu vực, bao vây Korovy Yar. Các nhóm xung kích RFAF đang tiến về phía bắc ở cả hai bên làng, xuyên qua các vành đai rừng, kênh Rybar cho hay.

Giao tranh tiếp diễn dọc theo tuyến Aleksandrovka - Sosnovoye - Svyatogorsk. Binh sĩ Nga đang tiến vào rừng và hoạt động ở vùng ngoại ô phía đông Svyatogorsk. Tuy nhiên, còn quá sớm để nói về việc kiểm soát chắc chắn, đặc biệt là khi Ukraine thường xuyên phản công ở khu vực Yarovaya.

Cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát Drobyshevo từ hướng Stavki vẫn tiếp diễn. Một "vòng vây" khá lớn tồn tại gần khu định cư này. Lực lượng xung kích Nga đang cố gắng khép kín nó, đồng thời tiến về vùng ngoại ô Liman và xuyên qua các cứ điểm trên đường tiếp cận.

Hiện chưa có báo cáo nào về sự thay đổi trong cấu hình tiền tuyến ở sườn phía nam. Giao tranh vẫn tiếp diễn xung quanh Dibrova và Ozernoye, trong khi ở khu vực Sloviansk lân cận, một cuộc đột kích đang được RFAF tiến hành từ vùng Seversk (Siversk) đã được kiểm soát.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 3/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực ngăn chặn theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

UAV và không quân chiến thuật Nga đang đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cuộc đột phá thành công, phá hủy các cầu phao của đối phương. Nhiều tuyến đường hậu cần của Ukraine thường xuyên bị tập kích, làm gián đoạn việc vận chuyển quân tiếp viện đến tiền tuyến, mà trong hầu hết các trường hợp đều được vận chuyển bằng xe bán tải và xe tải.

Ukraine giành lại các vị trí ở Kupyansk

Lực lượng Kiev đã giành lại các vị trí trong thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov, dự án phân tích DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết ngày 3/2.

Nga đã nỗ lực tiến lên bằng cách phát động các chiến dịch tấn công quy mô lớn trên nhiều mặt trận, bao gồm cả khu vực Kupyansk, để tái chiếm thành phố mà họ đã mất trong cuộc phản công của Ukraine năm 2022.

Quân đội Nga cố gắng tiến sát Kupyansk từ phía bắc và phía đông, nhằm củng cố sự hiện diện của họ ở phía tây sông Oskil.

Vào ngày 20/11/2025, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Valery Gerasimov, tuyên bố Nga đã chiếm được Kupyansk, một tuyên bố mà lực lượng Kiev đã bác bỏ, sau đó là việc Tổng thống Volodymyr Zelensky ghi hình một video từ chính thành phố này vào ngày 12/12 năm ngoái khiến chiến thắng của RFAF bị đặt dấu hỏi.

DeepState cũng đưa tin quân đội Nga đã tiến gần đến các khu định cư Udachne, Grishino và Pryvillia ở tỉnh Donetsk.

Nga cải thiện vị trí, san bằng chiến tuyến ở Sumy

Kênh Rybar đưa tin, tại Sumy, các đơn vị Moscow tiếp tục tiến công ở nhiều khu vực. Mặc dù giao tranh ở vùng Sumy ít dữ dội hơn đáng kể so với khu vực gần Konstantinovka (khác với Konstantinovka thuộc vùng Donetsk), một trong những điểm nóng nhất của mặt trận này, nhưng lính xung kích Nga cũng đang nỗ lực từng bước cải thiện vị trí chiến thuật của mình.

Giao tranh vẫn đang diễn ra trên các tuyến đường tiếp cận Kondrativka, nơi mà trước đây lực lượng Kiev đã nhiều lần tấn công về phía Konstantinovka và Andreevka. Một số vành đai rừng nữa đã được RFAF kiểm soát ở phía nam Alekseevka, cũng như phía tây Yunakovka.

Dọc theo chiến tuyến, một cuộc đột kích cục bộ có hệ thống đang được Nga tiến hành về phía các khu rừng giữa các làng Khoten và Mogritsa. Khi đến được đó, họ sẽ có thể đẩy mạnh cuộc tấn công về phía Sumy, điều mà đối phương đang cố gắng ngăn chặn. Cánh phía đông gần Myropolye cũng đã bắt đầu di chuyển.

Tại đó, các đơn vị Moscow chiếm được một khu vực khá lớn được hình thành bởi biên giới quốc gia. Tuy nhiên, sự tiến công ở đây đã bắt đầu sớm hơn một chút. Những bước tiến đáng kể được thực hiện vào ngày 17/1, nhưng thành công đòi hỏi sự im lặng, điều này càng trở nên quan trọng hơn ở khu vực này. Nhưng vẫn còn quá sớm để nói chắc chắn về một cuộc tấn công vào Miropolye.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 3/2. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, hiện thực hóa ý đồ thiết lập "vùng đệm an ninh" dọc biên giới (Ảnh: Rybar).

Mặc dù cường độ giao tranh đã giảm đáng kể so với một năm trước, vào giai đoạn cuối của trận chiến Sudzha, quân đội Nga đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng: thu hút một phần đáng kể lực lượng dự bị của Ukraine từ các khu vực ưu tiên khác trên tiền tuyến.

Do thiếu nhân lực, điều này làm lộ ra điểm yếu trong phòng thủ của các cứ điểm, bao gồm cả những cứ điểm gần Volchansk (Vovchansk) và Konstantinovka, nơi lực lượng Moscow gần đây đã tăng tốc đáng kể.

Nga giành thêm được bao nhiêu diện tích trong tháng 1?

Kênh AMK Mapping đã công bố bản đồ ghi nhận những thay đổi trên tiền tuyến ở Ukraine vào tháng 1. Trong đó, màu vàng thể hiện bước tiến của RFAF và màu xanh nhạt đại diện cho kết quả của AFU.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine. Trong đó, các vùng màu vàng là nơi Moscow mới giành được. Những khu vực màu xanh nhạt thể hiện kết quả của Kiev (Ảnh: AMK Mapping).

Những tiến bộ của Nga gồm: Donetsk +167,09km²; Zaporizhia + 82,35km²; Kharkov + 48,51km²; Sumy + 33,53km²; Dnipropetrovsk + 14,94km²; Kursk + 3,47km²; Luhansk + 1,75km²; Belgorod + 1,72km². Tổng cộng: +352,00km² (giảm 43,64% so với tháng 12/2025), nếu không bao gồm Kursk và Belgorod là + 346,81km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở nam Donetsk, Dnipropetrovsk và Zaporizhia. Trong đó, các vùng màu vàng là nơi Moscow mới giành được. Những khu vực màu xanh nhạt thể hiện kết quả của Kiev (Ảnh: AMK Mapping).

Những bước tiến của Ukraine gồm: Donetsk + 16,00km²; Dnipropetrovsk + 5,99km²; Kharkov + 3,02km²; Zaporizhia + 2,72km²; Luhansk + 0,42km²; Sumy + 0,29km². Tổng cộng, lực lượng Kiev giành thêm hoặc tái chiếm được khoảng 28,44km² (giảm 68,56% so với tháng trước).