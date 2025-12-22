Ukraine công bố kết quả 3 ngày đàm phán hòa bình tại Mỹ

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine (Ảnh: AFP).

Theo thông tin từ Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Ukraine và Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc họp thực chất tại Miami trong giai đoạn từ ngày 19/12 đến 21/12. Cuộc thảo luận tập trung vào 4 tài liệu then chốt về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Ukraine và Nga.

Theo ông Umerov, trong 3 ngày làm việc tại Miami, bang Florida (Mỹ), phái đoàn Ukraine đã tiến hành “một loạt cuộc họp hiệu quả và mang tính xây dựng” với các đối tác Mỹ và châu Âu.

Phái đoàn Ukraine gồm ông Umerov và Trung tướng Andrii Hnatov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine. Phía Mỹ được đại diện bởi đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng một quan chức Nhà Trắng là Josh Gruenbaum. Các cố vấn an ninh quốc gia chủ chốt của một số quốc gia châu Âu cũng tham gia.

“Một cuộc họp riêng mang tính xây dựng theo định dạng Mỹ - Ukraine cũng đã được tổ chức, trong đó tập trung vào 4 văn kiện then chốt: tiếp tục phát triển kế hoạch 20 điểm; thống nhất lập trường về khuôn khổ bảo đảm an ninh đa phương; thống nhất lập trường về khuôn khổ bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho Ukraine; và tiếp tục phát triển kế hoạch kinh tế và thịnh vượng”, ông Umerov cho biết.

Các bên cũng thảo luận về khung thời gian và trình tự của các bước tiếp theo. Theo ông Umerov, Ukraine vẫn cam kết đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững, chấm dứt các hành động giao tranh và bảo đảm an ninh, đồng thời tạo điều kiện cho quá trình phục hồi, ổn định và thịnh vượng lâu dài của Ukraine.

“Hòa bình không chỉ là sự chấm dứt các hành động thù địch, mà còn phải là nền tảng cho một tương lai ổn định. Ukraine đánh giá cao vai trò lãnh đạo và sự ủng hộ của Mỹ, cũng như sự phối hợp chặt chẽ liên tục với các đối tác trong những giai đoạn tiếp theo của công việc quan trọng này”, ông Umerov nói thêm.

Ông Witkoff cũng công bố một tuyên bố tương tự, xác nhận các cuộc đàm phán bao gồm việc phát triển kế hoạch hòa bình 20 điểm, phối hợp lập trường về các bảo đảm an ninh đa phương, và xây dựng một kế hoạch phát triển kinh tế và thịnh vượng cho Ukraine.

“Ukraine vẫn hoàn toàn cam kết đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững”, ông Witkoff nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày xác nhận phái đoàn Ukraine và các đại diện của Mỹ đã có 3 ngày thảo luận. Chương trình nghị sự bao gồm kế hoạch tổng thể 20 điểm, các bảo đảm an ninh và một thỏa thuận về công cuộc tái thiết Ukraine. Ông dự kiến nhận được báo cáo chi tiết từ phái đoàn đàm phán.

Cùng đến Miami, Nga từ chối đàm phán 3 bên

Song song với các cuộc thảo luận với phái đoàn Ukraine, các quan chức của Mỹ cũng đàm phán với phái đoàn của Nga tại Miami trong 3 ngày liên tiếp.

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov, cho rằng ý tưởng tổ chức một cuộc họp 3 bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ ở cấp cố vấn an ninh quốc gia ở thời điểm hiện tại là không cần thiết.

Ông Ushakov khẳng định hiện nay không có bất kỳ định dạng nào cho các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine đang được xây dựng.

Ông cũng nhấn mạnh, những đề xuất mà Kiev và các đối tác châu Âu đang tìm cách đưa vào kế hoạch hòa bình bị cho là cản trở việc đạt được một “nền hòa bình lâu dài”.

Ngoài ra, ông Ushakov cho biết cho đến nay phía Nga vẫn chưa thấy bất kỳ văn kiện nào từ Mỹ liên quan đến việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày nói rằng, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev không mang theo bất kỳ thông điệp mới nào từ Tổng thống Putin, và chuyến đi của ông tới Miami chỉ nhằm “thu thập thông tin”. Theo đó, ông Dmitriev “sẽ tiếp nhận thông tin về những gì đã được người Mỹ và châu Âu xây dựng” trong kế hoạch, rồi sau đó báo cáo lại cho Moscow.