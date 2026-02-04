Ukraine lộ điểm yếu, Nga chớp thời xâm nhập chốt chặn chiến lược

Một binh sĩ Ukraine trên xe tải gần Kostyantynivka (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Kostiantynivka là cứ điểm đô thị ở cực nam trong một chuỗi cứ điểm kéo dài 60km về phía khu vực vành đai pháo đài gồm Kramatorsk và Sloviansk ở tỉnh Donetsk.

Thành phố với dân số trước chiến sự là 67.000 người này cũng từng đóng vai trò căn cứ tập kết cho lực lượng Ukraine đang phòng thủ Chasiv Yar và các khu định cư lân cận khác.

Nhưng Kostiantynivka đang gặp nguy hiểm. Sương mù và mưa bao trùm thành phố vào ngày 31/1 đã khiến máy bay không người lái (UAV) của Ukraine không thể hoạt động, tạo cơ hội để nhóm tác chiến trung tâm của Nga xâm nhập vào điểm yếu nhất trong tuyến phòng thủ Ukraine ở phía tây nam Kostiantynivka.

Tại Kostiantynivka, Ukraine triển khai lực lượng phòng thủ gồm Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 cùng các Lữ đoàn Cơ giới 28 và 100. Mặt khác, theo chuyên gia quân sự Playfra nhận xét, “thành phố này chằng chịt các cứ điểm ở khắp nơi”. Các cứ điểm bao gồm một mật độ lớn các tòa nhà cao tầng có thể dùng làm vị trí chiến đấu.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Ukraine là họ không có đủ lực lượng để bao phủ mọi tuyến tiếp cận xung quanh thành phố. Nếu Nga có thể bao vây một phần Kostiantynivka, họ có thể cắt đứt tuyến tiếp vận chính vào thành phố là đường cao tốc H20. Việc cắt ngang tuyến đường này có thể khởi đầu quá trình siết chặt dần dần nhưng không thể đảo ngược đối với lực lượng đồn trú Ukraine.

Cục diện mặt trận (Ảnh: EP).

Kostiantynivka đặc biệt dễ bị đe dọa từ phía tây nam quanh các làng Illinivka, Stepanivka và Berestok. Theo thông tin hiện trường, các nhóm quân Nga đã tiếp cận các ao hồ phía bắc Illinivka. Gần đây hơn, Nga tuyên bố đã kiểm soát được Berestok.

Ngay cả khi những ngôi làng đó chưa hoàn toàn nằm trong tay Nga, Moscow có thể đang đạt được ưu thế cục bộ. Nhóm tình báo thân Ukraine Conflict Intelligence hôm 2/2 cho biết: “Trong những tuần gần đây, lực lượng Nga đã tập kết ngày càng nhiều quanh Berestok và các làng Stepanivka, Illinivka”. Một trận đánh lớn đang cận kề.

Bộ chỉ huy Ukraine đã dự liệu trước trận chiến hiện tại ở khu vực Kostiantynivka. Ông Playfra giải thích: “Từ giữa năm 2022, lực lượng Ukraine đã tích cực gia cố thêm cho thành phố pháo đài này, xây dựng 4 tuyến và vòng phòng thủ xung quanh cũng như phía trước thành phố".

Khi đó, Ukraine đã cố cầm chân Nga lâu nhất có thể ở Bakhmut/Chasiv Yar và Toretsk để tạo điều kiện cho việc gia cố chốt chặn chiến lược ở Kostiantynivka.

Tuy nhiên, Ukraine chưa bao giờ có đủ quân để trấn giữ đầy đủ các tuyến phòng thủ quanh Kostiantynivka. Mỗi tháng họ mất nhiều binh sĩ hơn số có thể tuyển mới, nên quân đội Ukraine ngày càng dựa vào UAV để bù đắp khoảng trống trên tiền tuyến.

Kostiantynivka cũng không phải ngoại lệ. Khu vực phòng thủ yếu nhất luôn nằm quanh Illinivka, Stepanivka và Berestok. Nhưng theo ông Playfra, Ukraine đã phần nào ổn định tình hình nhờ sự hỗ trợ của UAV hạng nặng.

Dẫu vậy, UAV không thể bay khi mưa lớn và rất khó quan sát khi sương mù dày. Thời tiết khắc nghiệt mùa đông cộng với việc Ukraine thiếu quân nghiêm trọng cho phép Nga đẩy mạnh tiến công về phía bắc, làm mất ổn định tuyến phòng thủ “ổn định nhờ UAV” quanh Kostiantynivka và tuyến tiếp vận chính của thành phố.

Nếu Kostiantynivka thất thủ, Nga sẽ rộng đường tiến về 2 mục tiêu lớn mà Moscow đã đặt ra là Kramatorsk và Sloviansk.