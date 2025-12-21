Ukraine nêu lý do phương Tây trì hoãn viện trợ lá chắn phòng không

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một số hệ thống phòng không, bao gồm tên lửa Patriot PAC-3, đang bị các đồng minh “giữ lại ở mức độ nhất định".

“Chúng tôi đang nhận được sự hỗ trợ, nhưng chưa đủ về số lượng cần thiết để phòng thủ hoàn toàn", ông Zelensky nói. Theo Tổng thống Ukraine, các cuộc tập kích của Nga dường như có mục tiêu nhằm thử nghiệm hiệu quả của các hệ thống phòng không châu Âu. Do đó, châu Âu đang phần nào hạn chế việc bàn giao trước mùa đông để duy trì dự trữ trong trường hợp Nga tiến hành các đợt tập kích mới.

Trước đó, một số nước châu Âu nhiều lần cáo buộc vũ khí Nga bay vào không phận và họ đã triển khai tiêm kích ngăn chặn, kích hoạt phòng không. Nga thường bác bỏ những cáo buộc này.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đặt mục tiêu tự sản xuất hoặc phối hợp với các đối tác châu Âu sản xuất đạn cho các hệ thống phòng không NASAMS, IRIS-T, Hawk và Patriot.

“Chúng tôi đã đề xuất sản xuất cùng Ba Lan hoặc Romania, chia sẻ khâu sản xuất. Khi chưa có quyết định, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm, mua sắm và nhận hỗ trợ”, Tổng thống Ukraine nói.

Khi mùa đông đã tới gần, các đợt không kích của Nga có xu hướng gia tăng cường độ. Theo ông Zelensky, Nga đã phóng khoảng 1.300 UAV tấn công, gần 1.200 bom điều khiển trên không và 9 tên lửa các loại nhằm vào Ukraine trong tuần qua. Ông Zelensky cho biết miền Nam Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề, bao gồm tỉnh Odessa.

Trong một diễn biến khác, ngày 21/12, Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng các cuộc đàm phán 3 bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ đang được xúc tiến, trong bối cảnh các nhà ngoại giao tập trung tại Miami, Mỹ để thảo luận về việc chấm dứt xung đột.

Một ngày trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Washington đã đề xuất khuôn khổ đàm phán 3 bên, động thái có thể đánh dấu cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa Moscow và Kiev sau nửa năm, song ông tỏ ra hoài nghi về khả năng đạt được tiến triển.

“Hiện tại, không ai thảo luận nghiêm túc về sáng kiến này, và theo hiểu biết của tôi thì nó cũng chưa được chuẩn bị”, ông Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói với các phóng viên.

Sau khi tiết lộ đề xuất 3 bên của Mỹ, ông Zelensky ngày 20/12 nói với báo giới rằng ông “không chắc sẽ có điều gì mới mẻ từ đó”, đồng thời kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép lên Nga để chấm dứt chiến sự.

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã đến Miami ngày 20/12, nơi các phái đoàn Ukraine và châu Âu cũng bắt đầu tập trung từ 19/12 cho các cuộc đàm phán, do Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, làm trung gian.

Ông Ushakov cho biết ông Dmitriev “sẽ trở về Moscow, báo cáo lại, và chúng tôi sẽ thảo luận bước đi tiếp theo”.

Trợ lý cấp cao của Điện Kremlin cũng nói rằng ông “chưa thấy” đề xuất sửa đổi của Mỹ về chấm dứt xung đột, sau các cuộc thương lượng giữa các nhóm Mỹ, Ukraine và châu Âu.

Washington đã khiến Ukraine và các đồng minh châu Âu bất ngờ vào tháng 11 khi đưa ra một kế hoạch 28 điểm nhằm kết thúc chiến tranh, vốn bị đánh giá rộng rãi là nhượng bộ các yêu cầu then chốt của Điện Kremlin. Kế hoạch này sau đó đã được chỉnh sửa lại sau khi Kiev và châu Âu tham gia.

Dù ít thông tin về phiên bản mới nhất, Kiev nhiều khả năng sẽ được yêu cầu nhượng lại một phần lãnh thổ, viễn cảnh khiến nhiều người Ukraine phản đối, để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ Mỹ.

Lần gần nhất các phái viên Ukraine và Nga tiến hành đàm phán trực tiếp chính thức là vào tháng 7 tại Istanbul, dẫn đến các đợt trao đổi tù binh nhưng hầu như không đạt được tiến triển cụ thể nào để chấm dứt giao tranh.