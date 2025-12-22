NATO nêu khả năng châu Âu đưa quân tới Ukraine hậu xung đột

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: Getty).

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Bild (Đức) tuần trước, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết một số quốc gia châu Âu sẵn sàng triển khai quân đội đến Ukraine nhằm giúp duy trì hòa bình và đáp trả nếu Nga vi phạm một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Thông tin chi tiết về việc triển khai lực lượng này đang được đàm phán.

Ông Rutte cho biết các chi tiết cụ thể về việc triển khai quân đội tới Ukraine không được thảo luận công khai, nhưng một số quốc gia đã bày tỏ sự sẵn lòng gửi quân đến Ukraine.

Ông xác nhận NATO đang xem xét cách thức triển khai quân đội, bao gồm hình thức triển khai trên bộ, trên biển và trên không.

Tuyên bố của Tổng thư ký NATO được đưa ra sau khi một số quốc gia châu Âu để ngỏ khả năng triển khai lực lượng hỗ trợ đến Ukraine như một phần của kế hoạch đảm bảo an ninh sau khi xung đột kết thúc.

Theo người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer, Anh tái khẳng định sự sẵn sàng triển khai quân đội đến Ukraine ngay khi chiến sự kết thúc. Ông Starmer nói thêm rằng kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine sau chiến tranh đã được chuẩn bị.

Hôm 20/12, Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro cho biết Bồ Đào Nha không loại trừ khả năng triển khai quân đội đến Ukraine như một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình, nhưng việc triển khai như vậy chỉ có thể thực hiện sau khi xung đột kết thúc.

Đức ủng hộ ý tưởng về một phái bộ quân sự châu Âu tại Ukraine, nhưng vẫn do dự trong việc triển khai binh sĩ của mình, đồng thời đưa ra các điều kiện liên quan.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, hiện vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp liên quan đến cơ sở pháp lý của phái bộ sẽ triển khai đến Ukraine hậu xung đột, vai trò của quốc hội Đức (Bundestag), cũng như việc các lực lượng tiềm năng sẽ hoạt động dưới quyền chỉ huy nào và trong những giới hạn ra sao.

Ông cho biết đề xuất thành lập một phái bộ đa quốc gia do châu Âu dẫn dắt là hợp lý, nhưng các chi tiết cụ thể vẫn chưa được xác định. Cụ thể, thẩm quyền của Bundestag, cấu trúc chỉ huy và hình thức tham gia binh lực vẫn còn để ngỏ. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Đức mô tả sáng kiến này như một tín hiệu cho thấy châu Âu sẵn sàng gánh vác trách nhiệm đối với an ninh của lục địa.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cùng với các nguyên thủ chính phủ của những nước châu Âu khác, đã công bố kế hoạch thành lập một phái bộ dưới sự lãnh đạo của châu Âu với sự hỗ trợ của Mỹ. Nhiệm vụ của phái bộ này là hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời bảo đảm an ninh không phận và các tuyến hàng hải. Các hoạt động được dự kiến diễn ra trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine.

Ý tưởng thành lập một phái bộ quốc tế nhằm bảo vệ Ukraine đã được thảo luận trong nhiều tháng qua.

Mỹ tuyên bố không có kế hoạch triển khai bộ binh, nhưng sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh từ trên không. Pháp và Anh là những nước tích cực nhất trong việc chuẩn bị cho phái bộ này, trong khi Đức cho đến nay vẫn duy trì lập trường thận trọng hơn.