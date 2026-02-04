Tổng thống Trump lên tiếng vụ Nga tập kích rung chuyển Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 3/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giữ lời khi không tấn công các thành phố của Ukraine trong một tuần.

“Ông ấy (Tổng thống Putin) đã giữ lời hứa về điều đó (tạm ngừng bắn)... Đó là từ chủ nhật đến chủ nhật, rồi sau đó Nga lại bắt đầu các cuộc tập kích dữ dội vào đêm qua”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết ông muốn ông Putin gia hạn việc ngừng bắn. “Tôi đã muốn ông ấy làm vậy. Tôi muốn ông ấy chấm dứt xung đột”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, ông Trump cho biết, ông đã thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin và Moscow đồng ý tạm thời dừng các cuộc tấn công vào Ukraine trong một tuần giữa đợt rét đậm ở Ukraine. Điện Kremlin sau đó xác nhận, Moscow đã ngừng bắn ở Ukraine cho đến ngày 1/2 theo đề nghị của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh nỗ lực của chủ nhân Nhà Trắng, đồng thời khẳng định đó là thỏa thuận giữa Mỹ và Nga, chứ không phải thỏa thuận trực tiếp giữa Ukraine và Nga.

Thỏa thuận kết thúc bằng cuộc tấn công trong đêm 2/2, rạng sáng 3/2 của Nga.

Không quân Ukraine cho biết, Nga đã phóng 71 tên lửa và 450 máy bay không người lái, bao gồm gần 300 máy bay không người lái loại Shahed, vào Ukraine.

Cuộc tấn công mới nhất của Nga nằm trong số những cuộc tấn công quy mô lớn nhất trong mùa đông năm nay với số lượng tên lửa kỷ lục.

Hệ thống phòng không Ukraine tuyên bố đánh chặn 38 tên lửa và 412 máy bay không người lái của Nga. Ít nhất 27 tên lửa và 31 máy bay không người lái đã bay xuyên thủng hàng phòng thủ, tấn công 27 địa điểm ở Ukraine. Mảnh vỡ của tên lửa và UAV rơi xuống được ghi nhận tại 17 địa điểm.

Quan chức Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết số lượng tên lửa đạn đạo quá lớn khiến các nỗ lực phòng thủ gặp khó khăn.

Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine đang chờ phản ứng từ Mỹ trước cuộc tấn công của Nga.

“Chúng tôi trông đợi phản ứng từ Mỹ đối với các cuộc không kích của Nga. Chính Mỹ đã đề xuất ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong thời gian có các nỗ lực ngoại giao và trong giai đoạn mùa đông giá lạnh”, ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu video buổi tối.

Ông Zelensky cho hay Ukraine có thể sẽ đưa ra các nhượng bộ, nhưng Nga cũng phải có nhượng bộ.

Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh hòa đàm 3 bên về Ukraine được nối lại trong tuần này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận vòng đàm phán thứ hai sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 4/2 và 5/2. Thành phần phái đoàn Nga sẽ không thay đổi và vẫn do người đứng đầu Tổng cục Tình báo Igor Kostyukov dẫn đầu.

Phái đoàn Mỹ và Ukraine cũng đã lên đường đến Abu Dhabi.