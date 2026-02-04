Tính năng phục kích săn lùng mục tiêu của "sát thủ đại dương" Ukraine

Hoạt động thử nghiệm UUV Marichka (Ảnh: Militarnyi).

Công ty quốc phòng Ukraine Aquatechnik đã công bố thông số kỹ thuật mới cho “Marichka”, một thiết bị lặn không người lái (UUV) hạng nặng, theo cổng thông tin quốc phòng Militarnyi.

Những phát triển này phản ánh việc Ukraine ngày càng chú trọng vào năng lực hải quân không người lái nhằm giám sát tuyến đường thủy, tiến hành trinh sát và thách thức hoạt động hải quân của Nga, bên sở hữu năng lực áp đảo.

Marichka có thể di chuyển tới 1.000km trong khi mang theo tải trọng khoảng 1 tấn. Tốc độ tối đa khoảng 10km/h. Phương tiện được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và sử dụng động cơ phát tiếng ồn thấp cùng vật liệu thân vỏ chuyên dụng để giảm thiểu khả năng bị cảm biến đối phương phát hiện.

Điểm nổi bật của UUV này là tính năng phục kích và săn lùng mục tiêu. Marichka có thể đậu tại tọa độ định sẵn trong tối đa một tuần và phát động tấn công khi nhận lệnh. Điều này giúp Ukraine có thể tiến hành thiết lập trận địa phục kích trên đại dương một cách hiệu quả, bất ngờ.

Đầu đạn có thể được điều chỉnh để đánh vào tàu, cơ sở hạ tầng cảng hoặc các mục tiêu khác; với trang bị bổ sung, UUV này cũng có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát.

Hệ thống vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa tham chiến, nhưng Aquatechnik tiếp tục hoàn thiện hệ thống động lực và dẫn đường của Marichka. Phương tiện được công bố lần đầu vào tháng 8/2023 sau các đợt thử nghiệm thành công.

Marichka nằm trong danh mục rộng hơn các hệ thống hải quân không người lái do Aquatechnik phát triển cho Lực lượng Phòng vệ Ukraine. Theo Militarnyi, các kỹ sư đang phát triển 4 biến thể thân vỏ, cùng với các UUV sông và biển cỡ nhỏ hơn, bao gồm các mẫu sử dụng liên lạc cáp quang có tầm hoạt động 15-50 km. Những hệ thống tầm xa hơn có thể đạt tới 100km bằng công nghệ liên lạc thay thế.

Các kỹ sư Ukraine tham gia chương trình mô tả Marichka là một hệ thống mô-đun chứ không phải vũ khí dùng một lần. Mặc dù vai trò chính là tấn công dưới nước, phương tiện này có thể được điều chỉnh để vận chuyển hàng hóa hoặc trinh sát, cho phép hỗ trợ phổ rộng các hoạt động hải quân và liên hợp.

Về mặt tác chiến, Marichka nằm trong chiến lược hải quân bất đối xứng rộng hơn của Ukraine ở Biển Đen. Do thiếu hạm đội tác chiến biển khơi truyền thống, Kiev phải dựa vào các hệ thống không người lái trên mặt nước và dưới nước để thách thức ưu thế hải quân của Nga. Các UUV như Marichka bổ sung một tầng đe dọa mới, nhắm vào tàu và cơ sở hạ tầng đối phương ở những khu vực trước đây được coi là tương đối an toàn do khoảng cách hoặc độ sâu.

Các nhà phân tích quân sự nhận định rằng một đầu đạn nổ dưới nước nặng 1 tấn, nếu được dẫn đến mục tiêu chính xác, có thể gây thiệt hại cho tàu chiến mặt nước cỡ lớn hoặc tàu hậu cần, đặc biệt trong cảng hoặc tại các điểm nghẽn hàng hải. Ngay cả mối đe dọa từ hệ thống này cũng có thể buộc đối phương phải thay đổi thế trận hải quân, tăng cường tuần tra chống ngầm, củng cố phòng thủ cảng và triển khai các biện pháp đối phó tốn kém nguồn lực.

Theo Army Recognition, giá trị tác chiến thực sự của Marichka nằm ở áp lực chiến thuật và tâm lý mà nó tạo ra đối với hải quân đối thủ với mối đe dọa bị tập kích có thể diễn ra bất cứ lúc nào.