Chiến sự Ukraine đang bước vào mùa đông khắc nghiệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Pháp tuyên bố châu Âu cần liên lạc trực tiếp với Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot, trong một cuộc phỏng vấn với Liberation, tuyên bố rằng 100% viện trợ tài chính cho Ukraine đến từ châu Âu, nhưng Paris chưa bao giờ loại trừ khả năng đối thoại với Nga.

Ông giải thích rằng châu Âu hiện cần liên lạc trực tiếp với Nga để bảo vệ lợi ích của mình.

Ngoại trưởng Barrot tuyên bố: "Châu Âu, hiện là những nhà tài trợ chủ yếu cho Ukraine, phải có một kênh để bảo vệ lợi ích của họ mà không cần ủy thác trách nhiệm cho bất kỳ ai khác".

Đồng thời, ông Barrot nhận định, theo quan sát của Pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về mong muốn chấm dứt chiến tranh.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Pháp đảm bảo sẽ hỗ trợ Kiev trong suốt cuộc chiến, đồng thời khẳng định: "Ngày nay, 100% viện trợ tài chính cho Ukraine đến từ châu Âu. Phần lớn hỗ trợ tình báo và quân sự của Ukraine cũng đến từ châu Âu... Kiev biết rằng họ có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ kiên định của châu Âu".

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết nước này đang chờ nhận thêm tiêm kích Mirage 2000-5 từ Pháp và tên lửa cho nhiều hệ thống khác nhau.

Nga đang chờ thời cơ

Kênh Military Summary đưa tin, thỏa thuận "ngừng bắn năng lượng" đã kết thúc. Tuy nhiên, quân đội Nga không vội vàng tập kích cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Họ đang chờ thời cơ.

Trọng tâm hiện nay là quá trình đàm phán giữa Ukraine và Nga, dự kiến sẽ diễn ra tại UAE trong vài ngày tới. Nhiều khả năng, việc Nga có tiếp tục không kích hay không phụ thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán này.

Đáng chú ý là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhanh chóng tuyên bố rằng các cuộc đàm phán này sẽ không quyết định được gì, điều này cho thấy tiến trình ngoại giao một lần nữa rơi vào bế tắc.

Quân đội Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng "vùng đệm an ninh" dọc biên giới tỉnh Kharkov. Các vệt đen là tuyến công sự kiên cố của Ukraine (Ảnh: Military Summary).

DeepState: Nga giành được kết quả khiêm tốn trong tháng Giêng

Trong tháng Giêng, quân đội Nga chỉ giành thêm được 245km² lãnh thổ, gần bằng một nửa so với tháng 12 hoặc tháng 11 năm ngoái, kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho hay.

Báo cáo viết: "Một thực tế bất ngờ là tỷ lệ hoạt động tấn công giảm, chỉ ít hơn 4% so với tháng 12, nhưng hầu hết các quân nhân Ukraine cho rằng tháng Giêng vẫn ít dữ dội hơn đáng kể so với tháng trước".

Cụ thể, 33% tổng số cuộc tấn công xảy ra ở Pokrovsk, Huliaipole vươn lên vị trí thứ hai, chiếm 21%. Theo sát phía sau là Konstantinovka (12%), Liman (8%) và Aleksandrovskoe (8%). Đáng chú ý, Sloviansk trở thành mặt trận ghi nhận số liệu tiêu cực đối với quân đội Ukraine, nơi chỉ có 3% tổng số cuộc tấn công nhưng lại chiếm gần 20% tổng số lãnh thổ bị mất.

Biểu đồ diện tích lãnh thổ Nga giành được ở Ukraine qua các tháng (Ảnh: DeepState).

Nga đang tấn công Liman và gây áp lực ở Konstantinovka

Theo kênh Readovka, tại khu vực Liman (Lyman), một cuộc tấn công tổng lực vào thành phố đã bắt đầu từ nhiều phía, và hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU) đang sụp đổ. Tại khu vực Kharkov, lực lượng Moscow đã giải tỏa Simonovka và bắt đầu bao vây rừng Zalomny, đe dọa hậu cần của đối phương.

Gần Konstantinovka, lính dù Nga đột phá vào Novodmitrivka, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng khi bao vây thành phố từ phía bắc. Tại khu vực Zaporizhia, quân đội Nga (RFAF) phá vỡ phòng tuyến của AFU ở Ternovate, làm suy yếu lực lượng dự bị của đối phương trước cuộc phản công đã được lên kế hoạch.

Nga có bước tiến mới ở Kharkov

Quân đội Nga tiếp tục phát triển về phía nam dọc theo bờ đông sông Seversky Donets thuộc vùng Kharkov. Sau khi chiếm được Grafskoye, lính xung kích của họ cũng đã giải tỏa Simonovka. Chiến dịch vượt qua các công sự giữa Bely Kolodez và Volchansk (Vovchansk) đang tiến triển tốt.

Trong khi đó, ở bờ tây, sau một thời gian tạm lắng, lực lượng Moscow đã nối lại hoạt động. Họ đẩy lùi các đơn vị Kiev khỏi Staritsa và đang tiến về làng Izbitskoye. Phía trước là vòng vây rừng Zalomny tại hợp lưu của sông Staritsa và Seversky Donets.

Đối với lực lượng Kiev, khu rừng này là một cứ điểm quan trọng trên vùng đất cao. Đồng thời, những bụi cây rậm rạp được sử dụng để che chắn cho bộ binh và người điều khiển UAV của họ.

Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết hiện tại, không có lớp phủ xanh, và nhiệt độ lạnh kéo dài dưới -10°C ở khu vực phía bắc Kharkov trong hơn một tuần nay đã tạo điều kiện thuận lợi để RFAF vượt qua các đoạn hẹp của sông Staritsa và bắt đầu dọn dẹp khu vực rừng rậm của quân đội Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 1/2. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Kiểm soát Zalomny sẽ cung cấp cho UAV Nga một căn cứ để săn lùng thiết bị của đối phương. Từ đây, chúng có thể đe dọa hậu cần ở các huyện Vovchansky và Velykyi Burluksky. Mục tiêu của Nga là đặt các tuyến đường huyết mạch ra - vào Kharkov dưới sự kiểm soát hỏa lực.

Zalamny cũng tạo cơ hội tấn công cụm đô thị Liptsov từ sườn và phía sau. Về phía đông, một hệ thống công sự phức tạp gồm nhiều cứ điểm kiên cố đã được AFU xây dựng.

Cùng với hồ chứa Murom và nhiều khe núi khô, chúng tạo thành một hệ thống cứ điểm vững chắc, bao phủ cả khu vực được phòng thủ và tuyến đường đến Kharkov từ phía đông. Tuy nhiên, rừng Zalomny nằm ở rìa phía đông của mạng lưới công sự và có thể bị RFAF đánh vòng qua.

Kênh Rybar cung cấp thêm chi tiết về mặt trận Kharkov. Theo đó, song song với cuộc đột phá ở khu vực Volchansk, RFAF tiếp tục phát triển về phía Slobozhanske. Kết quả của một loạt các cuộc tấn công, họ đã mở rộng được vùng kiểm soát của mình ở khu vực biên giới vùng Kharkov.

Cách đây một thời gian, lính xung kích Nga vượt qua biên giới và đánh bật đối phương khỏi các vành đai rừng trên đường tiến đến Sereda. Ngay sau đó, tiến dọc theo sông Murom, họ đã giải tỏa Zelenoye. Lực lượng Kiev đang cố gắng duy trì quyền kiểm soát vùng ngoại ô Neskuchnoye lân cận và ngăn chặn bộ binh Nga tập trung ở khu vực này.

Việc kiểm soát ngôi làng sẽ mở đường cho các đơn vị Moscow tiến vào Veseloye, nơi có một trong những điểm phòng thủ then chốt của đối phương.

Giao tranh có thể sẽ leo thang hơn nữa ở phía tây, gần Liptsi, trong thời gian tới. Sau cuộc giao tranh ác liệt năm 2024, tình hình tại đây tương đối ổn định, trong khi lực lượng dự bị của cả hai bên tập trung gần Volchansk.

Hiện nay, sau khi thành phố được giải phóng, quân đội Nga có thể sẽ tiếp tục tấn công dọc theo tuyến này nhằm mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực biên giới tỉnh Kharkov và sẽ buộc đối phương phải điều động lực lượng dự bị từ những khu vực khác để bảo vệ các tuyến đường tiếp cận thành phố thủ phủ của vùng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 1/2. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát dọc theo biên giới (Ảnh: Rybar).

Nga tấn công tổng lực vào Liman

Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Liman. Bước đột phá đang lan rộng trên một mặt trận rộng lớn, cho thấy tuyến phòng thủ tiền tuyến của lực lượng Kiev nhanh chóng sụp đổ.

Theo một số nguồn tin, lực lượng Moscow đã chiếm được trang trại "Elena" và tiến được 1km dọc theo đường Heroyiv Desantnikov. Cuộc đột kích vào khu vực tư nhân diễn ra nhanh chóng, trong khi một cuộc tấn công song song đang được tiến hành dọc theo các đường Slobozhanska và Nezalezhnosti.

Tuy nhiên, lực lượng Kiev đang kháng cự mạnh nhất ở các quận phía đông nam thành phố. Các điểm phòng thủ then chốt là tòa thị chính, bến xe buýt và bệnh viện đường sắt cùng những khối nhà cao tầng liền kề.

Tình hình phòng thủ không đồng đều, nếu các đơn vị Kiev ngăn chặn được đối phương ở bất cứ đâu, họ sẽ bị tấn công từ hướng khác, hoặc một ổ kháng cự vững chắc sẽ bị cô lập.

Việc tổng tấn công được RFAF phát động từ nhiều hướng cùng lúc cho thấy Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 53 AFU đã rút lui về phía bên kia Seversky Donets. Hệ thống phòng thủ Liman bắt đầu sụp đổ.

Lực lượng Kiev đồn trú đang rút lui khỏi khu vực tư nhân ở phía tây bắc và tập trung dọc theo bờ hồ Liman gần Drobyshevo. Các đơn vị Moscow cũng đang dần dần xuyên thủng phòng tuyến của đối phương trong các khu rừng phía nam.

Vùng chiến sự đang mở rộng, buộc Bộ chỉ huy Kiev phải liên tục tìm kiếm lực lượng để bao phủ khu vực bằng bộ binh. Điều này đã khiến họ rơi vào tình trạng hỗn loạn, cuộc sơ tán sang bờ tây sông Seversky Donets bắt đầu gần như đồng thời với cuộc đột phá vào thành phố của quân đội Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 1/2 Moscow phát động tấn công tổng lực vào thành phố, mở rộng vùng kiểm soát tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

AFU không thể rút quân về hậu phương. Nếu tuyến phòng thủ trong khu vực Liman sụp đổ, lực lượng đồn trú có nguy cơ chịu chung số phận với những người đã bảo vệ Pokrovsk.

Trong các khu rừng phía nam Drobyshevo, tình hình thậm chí còn nguy hiểm hơn. Do chiến trường liên tục mở rộng và thiếu các vị trí phòng thủ kiên cố, quân đội Ukraine không thể ổn định tiền tuyến. Sự hiện diện của nhiều vùng nước nhỏ đã ngăn cản họ xây dựng công sự. Khu vực này đã trở thành vùng giao tranh bộ binh cơ động với tình trạng thiếu nhân lực.

Tất cả những điều kể trên tạo ra mối đe dọa từ lính xung kích Nga xâm nhập sâu vào tuyến phòng thủ đối phương. Kịch bản xấu nhất đối với lực lượng Kiev là nguy cơ mất quyền vượt sông sang bờ tây sông Seversky Donets. Một mối đe dọa tương tự cũng tồn tại ở phía bên kia khu vực rừng, trong khu vực Dibrova.

Quân đội Nga đang tạo thành một gọng kìm bao vây Liman. Lực lượng Kiev đã chậm trễ trong việc sơ tán qua sông Seversky Donets và việc rút lui dần dần lúc này có thể dẫn đến sự sụp đổ "như tuyết lở" của mặt trận.

Ukraine ra sức ngăn đà tiến của Nga ở Zaporizhia

Trên khu vực phía bắc Huliaipole, lực lượng Moscow đã phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở Ternovaty. Còn quá sớm để nói rằng ngôi làng này hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, nhưng AFU sẽ không thể giữ được vùng ngoại ô phía tây lâu hơn nữa.

Đồng thời, quân đội Nga đang đẩy lùi đối phương khỏi các công sự ở phía bắc và phía nam dọc theo một mặt trận dài hơn 15km. Lực lượng Moscow đang làm cạn kiệt nguồn dự bị của Kiev trong khu vực, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến một sự suy yếu khác đối với AFU. Đổi lại, các đơn vị RFAF sẽ có cơ hội xuyên thủng phòng tuyến Ukraine tại các điểm mới.

Bảo vệ sườn của khu vực phòng thủ Orekhov là ưu tiên hàng đầu của Bộ chỉ huy Kiev, vì việc mất Orekhov đe dọa Zaporizhia. Nhưng vì một lý do nào đó, họ lại gửi quân tiếp viện đến đó với chất lượng không tốt. Có lẽ những người được gửi thẳng ra tiền tuyến chỉ đơn giản là đang cố gắng câu giờ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 1/2. Lực lượng Kiev được cho là đang chuẩn bị cho chiến dịch phản công quy mô lớn (Ảnh: Readovka).

Một số nguồn tin cho biết AFU đang chuẩn bị một cuộc phản công quy mô lớn. Để phục vụ mục đích này, hiện tại họ đang "tiết kiệm" binh lính, bổ sung những khoảng trống bằng các đơn vị yếu hơn.

Các điểm khởi đầu được cho là của cuộc phản công nằm trong tam giác các làng Novonikolaevka, Tersyanka, Novoukrainka và khu định cư kiểu đô thị Pokrovskoe. Ukraine không vội vàng, đang hoàn tất việc tăng viện và chờ đợi các đơn vị tiền tuyến của Nga kiệt sức vì chiến đấu. Cuộc tấn công có thể bắt đầu sớm.

Bộ chỉ huy Moscow đã biết về ý định của đối phương. Để bảo vệ các đơn vị tiền tuyến, họ đã tăng cường các hoạt động từ Novooleksandrivka về phía Pokrovskoe. Điều này sẽ kéo giãn mặt trận, binh sĩ Ukraine buộc phải chiến đấu trên một chiến tuyến rất dài, làm giảm đáng kể cơ hội chiến thắng của họ.

Kênh DeepState xác nhận, quân đội Nga đã có những bước phát triển đáng kể ở vùng Zaporizhia, cụ thể: "Đối phương đã tiến gần đến Dobropolye (huyện Huliaipole) và ở Primorskoye (Vasilievsky)".

Ukraine bị đe dọa nghiêm trọng ở Konstantinovka

Sư đoàn Dù 98 RFAF đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ từ Stupochki, đột phá vào Novodmitrivka và chiếm giữ được một vị trí vững chắc. Động thái này tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với lực lượng Kiev đồn trú ở Konstantinovka.

Novodmitrivka mang đến cơ hội xâm nhập thành phố từ phía bắc và đánh bọc sườn tuyến phòng thủ của AFU, vốn được thiết lập với mặt trận hướng về phía đông. Bộ chỉ huy Kiev sẽ buộc phải rút quân khỏi các khu vực khác để tăng viện. Các lực lượng có thể hỗ trợ là những đơn vị ở phía đông nam thành phố và khu vực phòng thủ phía nam.

Điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của khu vực hỗ trợ, gây ra khủng hoảng ở đó. Nhưng không có lựa chọn nào khác, Bộ chỉ huy Kiev sẽ phải quyết định hy sinh điều gì.

Trong khi đó, ở phía đông nam, quân đội Nga tăng cường áp lực ở phía bắc nhà ga xe lửa. Một cuộc tấn công vào khu công nghiệp đã bắt đầu từ hướng Staraya Santurinovka. Khu công nghiệp chia thành phố thành hai phần.

Mục đích của RFAF là phá vỡ sự liên lạc giữa các đơn vị Kiev hoạt động ở phía bắc và phía nam Konstantinovka. Với việc lính dù Nga tiến về Novodmitrovka, lực lượng Kiev buộc phải tập trung sự chú ý vào khu vực phía bắc thành phố và cố gắng ngăn chặn một cuộc khủng hoảng leo thang.

Điều này tạo cơ hội cho quân đội Nga ở khu công nghiệp phía đông đạt được hiệu quả tối đa trong khi đối phương không thể triển khai lực lượng một cách đầy đủ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 1/2. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

"Thua keo này bày keo khác", Nga lật ngược thế cờ ở Kupyansk

Kênh AMK Mapping đưa tin, theo hướng Kupyansk, lực lượng Moscow tiếp tục hoạt động tích cực, giành lại thế chủ động và đã thực hiện thêm các đòn đột kích thọc sâu.

Ở phía đông, sau các cuộc tấn công trước đó, binh sĩ Nga đã thiết lập được vị trí vững chắc ở phía bắc Petropavlivka, phía nam một nhánh sông Hnylytsya. Từ đó, họ vượt qua một nhánh sông khác, tiến vào trung tâm ngôi làng, trước khi vượt qua sông Hnylytsya và chiếm giữ các vị trí ở phía tây.

Các cuộc tấn công đang diễn ra nhằm vào những vị trí còn lại của Ukraine ở trung tâm khu định cư, cũng như một số cứ điểm mạnh ở phía đông bắc.

Ngoài ra, lực lượng Moscow tiến vào khu rừng lớn phía nam Kucherivka từ phía tây Petropavlivka và từ khu công nghiệp Kupyansk, cũng như gần như toàn bộ làng Podoly, hiện phần lớn nằm trong vùng xám. Một số nhóm trinh sát - đặc nhiệm nhỏ thậm chí còn tiến sâu hơn, vào khu rừng phía tây Podoly và cả các con phố phía bắc Kupyansk-Vuzlovyi.

Ở phía tây, quân đội Nga bắt đầu nỗ lực tái chiếm các vị trí trong khu vực Trường số 7 và nhà máy sữa ở phía đông bắc Kupyansk. Thêm vào đó, họ đã củng cố thêm vị trí của mình ở phía tây bắc thành phố và đang tấn công các vị trí của đối phương trên đường Selyanskyy. Tổng cộng, có thêm 3,45km² nghiêng về phía Nga.

Sau một thời gian thất thế ở Kupyansk, quân đội Nga đã giành lại quyền chủ động, đạt thêm những tiến bộ mới theo các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Thế trận giằng co ở Dobropillya

Theo hướng Dobropillya, cả hai bên đều đang tiến công, cố gắng giành thế chủ động trên toàn khu vực. Ukraine có được 2,53km², còn Nga chỉ chiếm thêm 1,40km², kênh AMK Mapping cho hay.

Ở phía tây nam, lực lượng Kiev bắt đầu thực hiện một loạt các cuộc phản công tại làng Grishino, giành lại phần lớn các khu vực do Moscow kiểm soát. Tuy nhiên, họ không thể củng cố vị trí một cách triệt để, dẫn đến việc hình thành một vùng xám rộng lớn, nơi cả hai bên đều đóng quân trong thế "cài răng lược".

Ngược lại, lực lượng Moscow giải tỏa được một số vị trí trên các tuyến phố phía đông nam và đang cố gắng tiến xa hơn để giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn các vị trí đã mất.

Về phía đông, RFAF tiếp tục tấn công trên các cánh đồng phía đông Grishino và chiếm được các vị trí trong một khu rừng phía bắc nhà máy xử lý nước thải.

Quân đội Ukraine tiếp tục các cuộc phản công ở phía bắc Pokrovsk và tái chiếm các vị trí trong 3 khu rừng khác nhau, cùng với khu trang trại chăn nuôi lợn thứ hai. Từ đó, họ thiết lập quyền kiểm soát một đoạn đường dài đến Grishino, cùng với khu trang trại chăn nuôi lợn thứ nhất, và tiến sâu hơn vào các khu rừng phía nam con đường.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillya ở bắc Pokrovsk ngày1/2. Lực lượng Kiev phản công dữ dội, giành lại một số vị trí. Moscow chỉ có bước tiến khiêm tốn (Ảnh: AMK Mapping).

Về phía đông bắc, binh sĩ Nga củng cố thêm các vị trí dọc theo đường sắt phía tây bắc Rodinske và tiếp tục xâm nhập vào khu mỏ Zaporozhskaya cũ từ phía bắc.

Về phía bắc, lực lượng Kiev đang cố gắng xâm nhập các tuyến chắn gió đường sắt phía đông nam Bilytske. Tình hình vẫn diễn biến phức tạp và khó lường, với một vùng xám rộng lớn đang hình thành. Lực lượng Moscow tiếp tục tấn công các vị trí đối phương tại khu nhà nghỉ phía tây Zatyshok nhưng không thành công.

Ukraine tuyên bố chặn đứng hầu hết nỗ lực xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 1/2 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết: "Từ đầu ngày, xảy ra 150 cuộc giao tranh, cụ thể, có 31 cuộc tấn công của RFAF ở hướng Pokrovsk và 26 cuộc tấn công ở hướng Huliaipole".

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng phòng vệ cơ bản vô hiệu hóa các đợt xâm nhập của đối phương ở hướng Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrivske và Huliaipole.