Nga nêu địa điểm duy nhất tổ chức cuộc gặp Tổng thống Putin - Zelensky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/2 tuyên bố các cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin "chỉ có thể diễn ra ở Moscow".

"Ông Zelensky đề xuất các cuộc gặp, ông Putin nói rằng các cuộc gặp có thể diễn ra ở Moscow. Đây vẫn là lập trường của chúng tôi", ông Peskov nêu rõ.

Trước đó, Ukraine cho biết sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky để bàn về 2 vấn đề then chốt trong tiến trình hòa bình do Mỹ dẫn dắt: Các câu hỏi lãnh thổ và tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đang do Nga kiểm soát.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine đã bác bỏ việc đàm phán tại Nga hoặc Belarus, cho rằng Moscow là một bên trong cuộc chiến, còn Minsk là đồng minh của Nga.

“Tôi cũng có thể mời ông ấy (Tổng thống Putin) tới Kiev, cứ để ông ấy đến. Tôi công khai mời ông ấy, nếu ông ấy muốn”, ông Zelensky nói trong buổi họp báo ngày 30/1.

Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đã mời Tổng thống Zelensky tới Moscow để đàm phán hòa bình và coi Moscow là địa điểm đàm phán hợp lý duy nhất.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov tuyên bố Moscow sẵn sàng bảo đảm an ninh và điều kiện làm việc cho Tổng thống Zelensky nếu ông tới Nga để tiếp tục các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt chiến sự.

Ông Ushakov cũng nêu rõ, bất kỳ cuộc gặp nào giữa ông Putin và ông Zelensky đều cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng tới kết quả cụ thể.

Hai nhà lãnh đạo chưa từng gặp trực tiếp kể từ khi xung đột bùng nổ. Lần gặp trước đó giữa 2 ông là trong khuôn khổ đàm phán Định dạng Normandy năm 2019.

Năm ngoái, ông Putin đã từ chối đề xuất đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ của ông Zelensky, thay vào đó mời Tổng thống Ukraine tới Moscow. Về phần mình, Tổng thống Zelensky nói rằng ông không thể tới thủ đô của một quốc gia đang xung đột với Ukraine.

Vòng đàm phán hòa bình gần đây nhất giữa các quan chức Ukraine, Nga và Mỹ diễn ra tại Abu Dhabi trong hai ngày 23-24/1, với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff mô tả các cuộc thảo luận là “rất mang tính xây dựng”. Đây cũng là cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên của Mỹ, Ukraine và Nga.

Vòng đàm phán 3 bên tiếp theo dự kiến diễn ra trong tuần này.

Trước thềm đàm phán, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng thực hiện các bước cụ thể để đạt được một nền hòa bình lâu dài.

"Chúng tôi tin rằng một văn kiện song phương về đảm bảo an ninh với Mỹ đã sẵn sàng, và chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm những công việc thực chất khác để xem xét các văn kiện liên quan đến tái thiết và phát triển kinh tế", Tổng thống Ukraine tuyên bố.

Ông Zelensky cũng nói thêm rằng thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng, bắt đầu từ ngày 30/1, giúp xây dựng lòng tin trong quá trình đàm phán. Ông bày tỏ hy vọng vào quyết tâm của phía Mỹ trong việc tạo điều kiện cho đối thoại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/2 đã để ngỏ khả năng đạt được bước đột phá trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

"Tôi nghĩ chúng ta đang làm rất tốt với Ukraine và Nga. Đây là lần đầu tiên tôi nói điều đó... Tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ có một số tin tốt lành”, ông Trump tuyên bố.