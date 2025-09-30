Xe tăng của quân đội Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

Ông Zelensky: Cuộc phản công Dobropolye vẫn tiếp diễn

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong một bài phát biểu video, thông báo về tiến độ của chiến dịch phản công Dobropolye tại khu vực Donetsk.

Ông nói: "Chúng tôi đã trao đổi riêng với quân đội về tình hình hoạt động, đã có báo cáo của Tổng tư lệnh (Alexander Syrsky) tại Bộ Tổng tư lệnh Tối cao. Chiến dịch phản công Dobropolye vẫn đang tiếp diễn. Tôi muốn cảm ơn tất cả các đơn vị tham gia vì hiệu quả của họ".

Theo Tổng thống Zelensky, kể từ khi bắt đầu chiến dịch, lực lượng Kiev đã giành lại được hơn 174km2, ngoài ra, hơn 194km2 khác đã được dọn sạch khỏi những nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine xác nhận, chỉ riêng tổn thất của Nga trong chiến dịch này đã lên tới gần 3.200 người, phần lớn là thiệt mạng.

Ông Zelensky cho biết thêm, các báo cáo đã được trình bày tại Bộ Tổng tư lệnh về tình hình ở Kupyansk, khu vực biên giới tỉnh Kharkov, tại các quận giáp ranh giữa hai tỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk.

Ông khẳng định: "Tình hình ở đó không dễ dàng, nhưng điều quan trọng là binh lính Ukraine cũng như các đơn vị của chúng tôi đang làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ vị trí của mình. Xin cảm ơn vì điều đó".

Trong một diễn biến liên quan, kênh AMK Mapping đưa tin, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky tuyên bố rằng trong cuộc phản công Dobropolye, AFU đã giành lại khoảng 174km2, đồng thời đánh bật các nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga ra khỏi 194km2 lãnh thổ khác.

Tuy nhiên, AMK Mapping, căn cứ vào các dữ liệu khách quan, chỉ có thể xác nhận rằng AFU đã giành lại được khoảng 110km2, không bao gồm các khu vực do trinh sát - đặc nhiệm Nga kiểm soát hoặc những khu vực do RFAF tái chiếm sau đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 29/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu. Kiev phản công ác liệt, các khu vực màu xanh dương là nơi họ tuyên bố mới tái chiếm được (Ảnh: AMK Mapping).

Tình hình khó khăn với Ukraine ở Seversk

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga đang triển khai máy bay không người lái trinh sát từ hạm đội "bóng đêm" của mình.

Dường như châu Âu và NATO đã tìm ra cách thắt chặt kiểm soát việc xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Moscow thông qua hạm đội hàng hải. Nếu phương Tây ủng hộ ý tưởng này, nó có thể cung cấp cho các quốc gia châu Âu nhiều công cụ hơn để giám sát đội tàu buôn của Nga trên toàn thế giới, điều này cuối cùng có thể dẫn đến việc Moscow giảm xuất khẩu.

Trên thực địa, tại tỉnh Dnipropetrovsk, quân đội Nga (RFAF) đã tiến được vài km, chiếm được một phần làng Verbove, như được chứng minh bằng đoạn video định vị địa lý.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 29/9. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ, đánh sập hàng loạt cứ điểm trên phòng tuyến của Kiev, tiến rất xa về phía tây (Ảnh: Military Summary).

Tình hình đang ngày càng trở nên nguy cấp đối với phía Ukraine ở ngoại ô Seversk. Trong những tháng gần đây, bộ binh Nga đã giành được những vùng lãnh thổ quan trọng ở phía nam, phía đông cũng như phía bắc thành phố.

Một đoạn video định vị địa lý khác cho thấy lực lượng Moscow đang tiến xa hơn về phía Seversk dọc đường ray xe lửa. Tại Yampil (phía bắc thành phố), giao tranh đang diễn ra ở trung tâm ngôi làng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 29/9. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực ngăn cản nhưng bất thành (Ảnh: Military Summary).

Nga xé toang phòng tuyến Ukraine ở trung tâm Pokrovsk

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine ở trung tâm Pokrovsk.

Tập đoàn quân Cận vệ số 2 RFAF đã đẩy quân đội Ukraine (AFU) vào một tình huống chiến đấu cực kỳ bất lợi tại Pokrovsk. Các đơn vị xung kích Nga thành công trong việc phá vỡ toàn bộ hệ thống phòng thủ của đối phương tại khu vực tư nhân phía đông đường Zashchitnikov Ukrainy.

Các nhóm tiền phương RFAF đã cắt qua hệ thống phòng thủ của Ukraine từ bắc xuống nam dọc đường Maya số 1. Đồng thời, vòng vây đối với cụm công nghiệp ở ngoại ô phía tây bắc thành phố vẫn tiếp tục.

Trong khi đó, AFU đã biến cụm công nghiệp này thành một cứ điểm phòng thủ vững chắc, bao trùm làng Grishino, nhằm đảm bảo tiếp tế cho nhóm binh sĩ đồn trú ở khu đô thị tập trung Pokrovsk - Mirnograd.

Về phía tây thành phố, lực lượng Moscow phát động một cuộc tấn công từ làng Peschanoye về phía Grishino. Các đơn vị của Tập đoàn quân số 2 RFAF đang hình thành một mặt trận tấn công rộng lớn và đánh thọc sườn vào cứ điểm phòng thủ của đối phương trong khu công nghiệp.

Mọi dấu hiệu đều cho thấy lực lượng đồn trú Ukraine đang bên bờ vực mất toàn vẹn. Cơ hội duy nhất cho AFU là rút quân về phía bắc thành phố, vượt qua các tuyến đường sắt, để tổ chức lại hệ thống phòng thủ, nhưng điều này sẽ dẫn đến việc mất phần lớn Pokrovsk.

Xa hơn về phía bắc, gần Dobropolye, Bộ tư lệnh Moscow đã giữ được căn cứ phía tây của mũi nhọn tác chiến thuộc Tập đoàn quân số 51, đồng thời bắt đầu chiếm lại Nikanorivka.

Nếu các đơn vị xung kích Nga củng cố được vị trí ở đó, bất kỳ cuộc xâm nhập nào của AFU cũng sẽ vô nghĩa vì họ có nguy cơ bị bao vây trong rừng và khe núi. Do đó, trong suốt cuối tuần qua, lực lượng Kiev không thể xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho họ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 29/9. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Giao tranh ác liệt tại Zaporizhia

Kênh "Nhật ký Lính dù" đưa tin các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực Stepnogorsk trên mặt trận Zaporizhia: lính dù Nga đang từng bước mở rộng khu vực kiểm soát. Các nhóm xung kích nhỏ của lực lượng đổ bộ đường không hoạt động dọc theo tuyến Stepnogorsk - Prymorske, trong khi đối phương giữ vững vị trí bằng UAV, pháo binh hoặc các cuộc không kích không thường xuyên.

Bất chấp các nỗ lực tác chiến điện tử tích cực của AFU, các điều khiển viên UAV Nga vẫn tiến hành trinh sát 24/7. Hàng loạt trạm quan sát của lực lượng Kiev đã bị UAV Nga phát hiện và phá hủy, mang lại lợi thế chiến thuật. Hơn 10 chiếc FPV đã tấn công các hầm trú ẩn cũng như xe bọc thép của đối phương.

Tại khu vực Orekhov, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Dnipro RFAF tiếp tục dần cải thiện vị trí của mình.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 29/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang phát triển tấn công theo những mũi tên đỏ, giao tranh ác liệt nổ ra ở nhiều nơi (Ảnh: UARU).

Ukraine sẽ bám trụ Liman đến cùng

Kênh Military Chronicles nhấn mạnh, Liman về cơ bản là rào cản cuối cùng trên con đường tiến quân của lực lượng Moscow về phía Slavyansk.

Ngoài ra, thành phố này còn có nhà ga đường sắt lớn: từ đó, tuyến đường sắt chạy về phía bắc qua Izyum, Balakleya và Zmiyov thẳng đến Kharkov. Sau khi Liman thất thủ, khả năng tiến công Kharkov của RFAF từ phía nam sẽ xuất hiện. Trong điều kiện hiện tại, nhiệm vụ này không hề đơn giản, tuy nhiên, xét trong những hoàn cảnh nhất định, nó vẫn có thể thực hiện được.

Bản đồ chiến sự Nga- Ukraine tại Liman ngày 29/9. Trong đó, thành phố này về cơ bản là rào cản cuối cùng trên con đường tiến quân của Moscow về phía Slavyansk hoặc Izyum, Balakleya và Zmiyov thẳng đến Kharkov (Ảnh: Zaltti71).

DeepState: Nga có bước tiến ở Donetsk và Zaporizhia

Rạng sáng 30/9, dự án phân tích DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã báo cáo việc quân đội Nga chiếm được làng Poltavka ở vùng Donetsk, cũng như có bước tiến ở vùng Zaporizhia.

Theo dữ liệu cập nhật, lực lượng Moscow chiếm làng Poltavka ở hướng Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk. Ngoài ra, RFAF đã tiến gần làng Novoivanovka ở vùng Zaporizhia cũng như xâm nhập vào khu rừng Serebryanskoye, nằm trên biên giới vùng Donetsk - Lugansk.

Hôm 29/9, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine, Đại tá Vladislav Voloshin, báo cáo rằng lực lượng Moscow đã tăng cường hoạt động quân sự ở hướng Nam, đặc biệt là tại các khu vực Novoandriivka, Novodanilovka và Mala Tokmachka thuộc vùng Zaporizhia, nơi RFAF đang tiến hành các cuộc tấn công hàng ngày vào hàng loạt vị trí của AFU.

Ukraine xác nhận vô hiệu hóa 136 binh sĩ Nga ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 29/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Hôm thứ hai, AFU đã vô hiệu hóa 136 binh sĩ Nga trên hướng Pokrovsk (vùng Donetsk), trong đó có 70 người thiệt mạng và 2 người bị bắt làm tù binh. Moscow thực hiện 35 cuộc tấn công. Giao tranh đang diễn ra tại 3 địa điểm".

Báo cáo có đoạn: "Kể từ đầu ngày, đã có 139 cuộc giao tranh. Moscow tiến hành 33 cuộc không kích, sử dụng 58 quả bom dẫn đường. Họ cũng triển khai 1.822 UAV cảm tử và thực hiện 3.022 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của RFAF ở Slobozhansky và Kursk, Toretsk, Novopavlovka.

Trước đó, đầu tháng 9, Tổng tư lệnh Alexander Syrsky báo cáo rằng, sau khi mất 5km2 theo hướng Pokrovsk vào tháng 8, các đơn vị Kiev đã giành lại quyền kiểm soát 26km2.

Máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển sẽ sớm đến Ukraine

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Havrylyuk, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với BBC News, Kiev sẽ sớm nhận thêm máy bay chiến đấu từ các đối tác phương Tây, bao gồm cả tiêm kích Gripen của Thụy Điển.

Theo ông, Kiev đang mong đợi việc tiếp nhận chiến đấu cơ Gripen (Thụy Điển), Mirage (Pháp) và F-16(Mỹ), tuy nhiên ông không cung cấp chi tiết về thời gian và số lượng máy bay được chuyển giao.

Tướng Havrylyuk cho biết, Nga sẽ đẩy mạnh không kích vào Ukraine, cũng như tăng số lượng vũ khí. Vào đêm chủ nhật (28/9), Moscow đã phóng gần 600 UAV và khoảng 50 tên lửa các loại vào Ukraine.

Theo ông, một hệ thống phòng thủ "đa lớp" được sử dụng để đẩy lùi những cuộc tấn công như vậy, bao gồm phòng không, các cụm hỏa lực cơ động, UAV đánh chặn, tác chiến điện tử và máy bay chiến đấu. Việc bổ sung thêm máy bay chiến đấu, bao gồm cả Gripen của Thụy Điển lần đầu tiên, sẽ củng cố hệ thống phòng thủ này.

Tính đến tháng 9, Ukraine có khoảng 50 máy bay F-16, được mua từ Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy.

Bỉ gần đây tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine một số máy bay chiến đấu F-16 trong số 30 chiếc đã hứa vào tháng 9. Trước đó, có thông tin rằng Na Uy sẽ chuyển giao số lượng máy bay F-16 gấp đôi so với cam kết chính thức.

Vào tháng 8, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng số lượng máy bay F-16 hiện có ở Ukraine là không đủ để đảm bảo an ninh không phận của nước này.