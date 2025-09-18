Cách Ukraine đối phó chiến thuật "độn thổ" của Nga

Binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh: AFP).

Ukraine tuần trước đã thừa nhận Nga sử dụng đường ống ở điểm nóng Kupiansk, một thành phố ở vùng Kharkov, để thực hiện chiến thuật tấn công "độn thổ".

Đây là lần thứ 3 kể từ khi chiến sự bùng nổ, binh sĩ Nga được phát hiện đã di chuyển trong các đường ống dẫn khí đốt hoặc nước để tấn công bất ngờ đối thủ. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ với Ukraine.

DeepState, một nhóm tình báo nguồn mở Ukraine, cho biết Nga đã sử dụng một đường ống dẫn khí gần Kupiansk để vượt qua sông Oskil gần đó, thiết lập tuyến tiếp tế và vị trí điều khiển UAV gần thành phố hơn.

Các nhà phân tích của nhóm này đã công bố hình ảnh UAV cho thấy một binh sĩ mặc quân phục đang kéo một kiện hàng ra từ một lỗ trên khu vực rừng. Truyền thông Nga cũng xuất hiện một đoạn video ghi cảnh binh sĩ bò qua một đường ống.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine sau đó xác nhận trong một tuyên bố rằng Nga đã sử dụng một đường ống để di chuyển lực lượng gần Kupiansk, song nhấn mạnh thành phố vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu cho biết điểm thoát của đường ống không nằm trong thành phố, đồng thời nói thêm rằng quân đội Ukraine đã cho ngập nước nhiều lối đi ngầm như vậy để đối phó.

“Tại khu vực Kupiansk có một số đường ống. Ba trong số bốn đường đã bị hư hại và ngập nước, lối ra của đường còn lại nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine", tuyên bố cho hay.

Đầu tuần này, kênh truyền thông Ukraine Espreso đã đăng tải một cuộc phỏng vấn video với Yuriy Fedorenko, chỉ huy đơn vị UAV nổi tiếng thuộc Trung đoàn Hệ thống Không người lái Riêng biệt số 429. Ông cho biết, đơn vị của ông đã sử dụng đạn dược công binh để phá hỏng đoạn ống ở Kupiansk từng được quân đội Nga sử dụng.

Ông Fedorenko cho hay lực lượng Ukraine đã nhắm vào đoạn đường ống nối với sông Oskil, khiến đường ống bị ngập nước.

“Điều này không có nghĩa là về sau Nga sẽ không thể khôi phục lại đường ống, nhưng nó đang được giám sát chặt chẽ", ông nói.

Ngoài ra, một số blogger quân sự Ukraine cho biết lực lượng Kiev đã đặt dây thép gai bên trong ít nhất một đường ống trong nỗ lực ngăn binh sĩ Nga áp dụng phương pháp tác chiến bất ngờ này.

Chiến thuật sử dụng đường ống ngầm này gợi lại một chiến dịch táo bạo của Nga hồi tháng 3, khi lực lượng đặc nhiệm của Moscow đã đi bộ khoảng 15km trong một đường ống dẫn khí ở Sudzha để tập kích vào hậu phương Ukraine ở Kursk.

Quan chức Ukraine cho biết đường ống này không còn sử dụng và có đường kính 1,4m. Nga tuyên bố chiến dịch của họ đã thành công, trong khi Ukraine cho biết đã ngăn chặn thành công. Tuy nhiên, sau đó, hầu hết lực lượng của Ukraine đã rút khỏi Kursk vào cùng tháng.

Đầu năm 2024, theo truyền thông Ukraine, quân nhân Nga đã tháo nước khỏi một đường ống dẫn nước sinh hoạt ở Avdiivka, Donetsk để tạo đường di chuyển và các cửa thoát cách nhau khoảng 100m.

Ukraine vốn có mạng lưới các đường ống dẫn khí lớn, từng là tuyến trung chuyển chủ chốt cho khí đốt Nga sang châu Âu. Nhiều tuyến đường ống chính này, có khả năng vận chuyển tổng cộng khoảng 140 tỷ m3 khí mỗi năm. Tuy nhiên, mạng lưới này hiện bị sử dụng ít hoặc bỏ không khi châu Âu tìm cách dừng mua năng lượng Nga.