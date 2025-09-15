Nga mở rộng áp dụng chiến thuật "độn thổ" ở Ukraine (Ảnh: Avia Pro).

Truyền thông dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho hay, lực lượng Nga gần đây đã tìm cách tiến công ra phía sau các vị trí của Ukraine ở Kupyansk thông qua một đường ống dẫn khí đốt ngầm. Đây là lần thứ ba lực lượng Nga sử dụng chiến thuật này kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 3 năm.

Việc Nga lặp lại chiến thuật này cho thấy Nga đang cải thiện khả năng phổ biến các kinh nghiệm tác chiến giữa nhiều khu vực khác nhau trên tiền tuyến.

Một nguồn tin thân cận với Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (GUR) cho biết hôm 12/9 rằng lực lượng Nga đã đi vào một đường ống dẫn khí từ khu rừng gần Lyman Pershyi ở phía đông bắc Kupyansk, di chuyển trong đường ống khoảng 4 ngày bằng xe scooter và cáng có gắn bánh xe được cải tiến, rồi chui ra gần Radkivka, ngay phía bắc Kupyansk.

Nguồn tin Ukraine cho biết lực lượng Nga sau đó đã tiến về Kupyansk và tuyến đường sắt gần đó.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng Nga đã thực hiện nhiệm vụ này và cho biết binh sĩ Nga đang tập trung ở vùng ngoại ô phía bắc Kupyansk nhưng chưa tiến vào bên trong thành phố.

Chỉ huy một trung đoàn máy bay không người lái của Ukraine hoạt động ở hướng Kupyansk cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công và làm hỏng đường ống, khiến lực lượng Nga không thể tiếp tục tiến qua đó nữa.

Các blogger quân sự Nga tuyên bố không rõ khi nào lực lượng Nga đã thực hiện nhiệm vụ này, một số cho rằng họ có thể đã đi qua đường ống dẫn khí vào đầu tháng 9, tức đoạn video có thể đã được quay cách đây gần 2 tuần.

Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự Kupyansk, ông Andriy Besedin, ngày 13/9 cho biết lực lượng Nga hiện không kiểm soát các vị trí ở Kupyansk nhưng giao tranh vẫn đang diễn ra gần ngoại ô thành phố.

Trước đó, lực lượng Nga từng lợi dụng các đường ống ngầm để tiến ra sau các vị trí phòng thủ của Ukraine ở Avdiivka, tỉnh Donetsk vào tháng 1/2024 và ở Sudzha, tỉnh Kursk vào tháng 3 năm nay.

Các đơn vị thuộc Lữ đoàn Tấn công Độc lập Cựu chiến binh số 60 (Quân đoàn Tấn công Tình nguyện) của Nga được cho là đã tham gia cả 2 nhiệm vụ dùng đường ống dẫn khí ở Avdiivka và Sudzha.

Điều đó cho thấy bộ chỉ huy quân sự Nga đang phổ biến kinh nghiệm và thành công của các nhiệm vụ kiểu này sang các đơn vị và đội hình khác mặc dù Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết họ chưa ghi nhận báo cáo về sự hiện diện của lữ đoàn Nga tại hướng Kupyansk.

ISW lưu ý hồi tháng 1 rằng bộ chỉ huy quân sự Nga dường như ít nhất đang cố gắng cải thiện khả năng phổ biến các bài học kinh nghiệm, vì quân đội Nga đang thể hiện những mô thức tác chiến tương tự trên toàn tiền tuyến.

Ngoài ra, việc sử dụng các đường ống để thâm nhập có thể phản ánh sự sáng tạo và thích ứng chiến thuật tại chỗ của các đơn vị Nga trong bối cảnh năng lực máy bay không người lái của Ukraine ngày càng phổ biến, bởi các đường ống này mang lại cho lực lượng Nga sự che chắn và ngụy trang tự nhiên, giúp họ có thể tiến về phía trước.