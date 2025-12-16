Ukraine ước tính thiệt hại nghiêm trọng sau gần 4 năm chiến sự với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof tại La Hay, ông Zelensky nhận thức được sự sụt giảm ủng hộ từ một số quốc gia châu Âu và nhấn mạnh rằng không có phương án thay thế nào cho quyết định sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ cho Kiev.

Ông Zelensky nói rằng Ukraine mong muốn sử dụng 210 tỷ euro tài sản của Nga bị phong tỏa tại EU để trang trải các nhu cầu tài chính cấp bách.

“Chúng tôi kỳ vọng có thể nhận được 40-45 tỷ euro vào năm 2026, và tiếp tục như vậy, tính trên tổng số 210 tỷ euro”, ông nói.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine muốn dùng các khoản tiền của Nga cho việc tái thiết, nhưng quy mô thiệt hại đã xảy ra lớn đến mức chỉ tiền bị tịch thu thôi là không đủ.

“Tất nhiên, chúng tôi rất muốn sử dụng khoản tiền này để tái thiết… Công bằng là Nga nên trả tiền cho sự tàn phá. Nhưng ngay cả 210 tỷ euro cũng sẽ vẫn không đủ. Mức thiệt hại lớn gấp 3 lần", ông nói. Như vậy, theo ước tính của ông, Ukraine có thể đã thiệt hại tới hơn 600 tỷ euro sau gần 4 năm giao tranh với Nga.

Ông Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết phải dùng tiền của Nga để hỗ trợ cho các khoản chi tiêu cấp bách của Kiev, bao gồm cả mua vũ khí. Ông không phủ nhận rằng Ukraine đang đối mặt với việc giảm trợ giúp từ một số nước.

“Các tài sản bị phong tỏa có thể bù đắp cho sự giảm sút hỗ trợ ở một số nước. Tôi không thấy Ukraine có thể đứng vững mà không có số tiền này. Tôi không thấy chúng ta có thể bù đắp thâm hụt như vậy với các phương án mơ hồ hoặc những lời hứa không rõ ràng", ông nhấn mạnh.

Mặt khác, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Liên minh châu Âu (EU) đưa ra quyết định trong tuần này nhằm cung cấp cho Ukraine một khoản vay bồi thường dựa trên các tài sản bị đóng băng của Nga.

Ông cho biết có ít nhất 5 lý do khiến bước đi này phải được thực hiện ngay lúc này. Cụ thể, ông Sybiha phỏng đoán Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đang “tin rằng châu Âu đang chia rẽ”.

“Ông ấy kỳ vọng sự ủng hộ của châu Âu dành cho Ukraine sẽ dần suy giảm. Ngược lại, bước đi này (cấp khoản vay bằng tiền của Nga) sẽ phá vỡ các tính toán đó và buộc ông ta phải tính toán lại", ông Sybiha nói thêm.

Ngoài ra, nhà ngoại giao Ukraine tin rằng “quyết định này sẽ củng cố chủ quyền, khả năng tự chủ và sự đoàn kết của châu Âu như một lực lượng địa chính trị mạnh mẽ”.

Ông Sybiha cũng nhấn mạnh rằng bước đi này sẽ cho phép châu Âu bảo đảm hỗ trợ dài hạn cho Ukraine, tăng cường khả năng tự lực của Ukraine và nâng cao tinh thần của người dân Ukraine vào thời điểm cần thiết nhất.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng đây là vấn đề công lý và Nga phải bồi thường cho những gì mà chiến sự đã gây ra.

Cuối cùng, ông Sybiha nhấn mạnh rằng quyết định sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga sẽ không cản trở tiến trình hòa bình. Trái lại, nó sẽ củng cố vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán và thúc đẩy tiến trình hòa bình bằng cách gia tăng sức ép lên Nga và thay đổi các tính toán của Moscow.

Nga nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp trả đũa cứng rắn nếu châu Âu dùng tiền của nước này để cấp khoản vay bồi thường cho Ukraine, thậm chí theo đuổi kiện tụng nửa thế kỷ.