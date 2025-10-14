Ukraine tung thêm vũ khí đối phó hỏa lực dồn dập của Nga

Chiếc trực thăng Ukraine được mệnh danh là "thợ săn Shahed" (Ảnh: Euromaidan Press).

Để đối phó với các đợt tấn công bằng UAV của Nga diễn ra hàng đêm, Ukraine sẽ triển khai thêm các nhóm trực thăng nhằm tăng cường năng lực phòng không hiện có, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo sau cuộc họp của Bộ Tham mưu Tổng Tư lệnh Tối cao.

Tần suất và cường độ các cuộc không kích của Nga ngày càng dồn dập với hàng trăm UAV và tên lửa trong mỗi đợt tập kích đơn lẻ.

Trong những tuần gần đây, các đợt không kích bằng UAV mang thuốc nổ của Nga tập trung vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trước mùa lạnh. Để đối phó các mối đe dọa này, Ukraine đã triển khai trực thăng cùng các hệ thống phòng không khác, ứng phó với những đợt UAV dồn dập.

Ông Zelensky cho biết vai trò của không quân thuộc lục quân trong việc đối phó UAV Nga sẽ được mở rộng thông qua việc thành lập các nhóm trực thăng mới. Các nhóm này sẽ có nhiệm vụ phát hiện, đánh chặn UAV đối phương, cũng như bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trên toàn quốc.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Ukraine đang hợp tác với các đối tác nước ngoài để mua các loại trực thăng và máy bay mới nhằm nâng cao hệ thống phòng không.

Bên cạnh việc mở rộng không quân lục quân, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine tiếp tục hợp tác với các nhà sản xuất UAV đánh chặn.

“Có các báo cáo về hợp tác với các công ty sản xuất UAV đánh chặn, cần đạt công suất sản xuất tối đa”, ông Zelensky viết.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News, ông Zelenskyy cho biết các UAV đánh chặn do Ukraine sản xuất hiện đang hạ khoảng 68% số UAV Nga.

Những vấn đề khác được thảo luận trong cuộc họp ngày 13/10 bao gồm việc khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại, đặc biệt tại các tỉnh tiền tuyến và những khu vực gần biên giới Nga.

Ông Zelensky cũng nhắc đến cuộc họp sắp tới theo định dạng Ramstein, nơi Ukraine sẽ trình bày các nhu cầu trọng yếu về phòng không. Công việc vẫn đang tiếp tục trong khuôn khổ các chương trình quốc tế PURL và SAFE do phương Tây vận hành, với lời kêu gọi tăng cường sự tham gia của châu Âu vào các sáng kiến quốc phòng của Kiev.

Việc Ukraine phải huy động thêm trực thăng phản ánh thách thức lớn mà họ phải đối mặt trước cường độ hỏa lực ngày càng lớn của Nga. Số lượng tên lửa đánh chặn mà Ukraine sở hữu ngày càng cạn kiệt và họ phải sử dụng một cách chọn lọc để tiết kiệm.

Việc sản xuất UAV đánh chặn được tăng cường nhưng Ukraine thiếu ngân sách để mở rộng dây chuyền sản xuất và hiện tại chưa đáp ứng được số lượng cần thiết để hạ hỏa lực Nga.

Thêm vào đó, thời tiết nhiều mưa và sương mù gây cản trở nghiêm trọng tầm nhìn của các đội phòng không mặt đất, vốn sử dụng súng máy để ngắm bắn UAV.

Nga cũng không ngừng cải tiến UAV bay cao, nhanh hơn để né tránh phòng không đối thủ. Vì vậy, việc dùng trực thăng và máy bay vận tải rồi bắn hạ trên không các UAV được xem là giải pháp có giá thành rẻ và hiệu quả trong bối cảnh hiện tại.