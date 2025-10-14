Mối đe dọa bất ngờ khiến phòng không Ukraine chật vật trước hỏa lực Nga

Một khu vực ở Ukraine bị trúng hỏa lực (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây cho biết rằng hiệu quả phòng không của Ukraine đã giảm 20–30% do thời tiết u ám. Hậu quả là ngày càng nhiều UAV Nga lọt qua lưới phòng không của phía Kiev trong thời gian qua.

Trên thực địa, các thành viên của nhóm phòng không cơ động Ukraine cũng thừa nhận rằng thời tiết xấu là một thách thức lớn.

Nhiều đơn vị vẫn sử dụng các thiết bị phòng không thô sơ, chẳng hạn như súng máy Browning gắn trên xe bán tải, nên phải nhìn thấy mục tiêu thì mới có thể bắn hạ hiệu quả.

“Một ống ngắm trong mưa hoặc tuyết chỉ nhìn được khoảng 100-200m”, Oleksiy, người điều phối các nhóm phòng không cơ động tại tỉnh Kiev, cho hay.

“Bình thường, tầm quan sát của chúng tôi là khoảng 2.000m. Vì vậy, thời tiết có thể ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả tác chiến", ông thừa nhận.

Các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa như S-300 của Liên Xô và pháo phòng không tự hành Gepard của Đức cũng được Ukraine sử dụng rộng rãi, nhưng nước này đang phải tiết kiệm đạn dược, vốn đã khan hiếm và đang cạn dần. Tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất cũng rơi vào cảnh tương tự, khi tên lửa bổ sung đang bị tồn đọng đơn hàng.

Ngoài ra, Ukraine còn phát triển nhiều giải pháp trong nước, như các UAV đánh chặn thế hệ mới. Nổi bật trong số này là “Sting”, một UAV điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV) được thiết kế để đuổi theo và hạ UAV Shahed.

Theo Financial Times, tính đến đầu tháng 10, Sting đã bắn hạ khoảng 600 UAV Shahed và các biến thể do Nga sản xuất.

“Nếu không nhìn thấy gì, thì không thể bắn hạ được gì. Tất cả UAV đều có camera quang học để điều khiển trực quan, dù là UAV mặt đất hay trên không", Vyacheslav, đồng sáng lập hãng UAV Wild Hornets, nói.

“Đáng tiếc là Shahed bay được trong mọi điều kiện thời tiết", ông Oleksiy cho biết,

Vấn đề tác động tới camera nhiệt, vốn là một thế mạnh của ngành UAV Ukraine, thiết bị được dùng cho các phi vụ ném bom ban đêm vào vị trí Nga.

“Thời tiết xấu, mây thấp, mưa, tuyết và sương mù, cản trở việc phát hiện mục tiêu bằng hình ảnh, ngay cả khi dùng camera nhiệt”, chuyên gia hàng không Ukraine Anatolii Khrapchynskyi nói với Kyiv Independent.

“Đó là lý do tôi luôn nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai hệ thống radar tầm thấp chất lượng cao", ông nhận định.

Oleksiy đồng ý rằng phủ sóng radar là giải pháp tốt nhất, nhưng bài toán kinh tế lại là trở ngại chính. Ông ước tính, một hệ thống radar RADA ieMHR của Israel có giá khoảng 1 triệu USD, trong khi các mẫu tương tự do Ukraine chế tạo cũng phải tốn khoảng 120.000 USD.

Có nhiều biến thể UAV Shahed, một số được trang bị hệ thống dẫn đường quang học riêng, nhưng đa phần bay theo tọa độ định sẵn.

Ông Vyacheslav cho rằng tăng cường tên lửa đất đối không là giải pháp tốt nhất cho tình hình hiện nay, nhưng chúng lại đắt đỏ hơn nhiều so với đạn dược cho súng máy.

Vì vậy, Ukraine sẽ phải tìm cách để tiếp tục đối phó Nga trong bối cảnh thời tiết đang không ủng hộ như hiện tại mà chưa có một phương án nào tốt hơn.