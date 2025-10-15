Binh sĩ Ukraine bên cạnh một chiếc xe thiết giáp (Ảnh minh họa: Reuters).

Tổng thống Trump sẽ thảo luận với ông Zelensky về Tomahawk

Ukrainska Pravda đưa tin, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thảo luận về vũ khí, bao gồm cả tên lửa Tomahawk, tại cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 17/10.

Ông Trump nói: "Tôi rất thất vọng, vì tôi đã có mối quan hệ rất tốt với Vladimir (Tổng thống Nga Putin). Có lẽ tôi vẫn vậy. Tôi không biết tại sao ông ấy lại tiếp tục cuộc chiến này...".

Tổng thống Donald Trump cho biết ông nắm rõ điều nhà lãnh đạo Zelensky sẽ nói tại cuộc họp, rằng ông ấy cần vũ khí.

Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố: "Ông ấy muốn có Tomahawk. Ai cũng muốn có Tomahawk. Và chúng tôi có rất nhiều Tomahawk...".

DeepState: Nga chiếm 3 khu định cư ở vùng Donetsk

Rạng sáng 15/10, dự án phân tích DeepState xác nhận về việc quân đội Nga chiếm 3 khu định cư ở vùng Donetsk: Perestroika, Komar và Myrne, nằm ở hướng Novopavlovskoye.

Báo cáo có đoạn: "Đối phương đã chiếm Perestroika, Komar và Mirny, đồng thời tiến quân gần Ivanovka và Voskresenka".

Tối 14/10, DeepState báo cáo rằng "đối phương đã chiếm được các vị trí ở khu vực Mirny, Perestroika và Komar".

Anh gửi hơn 85.000 UAV tới Ukraine trong 6 tháng đầu năm

Chính phủ Anh thông báo đã chuyển giao hơn 85.000 UAV quân sự cho Ukraine trong 6 tháng đầu năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey lưu ý rằng Vương quốc Anh đã đầu tư 600 triệu bảng (khoảng 800 triệu USD) trong năm nay để đẩy nhanh việc chuyển giao UAV cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Những UAV này bao gồm "hàng chục nghìn máy bay không người lái FPV", mà ông cho rằng "rất quan trọng để hỗ trợ tiền tuyến của Ukraine".

Nga và Ukraine chuẩn bị cho giai đoạn leo thang mới

Kênh Military Summary đưa tin, Nga đã thông qua luật đơn giản hóa quy trình huy động lực lượng dự bị. Hơn nữa, luật mới quy định rằng lực lượng này có thể được sử dụng để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào bên ngoài biên giới Nga.

Ukraine đã thông qua một luật tương tự vài ngày trước đó. Dường như cả Nga và Ukraine đang chuẩn bị cho một giai đoạn đối đầu mới vượt ra ngoài khu vực quen thuộc của "Chiến dịch quân sự đặc biệt".

Sau các cuộc phản công của quân đội Ukraine (AFU) theo hướng Dobropolye, lực lượng Moscow đã giành lại những vị trí vừa bị mất. Các đoạn video định vị địa lý cũng xác nhận sự hiện diện của quân đội Nga (RFAF) ở phía đông Shakhove.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ở phía đông Mirnograd, RFAF hiện đã hoàn toàn chiếm được làng Balahn. Tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn đối với Ukraine, khi các báo cáo từ Pokrovsk cũng đang liên tục cập nhật về những bước tiến tiếp theo của lực lượng Moscow ở phía tây thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 14/10. Lực lượng Moscow đang khép chặt vòng vây, tiến đến các vị trí nằm sâu trong nội đô, đẩy đối phương vào thế vô cùng khó khăn (Ảnh: Kimitary Summary).

"Nhờ các hoạt động tấn công tích cực, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Trung tâm đã kiểm soát khu định cư Balagan thuộc Donetsk và tiếp tục tiến công vào khu vực phía đông của khu định cư Dymytrov (Mirnograd)", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga viết.

Như vậy, quân đội Nga đã thu hẹp đáng kể vòng vây, siết chặt lực lượng Kiev trong thành phố, kênh RVvoenkor nhận định.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Mirnograd ngày 14/10. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo những mũi tên màu cam và các khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin cho biết, sau khi giành được khu định cư Moskovskoe hôm 13/10, chỉ trong vòng một ngày tiếp theo, lực lượng Moscow đã kiểm soát Balagan ở Mirnograd. Xét theo tốc độ tiến công của RFAF, quân đội Ukraine ở tiền tuyến đã chùn bước và đang rút lui vào khu vực đô thị.

Cùng lúc đó, về phía bắc, việc bao vây khu định cư kiểu đô thị Rodinskoe đang được RFAF hoàn tất, và sau khi chiếm được khu vực này, thành phố Pokrovsk sẽ bị cắt đứt khỏi cụm quân AFU đóng ở phía bắc.

Ở khu vực phía tây nam, từ tuyến Kotlino, dọc theo tuyến đường sắt, các nhóm xung kích của Nga đang tiến về vùng ngoại ô phía tây Pokrovsk và xâm nhập khu vực phòng thủ của lực lượng Kiev tại Novoaleksandrovka - Grishino. RFAF đang siết chặt các đơn vị Ukraine tại các khu vực này, và nếu thành công, họ sẽ hình thành một vòng vây thành phố từ phía tây, chặn đường tiếp tế dọc theo đường cao tốc M-30.

Đây rõ ràng là ​​một chiến dịch quân sự được Bộ chỉ huy Moscow lên kế hoạch kỹ lưỡng và thực hiện khéo léo nhằm phá hủy một cứ điểm lớn và kiên cố của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 14/10. Lực lượng Moscow liên tiếp đánh bại đối phương, giành quyền kiểm soát thêm nhiều ngôi làng mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

Nga đang hình thành "gọng kìm" lớn chưa từng có

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang dần phá hủy các cụm cứ điểm phòng thủ của đối phương để tiếp cận biên giới phía bắc Donetsk. Tình hình chiến trường bất lợi và tinh thần chiến đấu suy giảm khiến hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn binh sĩ Ukraine đào ngũ đang rời khỏi đơn vị và các chỉ huy của họ gần như bất lực.

Lực lượng Moscow đã vượt sông Netrius gần Novoselovka. Việc chiếm được thị trấn nhỏ này sẽ đưa quân đội Nga cách biên giới hành chính của vùng Donetsk khoảng 10-12km. Nhưng bức tranh trở nên thú vị hơn nhiều khi xem xét những gì đang diễn ra ở phía nam.

Việc quân đội Nga đánh bại các nỗ lực phản công của Ukraine và tiến tới xóa sổ những cứ điểm cuối cùng tại khu vực Shakhovo, Zolotoy Kolodez và Dobropolye, đồng thời RFAF bắt đầu tiến quân về phía tây bắc, đánh dấu sự khởi đầu của đội hình "gọng kìm" lớn nhất mà lực lượng Moscow từng hình thành trong toàn Quân khu phía Bắc. Trung tâm của đội hình này sẽ là Sloviansk, Kramatorsk và Druzhkovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phòng tuyến cuối cùng của Kiev ở Donetsk. Trong đó, vùng màu xanh thể hiện chuỗi các thành phố lớn Konstantonovka, Sloviansk và Kramatorsk, nơi Moscow cần giành được để kiểm soát hoàn toàn Donetsk (Ảnh: Marat Khairullin).

"Nếu giành được chỗ đứng tại Novoselovka, đảm bảo tiếp tế cho các nhóm tiền phương và yểm trợ hoạt động của họ bằng tác chiến điện tử, lực lượng Moscow có thể giành được chỗ đứng vững chắc cho các hoạt động tiếp theo về phía Izyum và về phía nam, hướng tới Liman, hoàn tất vòng vây của mình", nhà phân tích quân sự Alexei Sukonkin nói với Readovka.

Lực lượng Kiev đã học được cách nhanh chóng thiết lập hệ thống phòng thủ, và địa hình gần Novoselivka đã trở thành một lợi thế bổ sung, vì nơi đây có một loạt các hồ chứa nước.

Chuyên gia Sukonkin coi việc quân đội Nga bao vây khu vực Donbass còn lại do Kiev kiểm soát là một thực tế khách quan, một sự kiện đang diễn ra ngay lúc này.

Ví dụ, để bao vây Sloviansk, họ sẽ phải vượt qua một con sông khó khăn hơn - sông Seversky Donets, nhà phân tích giải thích. "Họ sẽ tấn công ở đâu và bằng cách nào, thời gian sẽ trả lời", Alexey Sukonkin kết luận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 14/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Kiev nỗ lực chống đỡ theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Ukraine rút lui khỏi trung tâm Kupyansk, hết cơ hội giữ thành phố

Trang tin quân sự Anna News đưa tin, quân đội Nga đang tích cực đột phá trên nhiều khu vực ở vùng Kharkov, tấn công Kupyansk và tiến về Borova, trong đó, hướng chính là Kupyansk.

Các đơn vị Kiev còn lại ở trung tâm Kupyansk đã tháo chạy về ngoại ô thành phố. Ngoài ra, quân đội Ukraine đã mất một số vị trí trên phố Oleksandra Tsuryupy với các tòa nhà cao tầng, do sự rút lui này, họ mất khả năng phòng thủ ở ngoại ô phía tây nam.

Có thể nói rằng AFU không còn cơ hội giữ Kupyansk. Nếu không rút lui khỏi khu vực tả ngạn thành phố, họ có thể bị bao vây hoàn toàn.

Không chỉ ở Kupyansk, quân đội Nga cũng đang tiến quân gần Borova.

Vài ngày trước, RFAF đã tiếp tục cuộc tấn công tại đây, đẩy lùi đối phương khỏi phần lớn khu định cư Zahryzove và có lẽ họ đã vượt sông Oskil gần làng Senkove.

Nếu lực lượng Moscow giành được quyền kiểm soát bờ phải ở khu vực Borova và từ Senkove lân cận đến Synyky, quân đội Ukraine có nguy cơ mất thêm một đầu cầu nguy hiểm trên "bờ sông" của mình.

Từ đó, quân đội Nga sẽ có thể tiến về phía bắc, bao vây AFU ở khu vực Kupyansk-Uzlovyi, và về phía nam, gây khó khăn cho việc tiếp tế của đối phương ở khu vực Borova thuộc tỉnh Kharkov.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 14/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev trong trung tâm thành phố (Ảnh: Anna News).

Nga tiếp tục tiến về Konstantinovka

Theo kênh Nhật ký Lính dù, UAV Nga tại khu vực Kleban-Byk đang liên tục trinh sát các chiến hào và công sự của lực lượng Kiev, cũng như xác định vị trí của đối phương ở phía bắc hồ chứa để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo.

Pháo binh và không quân - vũ trụ Nga đang hỗ trợ đắc lực cho bộ binh, phá hủy các trận địa hỏa lực và boongke.

Quân đội Nga đang tiến về phía nam Konstantinovka. Từ phía đông, các đơn vị Moscow tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ và củng cố vị trí giữa Belaya Gora và Plescheevo.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 14/10. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu đỏ, đang phát triển tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: UARU).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 154 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 14/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Tổng cộng đã xảy ra 154 cuộc giao tranh. Hôm nay, Moscow phóng 1 tên lửa, tiến hành 62 cuộc không kích, thả 129 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ triển khai 3.535 UAV cảm tử và thực hiện 2.929 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Orekhov và Dnieper. RFAF không thực hiện bất kỳ hành động tấn công nào theo hướng Gulyai-Polye.