Tổng thống Mỹ ký thỏa thuận ngừng bắn Gaza, tuyên bố ngăn chặn Thế chiến 3

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh về chấm dứt xung đột Gaza ở Ai Cập ngày 13/10 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu sau khi ký thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng chấm dứt xung đột ở Dải Gaza tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập hôm 13/10, Tổng thống Donald Trump cho biết ông từng nghe nói trong nhiều năm rằng "đây là thỏa thuận lớn nhất" mà "sẽ không bao giờ xảy ra".

"Đây là thỏa thuận lớn nhất, phức tạp nhất, và cũng là nơi có thể dẫn đến những vấn đề to lớn, giống như Thế chiến 3. Họ luôn nói rằng Thế chiến 3 sẽ bắt đầu ở Trung Đông, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi không muốn nó bắt đầu ở bất cứ đâu, nhưng nó sẽ không xảy ra", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump đã có chuyến thăm ngắn tới Israel, nơi ông có bài phát biểu tại quốc hội, trước khi bay tới Ai Cập để tham dự hội nghị thượng đỉnh Gaza. Tại Ai Cập, ông chủ Nhà Trắng cùng các nhà lãnh đạo Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký tuyên bố với tư cách là những nước bảo lãnh cho thỏa thuận Gaza.

"Đây là một ngày trọng đại cho thế giới, một ngày trọng đại cho Trung Đông", ông Trump phát biểu khi hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới cùng nhau bàn bạc tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh.

"Văn bản này sẽ nêu rõ các quy tắc, quy định và nhiều điều khác nữa", ông Trump phát biểu trước khi đặt bút ký, đồng thời nhắc lại 2 lần rằng "thỏa thuận sẽ có hiệu lực".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau lễ ký kết chính thức giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza giữa Israel và Hamas (Ảnh: Reuters).

Là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, Hamas đã trả tự do cho 20 con tin cuối cùng còn sống bị lực lượng này giam giữ sau hai năm tại Gaza.

Đổi lại, Israel đã thả 1.968 tù nhân, chủ yếu là người Palestine, đang bị giam giữ trong các nhà tù của nước này.

Tổng thống Trump đã ca ngợi thỏa thuận mới được ký kết giữa Israel và Hamas là một bước đột phá lịch sử.

"Với thỏa thuận lịch sử mà chúng ta vừa ký kết, những lời cầu nguyện của hàng triệu người cuối cùng đã được đáp lại. Các con tin đã được trả tự do và những công việc tiếp theo liên quan đến những thi thể vẫn đang được tiếp tục”, ông Trump cho biết thêm.

Theo Tổng thống Trump, ưu tiên hiện nay là khôi phục cuộc sống ở Dải Gaza.

“Chúng ta sẽ có rất nhiều tiền đổ vào Gaza và rất nhiều công cuộc tái thiết và xây dựng", ông Trump nói, đồng thời cho biết nhiều quốc gia "giàu có, hùng mạnh" đã lên tiếng và nói rằng "họ muốn giúp đỡ tái thiết Gaza".

Ông Trump cũng đề cập đến điều kiện tiên quyết rằng "việc tái thiết Gaza đòi hỏi phải phi quân sự hóa và lực lượng cảnh sát dân sự mới phải đảm bảo an toàn cho người dân ở Gaza".

Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến việc thành lập Hội đồng Giám sát Hòa bình, một phần trong kế hoạch ngừng bắn của ông. Kế hoạch này kêu gọi thành lập một chính phủ chuyển tiếp tạm thời tại Gaza và được giám sát bởi "một cơ quan chuyển tiếp quốc tế mới" có tên là Hội đồng Hòa bình.

Lệnh ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực vào sáng 10/10 sau khi Israel và Hamas đồng ý với giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Trump. Các giai đoạn tiếp theo vẫn đang được đàm phán.

Tổng thống Trump ngày 12/10 tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza đã chấm dứt và Trung Đông đang chuẩn bị “bình thường hóa”.

Cuộc xung đột ở Dải Gaza khởi phát từ cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng tại Israel và 251 người bị bắt làm con tin. Kể từ đó, các đợt không kích và tấn công trên bộ của Israel đã khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng.