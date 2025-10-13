Bức ảnh thể hiện chiến thuật "đánh úp" Ukraine bằng tên lửa Kinzhal

Một chiếc MiG-31K/L của Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga, được trang bị tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, đang được tiếp nhiên liệu trên không tại một địa điểm phía trên lãnh thổ Nga (Ảnh: X/OSINTWarfare)

Blog quân sự nguồn mở Warfare cuối tuần qua đã đăng trên mạng X một bức ảnh được cho là cho thấy một tiêm kích - ném bom MiG-31K/L của Nga mang theo một tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, đang được bơm nhiên liệu trên không bởi một máy bay tiếp dầu Il-78.

Cả 2 máy bay được cho là đang hoạt động trên không phận Nga. Tên lửa Kinzhal đã nhiều lần được Moscow sử dụng để tập kích các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine trong thời gian qua.

Các nhà bình luận quân sự nhận định đây là sự thay đổi chiến thuật, cho phép máy bay chiến đấu này phóng tên lửa từ sâu trong lãnh thổ Nga, vượt ngoài tầm cảnh báo sớm và giám sát trên không của Ukraine, từ đó rút ngắn thời gian để phía Ukraine kịp ẩn nấp hoặc triển khai hệ thống phòng không.

Cách tập kích kiểu "đánh úp" này thường khiến cho Ukraine bất ngờ, không thể phòng bị từ trước, trong khi tốc độ của Kinzhal rất nhanh, chỉ vài phút là bay tới mục tiêu.

Việc tiếp nhiên liệu trên không giúp tăng tầm hoạt động và thời gian bay của MiG-31, cho phép nó lượn trên không chờ lâu hơn trước khi khai hỏa.

Điều này cũng có thể lý giải nhận định mà các quan chức phương Tây chia sẻ với Financial Times hồi đầu tháng 10 rằng khả năng đánh chặn các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga ngày càng gây khó khăn hơn cho Ukraine. Điều đó cho thấy thời gian cảnh báo bị rút ngắn cùng khả năng thay đổi quỹ đạo giữa chừng của tên lửa Kinzhal/Iskander đã làm giảm tỷ lệ đánh chặn.

Các hệ thống phòng không MIM-104 Patriot do Mỹ cung cấp cho Ukraine hiện chỉ đạt tỷ lệ đánh chặn khoảng 6%, so với mức cao nhất trước đây là 80%.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, nước này đã tân trang và hiện đại hóa phần lớn trong số khoảng 150 chiếc MiG-31 còn hoạt động, từ lô sản xuất ban đầu khoảng 500 chiếc được biên chế từ năm 1994. Biến thể MiG-31K được phát triển từ mẫu MiG-31B “chuẩn” ban đầu, chuyên để mang và phóng tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal.

Những thay đổi bao gồm cải tiến cấu trúc bên trong để tăng dung lượng nhiên liệu nhằm mang theo tên lửa nặng, cùng việc bổ sung hệ thống điều khiển và dẫn đường cho tên lửa, cho phép phi công nhập tọa độ mục tiêu được mã hóa ngay trong buồng lái khi đang bay.

Biến thể MiG-31L, được giới thiệu tại triển lãm Army-21 của Nga, là phiên bản nâng cấp sâu hơn, được cho là tích hợp hệ thống tự động xác định phương thức, độ cao và vận tốc tối ưu để phóng tên lửa. Có tin đồn rằng MiG-31L còn có khả năng phóng hỏa lực và tập kích vệ tinh quỹ đạo thấp.

Mặt khác, Moscow tập trung chuyển đổi máy bay vận tải Ilyushin Il-76 để vừa có thể chở hàng vừa làm nhiệm vụ tiếp nhiên liệu, bằng cách gắn 3 khoang tiếp nhiên liệu, 1 dưới thân và 2 dưới cánh.

Các máy bay tiếp dầu này được ưu tiên phục vụ cho lực lượng không quân chiến lược của Nga, bao gồm máy bay ném bom Tupolev Tu-22M3, Tu-95MS và Tu-160. Hiện nay, nhiều khả năng các phi đội MiG-31K/L cũng đã được ưu tiên sử dụng năng lực tiếp dầu do Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Nga điều phối.