Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột Ukraine bằng biện pháp hòa bình

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

"Nga sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình. Nga hiện vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt vì không còn lựa chọn thay thế nào khác", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 14/10.

Ông Peskov khẳng định: “Dù bằng cách này hay cách khác, Nga sẽ bảo vệ lợi ích của mình và đạt được các mục tiêu đã đề ra”.

Điện Kremlin cũng hoan nghênh mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump tập trung thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, sau khi ông đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza. Nga bày tỏ hy vọng Washington có thể gây ảnh hưởng để Kiev hướng tới đàm phán.

Một ngày trước đó, phát biểu trước quốc hội Israel, Tổng thống Trump cho biết ông muốn đạt được thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân, nhưng trước hết sẽ tập trung vào việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

“Trước hết, chúng ta phải giải quyết vấn đề Nga - Ukraine. Chúng ta phải hoàn tất việc đó đã. Nếu không phiền, Steve, hãy tập trung vào Nga trước”, ông Trump nói, đề cập tới Steve Witkoff, đặc phái viên của ông từng nhiều lần đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov khẳng định Nga vẫn mở cửa cho đối thoại hòa bình. “Chúng tôi hoan nghênh ý định này và ghi nhận thiện chí chính trị nhằm thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình”, ông Peskov nói khi được hỏi về phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ.

Ông cho biết Moscow đã quen biết ông Witkoff và đánh giá cao hiệu quả làm việc của ông tại Trung Đông, đồng thời hy vọng “tài năng của ông sẽ tiếp tục đóng góp cho tiến trình đang được xúc tiến liên quan đến Ukraine”.

“Phía Nga vẫn sẵn sàng cho đối thoại hòa bình và hy vọng ảnh hưởng của Mỹ, cùng kỹ năng ngoại giao của các đặc phái viên của Tổng thống Trump, sẽ khuyến khích Ukraine chủ động và sẵn sàng hơn trong tiến trình hòa bình”, ông Peskov nhấn mạnh thêm.

Ông cho biết đối thoại giữa Moscow và Washington về vấn đề Ukraine đang bị đình trệ, trong khi Tổng thống Trump từng đề cập khả năng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, điều mà Nga coi là một sự leo thang nguy hiểm.

Nga nhiều lần nhấn mạnh mong muốn giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine thông qua biện pháp chính trị và ngoại giao hòa bình, đảm bảo an ninh bình đẳng và không thể chia cắt cho tất cả các quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, theo phía Nga, Ukraine, với sự hậu thuẫn tích cực của phương Tây, vẫn trì hoãn đàm phán và không thực hiện đề xuất thành lập các nhóm công tác để xem xét những khía cạnh tiềm năng của một thỏa thuận.

Ngược lại, Kiev cáo buộc Moscow không thực sự nghiêm túc và đưa ra các điều kiện không khác nào yêu cầu đầu hàng.