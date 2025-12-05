Ukraine tung chiến thuật khắc chế "vũ khí mùa đông" của Nga

Hình ảnh mà Ukraine mô tả là thiết giáp Nga bị ngăn chặn (Ảnh: EP).

Nga đang tăng cường nỗ lực đóng kín "miệng túi" quanh Myrnohrad. Lực lượng Ukraine đang chiến đấu quyết liệt để giữ một hành lang rút quân hẹp cho các binh sĩ vẫn đang phòng thủ thị trấn khai mỏ cũ với dân số trước chiến sự là 46.000 người.

Với việc Nga tuyên bố đã kiểm soát khu vực Pokrovsk ở lân cận, Myrnohrad hiện là một trong các điểm giao tranh trọng yếu nhất ở miền Đông Ukraine.

Nếu Nga giành được Myrnohrad, họ sẽ loại bỏ được một trong những trở ngại đô thị lớn cuối cùng giữa Moscow và hai thành phố Kramatorsk và Sloviansk, các thành phố lớn nhất mà Ukraine còn kiểm soát ở tỉnh Donetsk.

Khoảng 150.000 binh sĩ Nga thuộc Cụm Quân Trung tâm đang tiến công không ngừng vào khoảng 30.000 quân Ukraine thuộc quân đoàn Azov số 1 và quân đoàn Phản ứng nhanh số 7.

Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 40 của Nga đã mở cuộc tấn công bằng xe tăng “mai rùa” bọc giáp tăng cường và nhiều phương tiện khác vào đầu tuần này, tận dụng "vũ khí mùa đông".

Nga kỳ vọng lớp sương mù dày đặc sẽ che khuất đợt tấn công cơ giới khỏi hoạt động trinh sát và hỏa lực tấn công từ trên cao. Thời tiết mùa đông đang hỗ trợ các mũi tiến công của Nga, sương mù buổi sáng và mặt đất đóng băng giúp thiết giáp cơ động tốt hơn, trong khi UAV trinh sát của Ukraine gặp khó khăn khi theo dõi hoạt động của đối phương.

Tuy nhiên, trong mũi tiến công này, Ukraine đã tìm ra cách để phát hiện ra Nga và ngăn được Moscow cơ động sâu hơn. Ukraine tuyên bố đã chặn được loạt xe tăng và xe bọc thép của Nga quanh làng Razine.

Điểm nóng quanh mặt trận Donetsk (Ảnh: Deepstate).

Vậy Ukraine đã tìm cách thích nghi thế nào khi Nga đang tận dụng "vũ khí mùa đông"?

Thứ nhất, Ukraine triển khai robot mặt đất làm trinh sát. Có hơn 70 mẫu robot mặt đất đang được thử nghiệm để phục kích, phát hiện phương tiện Nga và gửi tọa độ cho UAV.

Ngoài ra, Ukraine được cho triển khai hệ thống tình báo tín hiệu nhằm nghe lén liên lạc vô tuyến của Nga để xác định vị trí qua phát xạ.

Một cải tiến nữa là dùng UAV tích hợp AI để phát hiện mục tiêu trong sương tốt hơn con người.

Cho tới nay, Ukraine vẫn đang bám trụ được ở Myrnohrad dù đội UAV FPV của Kiev đã bị "khóa cánh" do thời tiết sương mù bất lợi.

Một phi công UAV Ukraine cho rằng các đợt tấn công cơ giới của Nga sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới: “Không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ dừng lại".

Điều đó sẽ gia tăng thách thức cho Ukraine khi thời tiết vẫn đang bất lợi và tiềm lực quân sự của họ chỉ bằng 1/5 đối thủ.

Nhiều khả năng quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine sẽ buộc phải rút quân khỏi Myrnohrad và thu ngắn tuyến phòng thủ về hướng làng Dobropillia.

Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine nhận định: “Việc rút một phần lực lượng phòng thủ Ukraine khỏi Myrnohrad về khu vực Dobropillia có thể tác động đến cục diện chung".

Về ngắn hạn, tuyến phòng thủ sẽ mạnh hơn vì quân Ukraine không còn phải giữ một vị trí khó trụ. Về dài hạn, các xe tăng Nga đang tìm cách vây bọc Myrnohrad có thể chuyển hướng tiến về Kramatorsk, thành phố lớn nhất do Ukraine còn kiểm soát tại Donetsk và là điểm then chốt của vành đai phòng thủ Donbass.