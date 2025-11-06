Binh sĩ Ukraine tuần tra qua một tòa nhà đổ nát (Ảnh minh họa: Reuters).

Pokrovsk: Tâm điểm của chiến trường Nga - Ukraine

Lực lượng Ukraine đồn trú tại thành phố Pokrovsk đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Diễn biến tình hình giống như một bộ phim chiến tranh căng thẳng và hồi hộp, với từng khoảnh khắc đều cuốn hút.

Khoảng 5 tháng trước, một số chuyên gia dự đoán rằng cuộc tấn công của quân đội Nga (RFAF) vào Pokrovsk sẽ đánh dấu sự khởi đầu của trận chiến cuối cùng tại thành phố mỏ Donbass. Giờ đây, dự đoán này dường như đang trở thành sự thật.

Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đã phát động một cuộc tấn công với nhiều mũi nhọn, bao vây cả cụm đô thị lớn gồm 2 thành phố song sinh Pokrovsk và Mirnograd.

Tình hình này tất yếu gợi lại ký ức về những chiến thắng trước đây của quân đội Nga tại Ugledar, Kurakhove, Selidovo và Velyka Novosyolka. Pokrovsk đang đi theo quỹ đạo của những trận đánh đó, khi lực lượng Kiev đứng bên bờ vực sụp đổ.

Tuy nhiên, truyền thông Ukraine đã cố gắng giảm nhẹ tình hình nghiêm trọng, tuyên bố rằng chỉ có 250 lính biệt kích Nga tiến vào trung tâm Pokrovsk và tuyên bố "rắn như đinh đóng cột" rằng AFU sẽ đánh bật họ. Nhưng liệu điều này có thực sự đúng?

Các bản đồ chiến trường do cả Nga và Ukraine công bố cho thấy sự thật phức tạp hơn nhiều. Chỉ riêng tại khu vực nhà ga Pokrovsk, quân số RFAF đã vượt xa một đại đội (khoảng hơn 100 người). Giờ đây, những video đang lan truyền rộng rãi cho thấy gần như toàn bộ thành phố đã nằm trong tay Nga, những tuyên bố của truyền thông Ukraine chỉ như động thái tự an ủi mà thôi.

Pokrovsk khá rộng và là một trong những thành phố lớn cuối cùng ở phía tây Donetsk. Tầm quan trọng chiến lược của nó không có gì phải bàn cãi, và sự tập trung của quân đội Ukraine (AFU) vào đây vượt xa những gì mà một số cơ quan truyền thông Ukraine đã hạ thấp.

Nga hiệp đồng quân binh chủng, phong tỏa hoàn toàn "pháo đài"

Chiến dịch bao vây Pokrovsk của Cụm tác chiến Trung tâm RFAF diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Đơn vị Robicon tinh nhuệ của Bộ Quốc phòng Nga đã sử dụng UAV để phong tỏa hoàn toàn khu vực phía tây "vạc dầu".

Những chiếc UAV này, như những con mắt tinh tường, tỉ mỉ tìm kiếm binh sĩ Ukraine phòng thủ dọc theo các con phố và ngôi nhà, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Máy bay tiêm kích - bom Su-34 luôn túc trực 24/24h, sẵn sàng ném bom vào các vị trí trọng yếu mà không do dự, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương. Các hệ thống phòng không tiến lên phía trước, cung cấp sự bảo vệ vững chắc trên không cho chiến dịch tiến công mặt đất của Nga

Pháo binh và pháo phản lực cũng tung ra toàn bộ hỏa lực, liên tục bắn phá các vị trí, khiến binh sĩ Ukraine không còn chỗ ẩn náu.

Trước sức tấn công mạnh mẽ của RFAF, các đơn vị quân đội Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk sử dụng hệ thống Starlink để kết nối Internet và xác nhận trên mạng xã hội rằng, tình thế vô cùng nguy cấp, giờ đây họ chỉ còn 3 lựa chọn: bỏ vị trí để tháo chạy, chiến đấu đến cùng, hoặc đầu hàng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 5/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ, siết chặt vòng vây. Lực lượng Kiev phản công trên những mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Vì sao đặc nhiệm Ukraine tham gia giải cứu?

Vào thời điểm then chốt này, việc Trung tướng Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GRU) triển khai lực lượng đặc nhiệm, đổ bộ vào Pokrovsk đã gây ra nhiều đồn đoán.

Một số chuyên gia cho rằng, việc AFU đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi Pokrovsk được ví như nhiệm vụ bất khả thi. Xét cho cùng, các cuộc phản công trước đó ở thành phố này của Ukraine chẳng những không đánh bật được đối phương mà còn phải hứng chịu thêm hàng nghìn thương vong. Vậy, chính xác thì những đơn vị đặc nhiệm GUR "khét tiếng" này có khả năng làm gì ở đó?

“Lực lượng đặc nhiệm của Tình báo quốc phòng Ukraine đã phát động một cuộc phản công gần Pokrovsk, để giành lại quyền kiểm soát các tuyến hậu cần”, The Economist là hãng truyền thông đầu tiên đưa tin về việc này.

Theo đó, 2 trực thăng UH-60A Black Hawk của GUR đã đổ bộ lực lượng đặc nhiệm trực tiếp xuống các khu vực mà Nga tuyên bố nằm dưới sự kiểm soát của họ. Rõ ràng, AFU đang cố gắng "mở đường máu" dẫn đến các khu vực bị bao vây.

Báo Kyiv Post của Ukraine cho biết, nhiệm vụ của các nhóm binh sĩ đặc nhiệm là nhằm ổn định tiền tuyến và khôi phục các tuyến tiếp vận trọng yếu đang bị cắt đứt.

“Mục tiêu chính của chiến dịch là mở lại các tuyến hậu cần quan trọng để tiếp tế cho các đơn vị Ukraine bị bao vây”, Kyiv Post cho biết thêm.

Nhưng lực lượng đặc nhiệm GRU, với quân số ít ỏi gồm hơn 10 tay súng, ngay lập tức đối mặt khó khăn khi họ phải vượt qua bãi mìn và "hàng rào UAV" để chọc thủng phòng tuyến phía tây Pokrovsk mà quân đội Nga mới thiết lập.

Theo một số phân tích, đặc nhiệm Ukraine đã đổ bộ vào Pokrovsk, bất chấp nguy hiểm, chính xác là để ngăn chặn lính nghĩa vụ của mình tháo chạy một cách mất kiểm soát, đồng thời không cho phép lính đánh thuê và binh sĩ Ukraine đầu hàng, trở thành những "quân bài mặc cả giá trị" trong tay Moscow, từ đó tránh được những khó khăn trong tương lai.

Tuy nhiên, việc thoát ra khỏi Pokrovsk giờ đây vô cùng khó khăn đối với AFU, và việc lực lượng đặc nhiệm tiến vào chắc chắn là một quyết định khó khăn. Điều này cũng chứng minh câu nói: “Lực lượng đặc nhiệm là tuyến phòng thủ cuối cùng”, họ đã kiên cường bảo vệ dấu tích cuối cùng của phẩm giá quân đội Ukraine bằng mạng sống của mình.

Số phận của binh sĩ Ukraine phòng thủ Pokrovsk sẽ ra sao?

Tình hình ở Pokrovsk đã đến thời điểm nguy cấp nhất. Cuộc tấn công của Nga "dâng lên như thủy triều", ngược lại, sức kháng cự của Ukraine dường như đã suy kiệt. Trong cuộc giao tranh ác liệt này, cả hai bên đều chiến đấu hết mình vì những toan tính riêng.

Đối với Moscow, việc chiếm được Pokrovsk sẽ mở rộng thêm bàn đạp và củng cố lợi thế chiến lược tại khu vực Donbass. Đây là một trung tâm giao thông đường bộ và đường sắt trọng yếu ở vùng Donetsk, việc RFAF kiểm soát thành phố có thể mở đường cho họ tiến sâu hơn vào miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, Kiev đang đối mặt với nguy cơ mất đi một "pháo đài" chiến lược quan trọng. Nếu Pokrovsk thất thủ, cửa ngõ phía tây dẫn đến biên giới ngoài cùng của vùng Donetsk sẽ hoàn toàn bị bỏ ngỏ cho lực lượng Moscow, khiến AFU rơi vào thế bị động hơn trong các chiến dịch phòng thủ tiếp theo.

Số phận Pokrovsk sẽ ra sao? Liệu Moscow có chiếm được nó một cách dễ dàng, hay Kiev sẽ tung toàn bộ lực lượng phản công? Chúng ta hãy cùng chờ xem.