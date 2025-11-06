Pháo đài lung lay, sĩ quan Ukraine nói đã mất quyền kiểm soát 80% Pokrovsk

Một binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Euromaidan Press đưa tin, các binh sĩ Ukraine trên thực địa ghi nhận tình hình rất nghiêm trọng gần Pokrovsk và Myrnohrad, nơi các trận chiến ác liệt vẫn đang diễn ra.

Hiện tại, các đơn vị đặc nhiệm của Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) tiến hành một chiến dịch trong khu vực, được đích thân người đứng đầu HUR, Kyrylo Budanov, giám sát.

Theo các nguồn tin trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, quân đội Nga đã phá vỡ ranh giới tại Pokrovsk và có nguy cơ bao vây các đơn vị Ukraine.

Trên danh nghĩa, Ukraine tuyên bố rằng thành phố vẫn đang “trụ vững”. Tuy nhiên, trong thực tế, các binh sĩ Ukraine báo cáo một tình hình rất khác, khi Nga đã tung tới 170.000 quân vào mặt trận Pokrovsk.

“Chúng tôi đã mất quyền kiểm soát 80% thành phố và đang chiến đấu cho 20% còn lại, nhưng ngay cả ở đó, chúng tôi cũng gặp bất lợi. Tình hình ở Myrnohrad và khu vực phía nam còn tệ hơn khi họ có nguy cơ bị bao vây hoàn toàn", một sĩ quan cấp cao ẩn danh thừa nhận.

Một binh sĩ khác đang bảo vệ Myrnohrad cũng xác nhận tình hình đang trở nên nghiêm trọng tại khu vực nằm chỉ cách Pokrovsk vài km.

Một số người so sánh tình hình hiện tại với Bakhmut, khi giới lãnh đạo Ukraine vẫn đang chỉ thị binh sĩ tìm cách bám trụ tới cùng ở Pokrovsk. Theo giới quan sát, Pokrovsk có tính biểu tượng cao, thể hiện sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine. Việc khu vực này thất thủ có thể ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu, cũng như vị thế của Ukraine trong các cuộc đàm phán tương lai. Vì vậy, phía Ukraine muốn nắm giữ khu vực này và tìm cách xoay chuyển tình thế trước lực lượng Nga đông đảo hơn hẳn.

Tình hình ngày càng trở nên bất lợi cho Ukraine (Ảnh: EP).

Nhóm UAV tinh nhuệ Rubicon của Nga đang siết chặt vòng vây các đơn vị Ukraine ở Pokrovsk và lân cận Myrnohrad. Vì thế Cục Tình báo Chính (HUR) của Ukraine đang cố gắng ngăn Rubicon, bằng cách tập kích các điều hành viên của họ tại một trong những căn cứ hậu phương.

Một cuộc không kích bằng UAV của HUR gần đây vào một căn cứ được cho là của Rubicon gần Avdiivka, cách 40km về phía đông nam của Pokrovsk, là một nỗ lực ngăn cản đơn vị này tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, theo giới quan sát, điều này là dường như vẫn "quá ít và quá muộn màng".

Hàng nghìn binh sĩ Ukraine vẫn đang chiến đấu trong và ngay phía nam các khu định cư này, nhưng họ gần như bị cô lập bởi một lực lượng Nga đông gấp 5 lần.

Lực lượng vũ trang Nga “đã tăng cường nỗ lực bao vây cụm đô thị Pokrovsk–Myrnohrad", nhóm Conflict Intelligence Team (CIT) lưu ý.

“Hiện chỉ còn khoảng 3km giữa các đoạn mặt trận hội tụ ở phía bắc Pokrovsk và phía tây nam Krasnyi Lyman, một hành lang hẹp qua đó binh sĩ Ukraine có thể rút lui để thoát vòng vây tác chiến”, CIT cảnh báo.

Rubicon là một trong những nhóm UAV hàng đầu của Nga. Họ có màn ra mắt thành công vào tháng 2 khi triển khai các đội FPV ở Sudzha thuộc tỉnh Kursk của Nga. Các UAV đã nhanh chóng phá hủy hàng trăm xe tải của Ukraine, cắt đứt luồng tiếp tế vào Sudzha và buộc Kiev phải rút lui.

Rubicon đã được điều động tới Pokrovsk vào mùa thu và bắt đầu phát huy hiệu quả trong việc ngăn tuyến tiếp vận vào Pokrovsk và Myrnohrad.

“Tất cả những gì chúng ta thấy hôm nay ở Pokrovsk và Myrnohrad chủ yếu là do các lực lượng UAV FPV của Nga, họ đang chặn hậu cần của chúng ta”, một binh sĩ Ukraine tên Skhidnyi viết.