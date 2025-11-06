Chỉ huy Nga cảnh báo Kupyansk của Ukraine thất thủ sau vài ngày nữa

Kupyansk là thành phố chiến lược về giao thông, kết nối đường sắt và đường bộ ở đông bắc Ukraine (Ảnh: IZ).

“Đơn vị của tôi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Kupyansk. Trong ngày vừa qua, chúng tôi đã giành được 25 tòa nhà trong thành phố. Ở phần phía tây của thành phố, binh sĩ của tôi đã tiến dọc theo 3 con phố, kiểm soát 16 tòa nhà”, chỉ huy đơn vị tấn công thuộc Trung đoàn 121 của Sư đoàn súng trường cơ giới 68 của Nga, với biệt danh Lavrik, cho biết ngày 5/11.

Trong một đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố, viên chỉ huy này nói thêm: “Tôi tin chắc rằng thành phố sẽ bị kiểm soát hoàn toàn trong tuần tới. Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ”.

Kupyansk là thành phố chiến lược về giao thông, kết nối đường sắt và đường bộ ở đông bắc Ukraine. Nơi này nằm trong tuyến phòng thủ chủ chốt của Ukraine tại tỉnh Kharkov.

Nếu kiểm soát được Kupyansk, quân đội Nga có thể tiến sâu hơn về phía tây. Hồi cuối tháng 8, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết cánh quân phía Tây đã gần như phong tỏa hoàn toàn Kupyansk.

Nga từng kiểm soát Kupyansk ở giai đoạn đầu xung đột, song bị Ukraine đã giành lại sau một cuộc phản công chớp nhoáng cuối năm 2022.

Nga đang đẩy mạnh tiến công ở Ukraine trong bối cảnh các cuộc đàm phán tiếp tục bế tắc.

Tại mặt trận miền Đông Ukraine, Moscow tuyên bố bao vây hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở thành phố Pokrovsk, song Kiev đã bác bỏ.