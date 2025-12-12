Ukraine tập kích hiệp đồng UAV và tên lửa lớn vào Nga?

Một cơ sở năng lượng của Nga (Ảnh: AFP).

Báo Ukraine cho hay, tính trong đêm, gần 300 UAV các loại cùng tên lửa hành trình đã tập kích vào các mục tiêu ở miền tây và miền trung Nga, trải dài khoảng 2.000km bao gồm cả Moscow.

Theo Kyiv Post, mũi tấn công chính của Ukraine trong đêm dường như tập trung vào 5 cơ sở năng lượng của Nga trong khi các cuộc tập kích thứ cấp nhằm vào 4 sân bay quân sự.

Khoảng 1/5 số UAV cảm tử của Ukraine, có thể nhằm đánh lạc hướng, đã bay tới Moscow và lượn vòng trên bầu trời thủ đô Nga, buộc lực lượng phòng không của Nga phải cấp tập ngăn chặn. Giới chức phát cảnh báo hiếm hoi yêu cầu cư dân Moscow xuống hầm trú ẩn và ra lệnh phong tỏa 4 sân bay của thành phố.

Cuộc tập kích có tầm xa nhất đánh trúng một giàn khai thác dầu ngoài khơi ở biển Caspi, cách các vị trí phóng UAV có khả năng của Ukraine khoảng 1.500km.

Ukraine tuyên bố đã đánh trúng giàn khai thác của công ty năng lượng Lukoil. Cuộc tấn công được cho là do UAV tầm xa Lyutiy thực hiện. Đây là một loại UAV cánh bằng do Ukraine sản xuất, sử dụng động cơ đẩy phía sau và thường mang đầu đạn nổ 120-350 kg. Đây là lần đầu tiên trong chiến sự, Ukraine tấn công một mục tiêu ở Biển Caspi.

Các nền tảng theo dõi phòng không dân sự Ukraine quan sát đợt UAV bay vào không phận Nga cho thấy các UAV cảm tử động cơ phản lực chiếm khoảng 20% tổng số khí tài được phóng.

Kyiv Post cho hay, Ukraine dường như đã nhằm vào các mục tiêu, bao gồm: một nhà máy lọc dầu ở vùng Samara, cách biên giới 800km; nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng Krasnodar, cách 400km; một nhà máy lọc dầu ở vùng Saratov, cách 600km; kho nhiên liệu Uryupinsk ở vùng Volgograd, cách 700km.

Phía Ukraine cho rằng số lượng cơ sở năng lượng Nga bị đánh trúng là 5, mức nhiều chưa từng có. Trong các đợt tập kích trước, UAV Ukraine thường chỉ đánh trúng 2-3 cơ sở mỗi đêm.

Bộ Quốc phòng Nga, vào buổi sáng sau loạt tấn công, ra tuyên bố rằng lực lượng phòng không đã bắn rơi 287 UAV hoặc tên lửa của Ukraine và thiệt hại tại tất cả địa điểm là tối thiểu.

Theo hồ sơ của Kyiv Post về chiến dịch tập kích liên tục của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga, đây là lần thứ 3 từ tháng 8, UAV Ukraine đánh trúng nhà máy lọc dầu Syrzan và gây cháy. Đây dường như cũng là lần thứ 6, nhà máy lọc dầu Afipsky của Nga bị tập kích kể từ cuối tháng 7.

Các cuộc tập kích của Ukraine cũng đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược lâu nay vốn chỉ tập trung vào một loại mục tiêu trong một đêm, hoặc hạ tầng năng lượng, hoặc hạ tầng quân sự, nhưng hiếm khi đánh cả hai. Các đợt UAV tiếp theo nhằm vào 4 sân bay quân sự tại các vùng trung tâm của Nga, Ivano, Ryazan, Voronezh và vùng Murmansk ở Bắc Cực.

Các đợt không kích của Ukraine diễn ra trong bối cảnh họ đang chịu những bước lùi trước Nga trên tiền tuyến và đang cần củng cố vị thế để có thể thương lượng những điều khoản có lợi hơn trên bàn đàm phán.

Nga có hệ thống phòng không mạnh mẽ nhưng lãnh thổ quá rộng lớn nên khó có thể bảo vệ chặt chẽ toàn bộ các mục tiêu. Mặt khác, Nga cũng đang dồn nguồn lực cho chiến dịch quân sự đặc biệt nên việc họ vẫn tồn tại lỗ hổng phòng thủ để đối thủ có thể khai thác.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng hoài nghi về mức độ hiệu quả từ các đợt tập kích của Ukraine. Sức công phá của các UAV tương đối nhỏ, khó gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nga tới mức không thể khôi phục được.